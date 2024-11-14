Gereksiz Korna Ceza Getirdi

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ADANA'da sivil trafik polisleri tarafından gereksiz korna çalarak çevreyi rahatsız ettiği belirlenen dolmuş şoförü M.Y. (43), ceza kesmek için aracını durduran resmi polislere, "Kornam çalışmıyor, trafik çok kalabalık. Başkası çalmıştır" dedi. Kornasının çalıştığı anlaşılan M.Y.'ye bin 882 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi merkezindeki işlek cadde ve bulvarlarda gürültü kirliliğine yönelik toplu taşıma araçlarını denetledi. Gereksiz korna çalan araçları belirleyen sivil ekipler, plakalarını uygulama noktalarındaki resmi ekiplere bildirdi. Debboy Caddesi'nde durdurulan dolmuş şoförlerinden M.Y. aracından inip, "Kornam çalışmıyor, trafik çok kalabalık. Başkası çalmıştır. Boş yere ceza yazmayın" diyerek polisleri ikna etmeye çalıştı. Aracın kornasını kontrol eden polis ekipleri, kornanın çalıştığını belirleyince M.Y.'ye bin 882 lira para cezası kesti. Uygulamada, aralarında havalı korna çalanların da bulunduğu 35 toplu taşıma aracının şoförüne 24 bin 150 lira ceza kesildi.