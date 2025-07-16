Gergiev'in İtalya Konseri Tartışma Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gergiev'in İtalya Konseri Tartışma Yarattı

16.07.2025 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus orkestra şefi Gergiev'in İtalya'daki konseri, Navalnaya ve İtalyan bakanın eleştirilerine maruz kaldı.

Dünyaca ünlü Rus orkestra şefi Valeri Gergiev'in, ay sonunda İtalya'da bir konseri yönetecek olması tartışmalara yol açtı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen ünlü Rus şef Gergiev'in 27 Temmuz'da Napoli kenti yakınlarındaki Caserta Kraliyet Sarayı'nda bir kültür festivali kapsamında yöneteceği konser gündem oldu.

Rusya'da 2024 yılında cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya'nın, dün La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, 72 yaşındaki şef Gergiev'in yöneteceği konserin iptal edilmesi çağrısında bulunması, dikkatleri bu konsere çekti.

Navalnaya, söz konusu demecinde, Gergiev'in Putin'in sadece bir arkadaşı olmadığını savunarak "Sadece bir arkadaş, bir destekçi değil. Aynı zamanda Putin'in suç politikalarının destekçisi, suç ortağı ve destekçisi. Ukrayna'daki çatışmanın başlamasından 3 yıl sonra, 2025 yazında, Putin'in suç ortağı ve birçok ülkenin yaptırım listesinde yer alan Valeri Gergiev'in aniden bir festivale katılmak üzere İtalya'ya davet edilmesi nasıl mümkün olabilir?" ifadelerini kullanması, İtalyan kamuoyundaki tartışmaları alevlendirdi.

İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli de Gergiev'in yöneteceği konserin "propaganda riski" taşıyabileceğine işaret ederek, "Sanat özgürdür ve sansürlenemez. Ancak yetenekle yapılsa bile propaganda bambaşka bir konudur. Bu nedenle, Putin'in dostu ve danışmanı Valeri Gergiev'in Campania Bölgesi tarafından istenen ve finanse edilen, Caserta Sarayı'nda gerçekleşecek konseri yanlış bir mesaj verme riski taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Navalnaya ve İtalyan bakan Giuli'nin açıklamaları sonrasında solun çatı partisi ana muhalefet Demokratik Parti (PD) ile muhalefetteki Eylem Partisi yetkililerinden Gergiev'in konserinin iptal edilmesi çağrısı yaparken Rusya ile ilişkileri İtalya'da her zaman tartışma konusu olan iktidar partilerinden Lig ise Gergiev'in engellenmemesi gerektiği görüşünü savundu.

Gergiev'in yöneteceği konserin de içinde yer aldığı kültür festivalinin düzenleyicilerinden olan Campania Bölgesel Yönetim Başkanı Vincenzo de Luca ise konserin iptal edilmesi çağrılarına olumsuz yanıt verdi.

Kendisi de PD üyesi olan de Luca, basına yaptığı açıklamada, "Topraklarımızda binlerce Ukrayna vatandaşını ağırladık, dayanışma gösterdik. Dışlayıcı düşünceyi ya da diyaloğun kesilmesini kabul etmiyoruz çünkü bu barışa hizmet etmez." dedi.

De Luca, kendilerine hiçbir şekilde bu konserin iptal edilmesi çağrısı yapılamayacağını belirterek "Çünkü herkesin sessiz kaldığı bir ortamda yıllardır ateşkes için mücadele eden tek taraf biziz. Açıkçası, konuşmaya en az hakkı olanlar, Gazze'deki çocukların soykırımına tek kelime etmeyenlerdir." ifadelerini kullandı.

Ünlü orkestra şefi Gergiev'in, daha önce İtalya'da 2022 yılında yöneteceği bir başka temsil iptal edilmişti.

Gergiev'in, Rusya'nın Ukrayna saldırısının başladığı 24 Şubat 2022'den birkaç hafta sonra Milano'daki ünlü La Scala Tiyatrosu'nda yöneteceği konser, "Rusya'nın bu saldırısını kınamadığı" gerekçesiyle tiyatro yönetimince iptal edilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Politika, Güncel, İtalya, Kültür, Sanat, Müzik, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gergiev'in İtalya Konseri Tartışma Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Türkiye yangın yeri İki kentte durum vahim Türkiye yangın yeri! İki kentte durum vahim
Husumetli ailelerin ilginç kavgası Önce araçlarla birbirlerine çarptılar sonra bıçakları çektiler Husumetli ailelerin ilginç kavgası! Önce araçlarla birbirlerine çarptılar sonra bıçakları çektiler
İstanbul’da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı İstanbul'da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı
Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu
Heybeliada’da tekne kazası Denize düşen 7 kişi kurtarıldı Heybeliada'da tekne kazası! Denize düşen 7 kişi kurtarıldı
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Suriye’ye saldırıları genişletme tehdidi İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidi
Korkunç ölüm Küçük çocuk dolaba kuşakla asılı halde bulundu Korkunç ölüm! Küçük çocuk dolaba kuşakla asılı halde bulundu
Beyaz Saray Ön Girişi Geçici Olarak Kapatıldı Beyaz Saray Ön Girişi Geçici Olarak Kapatıldı
Tekirdağ alev alev Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı Tekirdağ alev alev! Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı

16:00
İsrail’in Şam saldırısına Türkiye’den ilk tepki
İsrail'in Şam saldırısına Türkiye'den ilk tepki
14:46
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü ’’Ahrazım’’ açıklaması gazetecileri şaşırttı
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü! ''Ahrazım'' açıklaması gazetecileri şaşırttı
08:13
Marmara’da orman yangınlarıyla mücadele Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor
Marmara'da orman yangınlarıyla mücadele! Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor
07:54
Tekirdağ ve Çanakkale’de alevlerle mücadele Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var
Tekirdağ ve Çanakkale'de alevlerle mücadele! Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var
07:28
Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti
01:43
Kocaeli’ndeki kazada 5 kişinin ölümüne neden olan şoför tutuklandı
Kocaeli'ndeki kazada 5 kişinin ölümüne neden olan şoför tutuklandı
00:37
Yalova’da arazi yangını Köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi
Yalova'da arazi yangını! Köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi
00:18
15 Temmuz’un yıldönümünde tüm camilerden sela sesleri yükseldi
15 Temmuz'un yıldönümünde tüm camilerden sela sesleri yükseldi
00:10
İstanbul’da 15 Temmuz anması Üst düzey isimler katıldı
İstanbul'da 15 Temmuz anması! Üst düzey isimler katıldı
23:49
Safari aracını kullanırken baygınlık geçirdi, park halindeki arabalara çarptı
Safari aracını kullanırken baygınlık geçirdi, park halindeki arabalara çarptı
23:22
Siteye katiliyle birlikte girmiş İşte Ayşe Tokyaz’ın son anları
Siteye katiliyle birlikte girmiş! İşte Ayşe Tokyaz'ın son anları
23:06
Tekirdağ alev alev Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
Tekirdağ alev alev! Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 17:05:00. #7.11#
SON DAKİKA: Gergiev'in İtalya Konseri Tartışma Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.