Gergiev'in İtalya Konseri Tartışma Yarattı

Dünyaca ünlü Rus orkestra şefi Valeri Gergiev'in, ay sonunda İtalya'da bir konseri yönetecek olması tartışmalara yol açtı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen ünlü Rus şef Gergiev'in 27 Temmuz'da Napoli kenti yakınlarındaki Caserta Kraliyet Sarayı'nda bir kültür festivali kapsamında yöneteceği konser gündem oldu.

Rusya'da 2024 yılında cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya'nın, dün La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, 72 yaşındaki şef Gergiev'in yöneteceği konserin iptal edilmesi çağrısında bulunması, dikkatleri bu konsere çekti.

Navalnaya, söz konusu demecinde, Gergiev'in Putin'in sadece bir arkadaşı olmadığını savunarak "Sadece bir arkadaş, bir destekçi değil. Aynı zamanda Putin'in suç politikalarının destekçisi, suç ortağı ve destekçisi. Ukrayna'daki çatışmanın başlamasından 3 yıl sonra, 2025 yazında, Putin'in suç ortağı ve birçok ülkenin yaptırım listesinde yer alan Valeri Gergiev'in aniden bir festivale katılmak üzere İtalya'ya davet edilmesi nasıl mümkün olabilir?" ifadelerini kullanması, İtalyan kamuoyundaki tartışmaları alevlendirdi.

İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli de Gergiev'in yöneteceği konserin "propaganda riski" taşıyabileceğine işaret ederek, "Sanat özgürdür ve sansürlenemez. Ancak yetenekle yapılsa bile propaganda bambaşka bir konudur. Bu nedenle, Putin'in dostu ve danışmanı Valeri Gergiev'in Campania Bölgesi tarafından istenen ve finanse edilen, Caserta Sarayı'nda gerçekleşecek konseri yanlış bir mesaj verme riski taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Navalnaya ve İtalyan bakan Giuli'nin açıklamaları sonrasında solun çatı partisi ana muhalefet Demokratik Parti (PD) ile muhalefetteki Eylem Partisi yetkililerinden Gergiev'in konserinin iptal edilmesi çağrısı yaparken Rusya ile ilişkileri İtalya'da her zaman tartışma konusu olan iktidar partilerinden Lig ise Gergiev'in engellenmemesi gerektiği görüşünü savundu.

Gergiev'in yöneteceği konserin de içinde yer aldığı kültür festivalinin düzenleyicilerinden olan Campania Bölgesel Yönetim Başkanı Vincenzo de Luca ise konserin iptal edilmesi çağrılarına olumsuz yanıt verdi.

Kendisi de PD üyesi olan de Luca, basına yaptığı açıklamada, "Topraklarımızda binlerce Ukrayna vatandaşını ağırladık, dayanışma gösterdik. Dışlayıcı düşünceyi ya da diyaloğun kesilmesini kabul etmiyoruz çünkü bu barışa hizmet etmez." dedi.

De Luca, kendilerine hiçbir şekilde bu konserin iptal edilmesi çağrısı yapılamayacağını belirterek "Çünkü herkesin sessiz kaldığı bir ortamda yıllardır ateşkes için mücadele eden tek taraf biziz. Açıkçası, konuşmaya en az hakkı olanlar, Gazze'deki çocukların soykırımına tek kelime etmeyenlerdir." ifadelerini kullandı.

Ünlü orkestra şefi Gergiev'in, daha önce İtalya'da 2022 yılında yöneteceği bir başka temsil iptal edilmişti.

Gergiev'in, Rusya'nın Ukrayna saldırısının başladığı 24 Şubat 2022'den birkaç hafta sonra Milano'daki ünlü La Scala Tiyatrosu'nda yöneteceği konser, "Rusya'nın bu saldırısını kınamadığı" gerekçesiyle tiyatro yönetimince iptal edilmişti.