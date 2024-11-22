Germencik Belediyesi Akaryakıt Tasarrufunda Önemli Başarı Elde Etti

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(AYDIN)- Germencik Belediyesi, mali düzenini tesis etmek ve sürdürülebilir bir finansal yapı kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. İsrafı önlemek ve belediye gelirlerinin verimli kullanılmasını sağlamak için akaryakıt konusunda adım atan belediye, araçlarının sevk ve idaresini tek müdürlük bünyesinde topladı. Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Yaptığımız hesaplama ve incelemeler neticesinde 2023 yılı Ekim ayı sonu ile 2024 yılı Ekim ayı sonu karşılaştırıldığında yaklaşık 30 bin 144 litre mazot, 7 bin 414 litre ise benzin tasarrufu olduğunu gördük" dedi.

İsrafı önlemek ve belediye gelirlerinin verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla akaryakıt konusunda adım atan Belediye, araçlarının sevk ve idaresini tek müdürlük bünyesinde topladı. Bu sayede havuz sistemiyle araçların takip ve kontrolü daha sağlıklı bir şekilde yapılırken, ciddi oranda da tasarruf sağlandı.

"30 bin 144 litre mazot, 7 bin 414 litre ise benzin tasarrufu olduğunu gördük"

Akaryakıt tasarrufuyla ilgili açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, hizmetlerin aksamadan artan bir grafikle yükseldiğinin altını çizdi. Başkan Zencirci, "Göreve gelir gelmez dağınık durumda olan müdürlükler bünyesindeki araçlarımızı tek müdürlük bünyesinde topladık. Kontrol ve denetimin tek elden olması araçların ihtiyaca ve önceliğe yönelik kullanımının önünü açtı. Yaptığımız hesaplama ve incelemeler neticesinde 2023 yılı Ekim ayı sonu ile 2024 yılı Ekim ayı sonu karşılaştırıldığında yaklaşık 30 bin 144 litre mazot, 7 bin 414 litre ise benzin tasarrufu olduğunu gördük. Tabi bunun 5 aylık bir süresinin göreve gelmeden önce ve uygulamamız dışında kaldığını da ifade etmekte fayda var" dedi.

"Halkımızın parasını korumaya devam edeceğiz"

Araçlardaki akaryakıt kullanımının düşmesinin, hizmetten kısarak değil keyfi ve gereksiz kullanımı önleyerek sağlandığının altını çizen Başkan Zencirci, "Akaryakıt tasarrufu denince bunun hizmetlerden kısarak sağlandığı gelmesin. Biz sadece keyfi ve gereksiz kullanımı önleyerek, aktif denetim sistemi ve tek birimden yönetim sistemiyle verimli bir kullanım düzeni oluşturduk. Sosyal belediyecilik uygulamaları çerçevesinde araç imkanı olmayan hasta ve yaşlı vatandaşlarımıza yönelik taşıma hizmeti, ilçemizde kurum ve kuruluşlar dahil belediyemiz bünyesindeki öğrencilerimizin hizmetinde kullanılmak üzere araç tahsisleri gibi kamu yararına hizmetlerimiz artarak devam ediyor. Öte yandan bu tip tasarruf uygulamalarını tüm birimlerimizde gerçekleştirecek kamu kaynağını, halkımızın parasını korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.