Gezi Parkı eylemlerinde öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın annesi: Katiller hak ettikleri cezayı almadılar

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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Eskişehir'de 2013 yılında Gezi Parkı eylemleri sırasında polisler ve eli sopalı kişiler tarafından dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın ölümünün üzerinden 11 yıl geçti. ANKA Haber Ajansı'na konuşan anne Emel Korkmaz, "11 yıldır çok acı çekiyorum. Ali İsmail'i katledenler hak ettikleri cezayı almadılar. Bu çok canımı yakıyor. Davamızın peşinden gideceğiz sonuç ne olursa olsun. Katiller hangi cezayı alırsa alsın Ali İsmail geri gelmeyecek bunun bilincindeyim ama en azından başka canlar yanmasın. Başka evlatlarımız katledilmesin diye mücadele diyoruz" dedi.

Eskişehir'de 2 Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı eylemleri sırasında polisler ve eli sopalı kişiler tarafından dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın ölümünün üzerinden 11 yıl geçti. Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz ve ağabeyi Gürkan Korkmaz, 11 yıllık süreci ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Emel Korkmaz, "Ali İsmail'in aramızdan ayrılışının, katledilişinin 11. yılına giriyoruz. 11 yıldır yavruma hasretim. Ali İsmail'i çok özlüyorum, kabullenemiyorum. Çok acı bir şekilde alındı evladım aramızdan. Ama şöyle bir şey var ki Ali İsmail bedenen aramızda yok. Ali İsmail'in fikirleri, yapmak istedikleri hepsi farklı bedenlerde yaşıyor. Ali İsmail'i yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çaba sarf ediyoruz" dedi.

ALİKEV adında vakıf kurduklarını belirten anne Korkmaz, "O vakfı kurmamızın amacı, Ali İsmail'in yapmak isteyip de yapamadıkları. Ali İsmail bize bir not bırakmıştı, bir notu vardı. 'Toplum İçin Gençlik' adı altında bir grup kurmuştu ve şöyle bir not düşmüştü: 'Bu grubu kurma amacım ileride kurumsallaştırıp tanınır hale gelmek' diye notu vardı. O nota istinaden biz vakıf kurduk. Vakfımızda Ali İsmail gibi üniversite öğrencisi olan, eğitime gönül veren çocuklarımıza burs veriyoruz" diye konuştu.

"Ali İsmail'i katledenler hak ettikleri cezayı almadılar"

"Bununla birlikte Ali İsmail yaşıyor. Bedenen aramızda yok ama Ali'yi çok özlüyorum. Ali'siz çok zor geçiyor günlerim" diyen Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Ali İsmail'i anlatacak çok şey var ama 11 yıldır çok acı çekiyorum. Ali İsmail'i katledenler hak ettikleri cezayı alamadılar. Bu daha çok canımı yakıyor. Yani bütün görüntüler ortada olmasına rağmen, katilleri ödül niteliğinde ceza aldılar. Davamızın peşinden gideceğiz sonuç ne olursa olsun. Katiller hangi cezayı alırsa alsın Ali İsmail geri gelmeyecek bunun bilincindeyim ama en azından başka canlar yanmasın. Başka evlatlarımız katledilmesin diye mücadele diyoruz. Çaba sarf ediyoruz. Yarın Aliş'imi anacağız. Kaybının 11. yılı. Deprem bölgesindeyiz. Biliyorsunuz çok canımız gitti. Binlerce insanımız depremde gitti maalesef. Bunların arasında Ali İsmail'in adaşı kuzeni eşi ile birlikte ve doğmayan bebeği, enkazda doğan bebeği ile birlikte kaybettik. Ali'den sonra en çok canımı yakan kayıplarımızdan biri. Daha ne diyeyim mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Gezi'de yitirdiğimiz bütün canları anacağız. Acı şekilde kaybettiğimiz canlarımızı anacağız."

"Acımız ve öfkemiz taze"

Ali İsmail Korkmaz'ın ağabeyi Gürkan Korkmaz ise "11 yıl geçti ama bizim için hala dün gibi... Hiçbir şekilde acımız dinmiyor. Sanki dün yaşamışız gibi acımız taze, öfkemiz taze. Bu 11 yılda bizim bir hukuk mücadelemiz vardı halen devam eden... İç hukuk yolları tükendiği için dosyayı AİHM'e taşıdık. Çünkü en ağır cezayı alan katil polis bile 3 yıl cezaevinde yatıp çıktı. Ödül gibi bir ceza var, ödül gibi bir karar var. Bu hukuk mücadelemiz halen devam ediyor. Ali İsmail adına açtığımız Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nda (ALİKEV) Ali İsmail'in adını yaşatmaya çalışıyoruz. Emel annemin verdiği bir mücadele var. Gerek Ali İsmail'in adını yaşatmak gerekse "başka analar ağlamasın" diye bir farkındalık yaratıp, kamuoyu oluşturma çabası var. Biz de onun etrafında toplanıp güç bulmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.