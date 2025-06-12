Giden geri gelmiyor: Suriyeli sığınmacılar bayram sonrası da ülkelerine dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Giden geri gelmiyor: Suriyeli sığınmacılar bayram sonrası da ülkelerine dönüyor

12.06.2025 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giden geri gelmiyor: Suriyeli sığınmacılar bayram sonrası da ülkelerine dönüyor Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü dönüşleri her geçen gün hız kazanıyor.

Giden geri gelmiyor: Suriyeli sığınmacılar bayram sonrası da ülkelerine dönüyor

KİLİS - Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü dönüşleri her geçen gün hız kazanıyor. Türkiye'de uzun yıllar kalan Suriyeliler, Türkiye'ye teşekkür ederek Suriye'de yeni bir hayat kurma hazırlığı yapıyor. Bayramda ülkelerine giden Suriyelilerin çoğu ise geri dönmüyor.

Suriye'de Esad rejiminin sona ermesinin ardından başlayan normalleşme süreciyle birlikte, Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri her geçen gün hız kazanıyor. Kurban Bayramı sonrası sınır kapılarında hareketlilik artarken, Türkiye'de uzun yıllardır yaşayan pek çok Suriyeli, kendi istekleriyle ülkelerine dönüyor. Dönen sığınmacılar, Türkiye'ye duydukları minneti dile getiriyor ve artık Suriye'de kalıcı olarak yaşamayı hedefliyor.

" Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ederim"

14 yaşındaki İsa Acil, 11 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve İstanbul'da eğitim gördüğünü belirtti. Acil, "Burada okumak güzeldi, Türkiye çok güzel. İstanbul'un çok güzel yerleri var. Türkiye'yi çok seviyorum. Bizi kabul ettiği ve destek verdiği için Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ederim" dedi.

"Hepsi orada kaldı, giden gelmiyor"

14 yaşındaki Suriyeli sığınmacı Ahmet Kuhdari 11 yıldır Türkiye'de yaşadığını, açık liseye devam ettiğini söyledi. Suriye'ye döneceği için okulunu bıraktığını belirten Kuhdari, eğitimine Suriye'de devam etmeyi planladığını ifade etti. Kuhdari, "Akrabalarım ve arkadaşlarım da döndü. Hepsi orada kaldı, giden gelmiyor" dedi.

Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Kuhdari, "Bizlere çok destek oldular. Türkler çok iyi insanlar. Biz de ülkemize bekliyoruz, gezip görsünler" şeklinde konuştu.

"Allah Türk milletinden razı olsun"

Antalya'dan gelen 37 yaşındaki Ahmet Muhammed Veysel, 7 yıldır Türkiye'de inşaat ve turizm sektörlerinde çalıştığını belirtti. Veysel, "Ülkeme döneceğim için mutluyum. Allah Türk milletinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Güvenli bölgeler her geçen gün artıyor"

İstanbul'dan gelen ve 13 yıldır tekstil sektöründe çalışan Yunus Hatip ise Türkiye'de rahat bir yaşam sürdüğünü dile getirdi. Hatip, "Türkler çok iyi insanlar. Suriye düzeldi, kimse zorlamadı. Kendi isteğimizle dönüyoruz. Güvenli bölgeler her geçen gün artıyor. Akrabalarım Suriye'ye döndü, gelen yok. Halep'te her şey yolunda, savaş sona erdi. Suriye yavaş yavaş toparlanıyor," dedi. Hatip, Türk halkını Suriye'ye gezmeye davet ederek, "Suriye'de çok güzel yerler var. Türk milletine teşekkür ederim, Allah razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Ekonomi, Kültür, Güncel, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giden geri gelmiyor: Suriyeli sığınmacılar bayram sonrası da ülkelerine dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi
Danimarka parlamentosundan tarihi karar ABD, Grönland’da askeri üs kuracak Danimarka parlamentosundan tarihi karar! ABD, Grönland'da askeri üs kuracak
İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk aktivistin eşi Sümeyra Ordu: Saatlerce aç bırakmışlar İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk aktivistin eşi Sümeyra Ordu: Saatlerce aç bırakmışlar
Akrabalar arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralı Akrabalar arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralı
Daha yeni satın aldığı takım küme düştü Taraftarlar kulübü satmasını istiyor Daha yeni satın aldığı takım küme düştü! Taraftarlar kulübü satmasını istiyor
Bombalar arka arkaya Galatasaray, Chelsea’den kaleci alıyor Bombalar arka arkaya! Galatasaray, Chelsea'den kaleci alıyor
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest
Fenerbahçe’de gerilim arttı Mahmut Uslu Ali Koç’a ateş püskürdü Fenerbahçe'de gerilim arttı! Mahmut Uslu Ali Koç'a ateş püskürdü
Real Madrid’in Kulüpler Dünya Kupası kadro belli oldu Arda Güler detayı Real Madrid'in Kulüpler Dünya Kupası kadro belli oldu! Arda Güler detayı
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme

16:04
Hindistan’da düşen uçağın enkazından ilk bilanço Her yerden cansız beden çıkıyor
Hindistan'da düşen uçağın enkazından ilk bilanço! Her yerden cansız beden çıkıyor
15:29
Yarın son gün Bankadaki bakiyeniz TMSF’ye devredilebilir
Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir
15:00
Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
23:21
Los Angeles FC’den Cengiz Ünder kararı Resmen bildirdiler
Los Angeles FC'den Cengiz Ünder kararı! Resmen bildirdiler
23:14
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı’ya veda etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı'ya veda etti
23:08
Ergin Ataman’dan Ali Koç’a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
22:52
Aziz Yıldırım’dan sürpriz buluşma Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
Aziz Yıldırım'dan sürpriz buluşma! Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
22:48
Trump’ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
Trump'ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
22:36
Milan Skriniar, PSG’de kadro dışı
Milan Skriniar, PSG'de kadro dışı
22:24
İlk görüntü geldi Leroy Sane İstanbul’a geliyor
İlk görüntü geldi! Leroy Sane İstanbul'a geliyor
22:22
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
22:17
Markus Gisdol resmen Kayserispor’da
Markus Gisdol resmen Kayserispor'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 17:52:54. #7.13#
SON DAKİKA: Giden geri gelmiyor: Suriyeli sığınmacılar bayram sonrası da ülkelerine dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.