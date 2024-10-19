GİMDES 20 Binden Fazla Ürüne Sertifika Verdi - Son Dakika
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GİMDES 20 Binden Fazla Ürüne Sertifika Verdi

GİMDES 20 Binden Fazla Ürüne Sertifika Verdi

GİMDES, Türkiye'de 20 binden fazla ürüne helal sertifika vererek güvenilir gıda arayışına katkı sağladı.

19.10.2024 15:16
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Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (GİMDES) Genel Sekreteri Hayreddin İşbilir, dernek olarak Türkiye'de şimdiye kadar 20 binden fazla ürüne, 1000'i aşkın şirkete helal ve tayyib ürün sertifikası verdiklerini bildirdi.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Boykot ve Helal Gıda" konulu konferansta konuşan İşbilir, Türkiye'de üretilen birçok gıda, temizlik ve kozmetik ürünü için katkı maddelerinin ithal edildiğini söyledi.

Ürünlerdeki şüpheli durumlardan dolayı insanların güvenilir gıda arayışında olduğunu belirten İşbilir, "İşte biz GİMDES olarak tam da burada devreye giriyoruz. Şimdiye kadar 20 binden fazla ürüne, 1000'den fazla şirkete helal ve tayyib ürün sertifikası verdik. Bunu GİMDES internet sitemizde yayınlıyoruz. İnsanlarımız güvenli, helal, sağlıklı gıdaları buradan takip edebilir." dedi.

Boykota da değinen İşbilir, bunun imani bir konu olduğunu anlattı.

İşbilir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dinimiz, Müslümanlar olarak birbirimizi sevmemizi emrediyor. Bu sevgi kuru kuruya olmaz. Eğer sevdiğimiz bir insana zarar verildiğini görüyorsak onu gözümüzle görüyor veya medyayla duyuyorsak buna bir tepki koymamız lazım. Eğer ben kardeşime zarar veren düşmanları savaşamıyorsam, öldüremiyorsam, yok edemiyorsam, onlara tepki koyamıyorsam o zaman siyonist firmaların içimizde besleyip büyüttüğümüz firmalarını, kurumlarını söküp atarak boykot etmemiz lazım."

Konferansta, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İdris Tüzün de helal lokmanın insan bedeni üzerindeki etkilerine dair bilgiler verdi.

Konferansın ardından AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ile KÜSİDAP Başkanı Ülfet Balon, İşbilir ve Tüzün'e hediye takdim etti.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Türkiye, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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