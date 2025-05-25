Giresun'da 8. Runkaresus Yarı Maratonu Koşuldu

(GİRESUN) - "Uluslararası Giresun Aksu Festivali" kapsamında düzenlenen 21 kilometrelik Runkerasus 8. Giresun Yarı Maratonu koşuldu.

Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Giresun Maraton Spor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği Uluslararası 8. Runkaresus Giresun Yarı Maratonu'nda sporcular kıyasıya rekabet etti.

Belediye Başkanı Fuat Köse'nin start vermesiyle başlayan koşuya kentten ve Türkiye genelinden kayıtlı yaklaşık 500 ve toplamda bin civarı katılım olduğu bildirildi.

Liman girişinden başlayan maratonda, Ofran Plajı'ndan dönüldü. 10 kilometre koşusu da aynı organizasyon içerisinde koşuldu.

Koşuların tamamlanmasının ardından Belediye Kültür ve Fuar Merkezi'nde ödül töreni gerçekleştirildi.

Maratona katılan Köse, organizasyonun Giresun'un tanıtımı için çok önemli olduğunu dile getirerek, "Aksu Festivali'miz kapsamındaki Giresun Yarı Maratonu'na gösterilen ilgi bizleri son derece sevindirdi. Görüyorum ki maratonumuz her yıl daha da büyüyor ve gelişiyor. Tüm katılımcılara, organizasyondan dolayı Giresun Maraton Spor Kulübü Başkanı Fatih Kitapçı ve ekibi ile organizasyona katkı veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.