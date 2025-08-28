Otomobil uçuruma yuvarlandı, bir aile yok oldu - Son Dakika
Otomobil uçuruma yuvarlandı, bir aile yok oldu

Otomobil uçuruma yuvarlandı, bir aile yok oldu
28.08.2025 00:29
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Bayram ailesinin içinde bulunduğu otomobil, yayladan dönüş yolunda kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Otomobildeki Mustafa Bayram ile eşi Hüsniye ve annesi Emine Bayram hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Bayram ailesinin ABD'de yaşadıkları ve tatil için Giresun'a geldikleri öğrenildi.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yer alan Geyikçi Yaylası'nda saat 22.30 sıralarında yürek yakan bir kaza meydana geldi. Yayladan dönen Mustafa Bayram idaresindeki yabancı plakalı otomobil, iddiaya göre etkili sis nedeniyle virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.

ARABANIN İÇİNDEKİ BİR AİLE HAYATINI KAYBETTİ

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerinde jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Taklalar atarak yuvarlanan otomobilin bulunduğu alana ulaşan ekipler, sürücü ile eşi Hüsniye ve annesi Emine Bayram'ın hayatını kaybettiğini, Murat Bayram'ın ise yaralandığını tespit etti. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralı, kaldırıldığı Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

AMERİKA'DAN GİRESUN'A TATİL İÇİN GELMİŞLER

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Bayram ailesinin bir süre önce tatil için memleketleri Giresun'a geldikleri öğrenildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobil uçuruma yuvarlandı, bir aile yok oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Otomobil uçuruma yuvarlandı, bir aile yok oldu
