Giresun'da İzinsiz Afişlere Ceza ve Temizlik Çalışmaları - Son Dakika
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Giresun'da İzinsiz Afişlere Ceza ve Temizlik Çalışmaları

Giresun Belediyesi, caddelerde izinsiz asılan afişleri kaldırıyor ve engelli park ile dolmuş durak alanlarını yeniden boyuyor. Yasaları ihlal edenler hakkında cezai işlemler uygulanırken, şehirde daha düzenli bir ortam sağlamak için denetimlere devam edileceği bildirildi.

29.01.2025 12:57  Güncelleme: 13:58
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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi ekipleri, şehir genelinde gelişigüzel ve izinsiz asılan afişleri kaldırıyor; engelli park ve dolmuş durak alanlarını  yeniden boyuyor.

Giresun Belediyesi zabıta ekipleri, caddeler ve kamuya açık alanlarda rastgele asılmış olan afişleri yerinden kaldırıyor. Kurallara uymayanlar hakkında ise 5326 sayılı Kanun'un 42'nci maddesi gereğince cezai işlem uygulanıyor.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, afişlerin yalnızca belirlenen alanlara ve yetkili mercilerin onayıyla asılabileceğini belirterek, vatandaşları kurallara uymaya davet etti. Yetkililer, bu tür denetimlerin şehirde daha temiz ve düzenli bir ortam sağlanmasına katkı sunacağını da dile getirdi.

Diğer yandan, zabıta ekipleri şehir genelinde boyama çalışması da yapıyor. Faaliyet, engelli park yerlerinin yanı sıra dolmuş durak alanlarını kapsıyor. Yetkililer, halkın güvenliği ve trafik düzeni için bu tip çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun'da İzinsiz Afişlere Ceza ve Temizlik Çalışmaları - Son Dakika

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