Giresun'da Yıldız Fotoğrafçılığı Günleri Düzenlendi - Son Dakika
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Giresun'da Yıldız Fotoğrafçılığı Günleri Düzenlendi

Giresun\'da Yıldız Fotoğrafçılığı Günleri Düzenlendi

Giresun'da beşincisi düzenlenen 'Yıldızlar Altında Giresun Yıldız Fotoğrafçılığı Günleri' etkinliği kapsamında fotoğrafçılar Kümbet Yaylası'nda bir araya geldi. Katılımcılara yıldız fotoğrafı çekiminin teknikleri konusunda eğitim verildi ve yaylada çekimler yapıldı. Etkinliğe Türkiye'nin dört bir yanından fotoğrafçılar katıldı.

11.08.2024 01:45
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Giresun'da beşincisi düzenlenen "Yıldızlar Altında Giresun Yıldız Fotoğrafçılığı Günleri" etkinliği kapsamında Kümbet Yaylası'nda bir araya gelen fotoğrafçılar en iyi fotoğraf karesini yakalamaya çalıştı.

Giresun Belediyesi tarafından Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK), Giresun Fotoğraf Sanatı Derneği (GİFOD), Giresun Gezgin Fotoğrafçılar Derneği (GEZFOD), İl Özel İdaresi, Kümbet Dağ Evi ve Giresunport Liman İşletmesi işbirliğinde organize edilen etkinliğe katılan 100'e yakın fotoğrafçı, Dereli ilçesinin 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'nda bir araya geldi.

Yaylada kamp kuran katılımcılara eğitmenlerce yıldız fotoğrafı çekiminin teknikleri konusunda teorik bilgiler verildi. Katılımcılar belirli saatler arasında yayladaki değişik açılardan yıldızları fotoğrafladı.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, gazetecilere, dağların ve denizin yanı sıra gökyüzünün de güzel olduğunun fotoğraf etkinliğiyle daha iyi ortaya çıktığını söyledi.

Yıldız fotoğrafçılarının katkılarıyla yıldızların gökyüzünde dansını arşivlere geçireceklerini ifade eden Köse, "Harika bir gökyüzü var, harika bir gözlem var, yıldızlar kayıyor, bu aynı zamanda şehrimizin de tanıtılması için çok önemli bir unsur. Giresun'un her şeyde olduğu gibi gökyüzünde de özel bir yapısı olduğu ortaya çıktı." dedi.

GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç ise Giresun'un yıldız fotoğrafçılığında potansiyeli yüksek olduğu için bu etkinliği her yıl devam ettirdiklerini belirtti.

Bu yıl il dışından 13 kişinin katılım sağladığını anlatan Kılıç, "Bu bizi sevindiriyor, çünkü bölgemize astrofotoğraf meraklılarının merakını artırdık. Giresun'un astrofotoğraf konusunda iklimsel bir potansiyeli var, bu da bir avantaj, tarihi kalıntılar, ormanlık alan, doğa ve iklimsel yapısı büyük bir avantaj olarak görünüyor." diye konuştu.

Etkinlikte yıldız fotoğrafçılığı eğitimi veren Engin Ayyıldız ise bölgeyi seçmelerindeki nedenin alanın karanlık bir nokta olması olduğunu vurgulayarak, "Çıplak gözle bile Samanyolu'nu gözlemliyoruz. Bu bizim için şans, katılımcılar için bu nokta güzel bir destinasyon. Bu bölgede özellikle dağlık bölgedeki ormanın kattığı değer güzel bir kadrajlama sağlıyor." ifadelerini kullandığı.

Trabzon'dan etkinliğe katılan Murat Atasoy da daha önce Türkiye'nin farklı bölgelerindeki etkinliklere de katıldığını, Kümbet Yaylası'nda da iyi bir çekim yapmayı planladığını kaydetti.

İstanbul'dan etkinliğe katılım sağlayan Necati Demiral ise Samanyolu fotoğrafçılığının Karadeniz Bölgesi'nde de yapılabilirliğini göstermek istediklerine dikkati çekerek, "Daha önce Antalya, İzmir, Marmara'da değişik yerlerde gökyüzü fotoğrafçılığında bulundum. Bugün de buranın potansiyelini ortaya çıkarmak istiyoruz. Gökyüzü ölçümlerini yaptık, gayet güzel, Tunceli ile aynı özellikte, verimli bir akşam geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Kümbet Dağ Evi Müdürü Durmuş Coşkun ise etkinliğe Türkiye'nin dört bir yanından katılım olduğunu söyledi.

Coşkun, "Giresun'un temiz gökyüzünü Giresun turizmine kazandırmak için bu organizasyonu yapıyoruz. Turizme katkı vermek için çaba gösteriyoruz. Önümüzdeki yıllarda da yıldız fotoğrafçılığı etkinliklerine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağız." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'da Yıldız Fotoğrafçılığı Günleri Düzenlendi - Son Dakika

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