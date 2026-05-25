Giresun\'daki Zincirleme Kazada Ölen 5 Kişilik Aile Trabzon\'da Toprağa Verildi

GİRESUN'da bayram tatiline giderken TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpmasıyla meydana gelen zincirleme kazada hayatını kaybeden Ali (45) ve Melek Yıldız (40) çifti ile 3 çocuğu için Trabzon'un Arsin ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Aileden geriye, sanal medyada paylaştıkları mutluluk fotoğrafları kaldı. Anne Melek Yıldız'ın kazadan önce çocuğunu öptüğü fotoğrafı, 'Ölümden korkmuyorum aslında korktuğum tek şey onun 'anne' diye seslendiğinde o sesi bulamaması' notuyla paylaştığı görüldü.

Kaza, 23 Mayıs'ta Karadeniz Sahil Yolu Giresun Liman Kavşağı'nda meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne giden Musa Uzun (59) idaresindeki 55 K 4065 plakalı TIR, kavşağa geldiğinde kırmızı ışıkta bekleyen Ali Yıldız yönetimindeki 34 PMS 61 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobil, öndeki akrabası Ferhat Yıldız (45) yönetimindeki 34 PNM 09 plakalı otomobile, o da Köksal Yusuf Halil (31) idaresindeki bir başka TIR'a çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, sürücü Ali Yıldız, eşi Melek ile çocukları Hamza (7), Hasan (7) ve Sadem Yağmur Yıldız (15) hayatını kaybetti. Kazada Musa Uzun, Ferhat Yıldız, Rana Meltem Yıldız (20), Fatma Yıldız, İlhan Özdemir, Sümeyye Yıldız (9) ve Eymen Yıldız (16) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, kazada ölen ailenin kızları Rana Meltem Yıldız'ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

'KORKTUĞUM TEK ŞEY ANNE DİYE SESLENDİĞİNDE O SESİ BULAMAMASI'

İstanbul'dan memleketleri Trabzon'a Kurban Bayramı tatili için yola çıktığı belirtilen aileden geriye birlikte çektirdikleri aile fotoğrafları kaldı. Anne Melek Yıldız'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü görüntüleyerek 'Ne kafelerde ne zirvelerde. Hepimiz haftaya köydeyiz. Herkese iyi bayramlar' notuyla müzik eşliğinde sanal medyadan yaptığı son paylaşımı da ortaya çıktı.

Anne Melek Yıldız'ın ayrıca sanal medya hesabından kazadan 2 ay önce ikiz çocuklarından Hamza'yı öperken çektirdiği fotoğrafı 'Ölümden korkmuyorum aslında korktuğum tek şey onun 'anne' diye seslendiğinde o sesi bulamaması' yazılı notla paylaşımı ise yürek burktu.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan TIR şoförü Musa uzun, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Kazada hayatını kaybeden aile fertleri için Trabzon'un Arsin ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılan çok sayıda kişi acılı Yıldız ailesine taziye dileklerinde bulundu.

'ANLATILIP İFADE EDİLECEK BİR ŞEY DEĞİL'

Cenazede konuşan Arsin Konak Mahallesi Muhtarı Orhan Yaşar Sunguroğlu, "Ailenin ata toprağı burası. Kendileri İstanbul'da gurbetteler. Bayram arifesinde aile büyüklerini ziyaretlere gelirken Giresun'da talihsiz bir kaza oluyor. 5 kişi can verdi. Çok üzücü bir olay. Anlatılıp ifade edilebilecek bir şey değil bunlar" dedi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirten Sunguroğlu, "İki amca çocuğu İstanbul'dan yola çıkmışlardı. Diğer ailenin hastanede tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeleri yok, çiftin büyük kızının bel kırığı var yoğun bakımda tedavi altında. Doktorlar hayati tehlikesinin olmadığını söyledi" diye konuştu.

Yıldız ailesi, Gölcük ve Konak Mahalle Camii'nde kılınacak cenaze namazlarının ardından toprağa verilecek.