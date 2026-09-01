Girne'de batan yolcu gemisinde kayıp 20 kişi için TCG Işın'da inceleme: KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Başbakan Üstel ve Büyükelçi Başçeri bilgi aldı - Son Dakika
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Girne'de batan yolcu gemisinde kayıp 20 kişi için TCG Işın'da inceleme: KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Başbakan Üstel ve Büyükelçi Başçeri bilgi aldı

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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Girne açıklarında alabora olup batan yolcu gemisinde kaybolan 20 kişinin aranması çalışmalarını yürüten TCG Işın gemisini ziyaret etti. Gemi komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur'dan arama kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi alan üç isim, kayıplar bulunana kadar çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin, Girne'de batan yolcu gemisini tespit etmek üzere bölgede çalışmalara başlayan TCG Işın gemisinin arama kurtarma faaliyetlerini yerinde incelediği bildirildi.

KKTC resmi kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erhürman, Başbakan Üstel ve Büyükelçi Başçeri, Girne kenti açıklarında alabora olduktan sonra batan yolcu gemisinden kaybolan 20 kişinin aranması çalışmalarına katılan TCG Işın gemisini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Erhürman, Üstel ve Başçeri, TCG Işın gemisinin yürüttüğü arama çalışmalarıyla ilgili gemi komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur'dan bilgi aldı.

Erhürman, Üstel ve Başçeri, arama kurtarma faaliyetlerinin kayıplar bulunana kadar devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Girne'de batan yolcu gemisinde kayıp 20 kişi için TCG Işın'da inceleme: KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Başbakan Üstel ve Büyükelçi Başçeri bilgi aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Girne'de batan yolcu gemisinde kayıp 20 kişi için TCG Işın'da inceleme: KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Başbakan Üstel ve Büyükelçi Başçeri bilgi aldı - Son Dakika
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