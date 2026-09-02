Girne\'deki gemi kazasında kaybolan Nihat Pancar\'ın ailesi umutla iyi haber bekliyor

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarındaki gemi kazasında kaybolan 20 kişiden Nihat Pancar'ın (51) ailesi, gelecek iyi bir haberi bekliyor.

KKTC'ye iş aramaya giden Nihat Pancar'ın Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor. Nihat Pancar'ın eşi Özlem Pancar, eşinin yaşadığına dair umudunu koruduğunu söyledi. Özlem Pancar, "İçimden onun yaşadığına dair bir umut var. Bir yerlerde olduğunu ancak şu anda bize ulaşamadığını düşünüyorum. Bir yerlerden bize ulaşacağına inanıyorum, inşallah. Her yerden bir haber bekliyoruz" dedi. Eşinin gemide olduğunun araştırmalar sonucunda doğrulandığını anlatan Pancar, "Her yere ulaştık. Herkes elinden geleni yapıyor. Kızımla da görüşmüş. Bana, bize geleceğini söylememiş. Sadece 'Birkaç güne geleceğim' demiş. Sonrasında evde oturuyordum. Bir arkadaşım geldi ve sosyal medya üzerinden feribotun battığı haberini gördüğünü söyledi. Ben de 'Eşim feribotun içinde mi, değil mi, bilmiyorum' dedim. Daha sonra oradaki arkadaşını aradım. Arkadaşı, onun feribota bindiğini ve buraya gelmek üzere yola çıktığını söyledi. Oradan da araştırdık. Bilet aldığını ve buraya gelmek üzere yola çıktığını doğruladılar. Şu anda bildiğimiz ve elimizde olan bilgiler bunlar. İnşallah bir yerlerden bize ulaşır ve kendisinden bir haber alırız" diye konuştu.

'SAĞ SALİM BİZE ULAŞMASINI İSTİYORUZ'

Pancar'ın kızı Sanem Pancar da babasıyla yola çıkmadan önce konuştuğunu ancak Kıbrıs'tan döneceğini kendisine söylemediğini belirtti. Sanem Pancar, "Şu anda kayıp. İnşallah iyi bir haber bekliyoruz. Bulunmasını ve sağ salim bize ulaşmasını istiyoruz" dedi.

Kardeşi Oktay Pancar da kazayı yengesinin kendisini aramasıyla öğrendiğini belirterek, umutla beklediklerini anlattı.