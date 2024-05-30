Glasgow Üniversitesi Rektörü Filistin asıllı doktor Gassan Ebu Sitte, Boğaziçi Üniversitesini ziyaret etti - Son Dakika
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Glasgow Üniversitesi Rektörü Filistin asıllı doktor Gassan Ebu Sitte, Boğaziçi Üniversitesini ziyaret etti

Glasgow Üniversitesi Rektörü Filistin asıllı doktor Gassan Ebu Sitte, Boğaziçi Üniversitesini ziyaret etti

Glasgow Üniversitesi Rektörü ve Filistin asıllı doktor Gassan Ebu Sitte, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci ile görüşmek üzere ziyarette bulundu. Ebu Sitte, Gazze'deki insanlık dramını ve bölgedeki sağlık hizmetlerinin durumunu aktardı. Rektör İnci ise Ebu Sitte'yi ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek, insan hakları ihlallerinin son bulduğu günlerde tekrar görüşmeyi diledi. Ebu Sitte, üniversitede İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden afiş sergisini gezdi ve öğrencilerle sohbet etti. Ayrıca, dünyanın diğer üniversitelerinde de Gazze'ye karşı öğrenci protestolarının devam ettiğini ve bu soykırıma karşı insanlığın güçlü bir tepki göstermesi gerektiğini vurguladı. Ebu Sitte'nin daha önce Avrupa ülkelerine girişi engellenmişti, ancak itirazının ardından seyahat kısıtlaması kaldırıldı ve insan hakları ihlallerine karşı çalışmalarına devam ediyor.

30.05.2024 15:53
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Glasgow Üniversitesi Rektörü Filistin asıllı doktor Gassan Ebu Sitte, Boğaziçi Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Naci İnci'yle görüştü.

Çatışma bölgelerinde yaptığı gönüllü doktorluk hizmeti ve Filistinlilerin haklarını savunma konusundaki aktivist çalışmalarıyla tanınan Ebu Sitte, Boğaziçi Üniversitesini ziyaret etti.

Rektör İnci'yle görüşmesinde Gazze'de yaşanan insanlık dramına dair gözlemlerini aktaran Ebu Sitte, bölgede aylardır basit sağlık hizmetlerinin dahi verilemediğini, gönüllü olarak Gazze'ye giden 400'den fazla doktorun İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiğini belirtti.

Rektör İnci de Ebu Sitte'yi ağırlamaktan onur duyduğunu dile getirerek, insan hakları ihlallerinin son bulduğu ve Filistin'in özgürlüğüne kavuştuğu günlerde tekrar görüşmeyi diledi.

Ebu Sitte, üniversitede İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden afiş sergisini gezerek, öğrencilerle sohbet etti.

Dünyanın önde gelen tüm üniversitelerinde Gazze'deki "soykırıma" karşı öğrenci protestolarının sürdüğüne işaret eden konuk rektör, "Vicdanlı gençler tarafından sürdürülen protestoların desteklenmesi ve tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu soykırıma karşı insanlığın güçlü bir tepki ortaya koyması gerekiyor." dedi.

Filistinli rektörün bazı Avrupa ülkelerine girişi engellenmişti

4 Mayıs'ta Gazze'deki tıbbi krizi konu alan konferansa katılmak üzere Fransa'ya gitmek isteyen Rektör Gassan Ebu Sitte'nin ülkeye girişi reddedilmişti.

Şengen Bölgesi'nde kendisine uygulanan seyahat kısıtlaması nedeniyle Fransa ve Almanya'ya giremeyen Ebu Sitte'ye, kısıtlamanın hukuki gerekçesi olarak "spor holiganlığı" gösterilmişti.

İtirazının ardından seyahat kısıtlaması kaldırılan Ebu Sitte, Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerinin son bulmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Glasgow Üniversitesi Rektörü Filistin asıllı doktor Gassan Ebu Sitte, Boğaziçi Üniversitesini ziyaret etti - Son Dakika

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