Glasgow Üniversitesi Rektörü Filistin asıllı doktor Gassan Ebu Sitte, Boğaziçi Üniversitesini ziyaret etti

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Glasgow Üniversitesi Rektörü Filistin asıllı doktor Gassan Ebu Sitte, Boğaziçi Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Naci İnci'yle görüştü.

Çatışma bölgelerinde yaptığı gönüllü doktorluk hizmeti ve Filistinlilerin haklarını savunma konusundaki aktivist çalışmalarıyla tanınan Ebu Sitte, Boğaziçi Üniversitesini ziyaret etti.

Rektör İnci'yle görüşmesinde Gazze'de yaşanan insanlık dramına dair gözlemlerini aktaran Ebu Sitte, bölgede aylardır basit sağlık hizmetlerinin dahi verilemediğini, gönüllü olarak Gazze'ye giden 400'den fazla doktorun İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiğini belirtti.

Rektör İnci de Ebu Sitte'yi ağırlamaktan onur duyduğunu dile getirerek, insan hakları ihlallerinin son bulduğu ve Filistin'in özgürlüğüne kavuştuğu günlerde tekrar görüşmeyi diledi.

Ebu Sitte, üniversitede İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden afiş sergisini gezerek, öğrencilerle sohbet etti.

Dünyanın önde gelen tüm üniversitelerinde Gazze'deki "soykırıma" karşı öğrenci protestolarının sürdüğüne işaret eden konuk rektör, "Vicdanlı gençler tarafından sürdürülen protestoların desteklenmesi ve tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu soykırıma karşı insanlığın güçlü bir tepki ortaya koyması gerekiyor." dedi.

Filistinli rektörün bazı Avrupa ülkelerine girişi engellenmişti

4 Mayıs'ta Gazze'deki tıbbi krizi konu alan konferansa katılmak üzere Fransa'ya gitmek isteyen Rektör Gassan Ebu Sitte'nin ülkeye girişi reddedilmişti.

Şengen Bölgesi'nde kendisine uygulanan seyahat kısıtlaması nedeniyle Fransa ve Almanya'ya giremeyen Ebu Sitte'ye, kısıtlamanın hukuki gerekçesi olarak "spor holiganlığı" gösterilmişti.

İtirazının ardından seyahat kısıtlaması kaldırılan Ebu Sitte, Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerinin son bulmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.