Göçmen Kaçakçılığı Yapan Polis Tutuklandı - Son Dakika
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Göçmen Kaçakçılığı Yapan Polis Tutuklandı

Göçmen Kaçakçılığı Yapan Polis Tutuklandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru tutuklandı. Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'de görevli polis memurunun kullandığı araçta yapılan kontrolde, Rize'den İstanbul'a gitmek isteyen 4 yabancı uyruklu kişi tespit etti. Polis memuru adliyeye sevk edilirken, yabancı uyruklular ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

24.05.2024 15:49
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru tutuklandı.

Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sanayi kavşağı uygulama noktasındaki kontrol sırasında Kocaeli'de görevli polis memuru B.A'nın kullandığı otomobili durdurdu.

Araçta yapılan incelemede, Rize'den İstanbul'a gitmek isteyen yabancı uyruklu 4 kişinin bulunduğu tespit edildi. B.A. ile araçtaki yabancı uyruklular İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yabancı uyruklu 4 kişi ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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