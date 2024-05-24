Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru tutuklandı.
Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sanayi kavşağı uygulama noktasındaki kontrol sırasında Kocaeli'de görevli polis memuru B.A'nın kullandığı otomobili durdurdu.
Araçta yapılan incelemede, Rize'den İstanbul'a gitmek isteyen yabancı uyruklu 4 kişinin bulunduğu tespit edildi. B.A. ile araçtaki yabancı uyruklular İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yabancı uyruklu 4 kişi ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Göçmen Kaçakçılığı Yapan Polis Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?