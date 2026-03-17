Gökbey Helikopteri’ne TİP Sertifikası
17.03.2026 20:10
Gökbey Helikopteri, 10 yıllık süreç sonunda TİP sertifikasını aldı; seri üretime başlandı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Gökbey, tam 10 yıllık yoğun bir süreç sonunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün verdiği TİP sertifikasına kavuştu" dedi.

Bakan Uraloğlu, Gökbey Helikopteri'nin Hava Aracı, Motor veya Pervane Tasarımının ve Performansının Uçuşa Elverişlilik Sertifikasını, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'e düzenlenen törenle takdim etti. Törene, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da katıldı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, son yıllarda yaşanan bölgesel çatışmalar ve ambargoların bir ülkenin kendi teknolojisini üretmesinin sadece bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu gösterdiğini söyleyerek, "Yerli ve milli üretim, vatanımızın güvenliği, ekonomimizin bağımsızlığı ve geleceğimizin teminatıdır" dedi.

Savunma sanayii alanında dünyada güç dengelerini değiştiren İHA/SİHA teknolojilerine başladıklarını, Bayraktar TB2, Akıncı, Kızılelma gibi platformlarla gökyüzünde söz sahibi olduklarını söyleyen Uraloğlu, "MİLGEM projesiyle kendi savaş gemilerimizi, TCG Anadolu ile dünyanın ilk SİHA gemisini denize indirdik. TOGG ile otomobil hayalimizi gerçeğe dönüştürdük, TÜRKSAT 6A ile uzayda kalıcı iletişim gücümüzü gösterdik ve uydu ihracatçısı ülkeler arasına yükseldik. Elektrikli trenlerimiz, sürücüsüz metrolarımız, milli banliyö trenlerimiz raylara indi" ifadelerini kullandı.

'TAM UYUMLA TAMAMLADI'

Uraloğlu, "İşte bu büyük yolculuğun yeni bir zirvesi de bugün karşımızda; T625 Gökbey Helikopteri, başlangıçta sivil amaçlı tasarlanan GÖKBEY, 23 Mart 2016'da yapılan başvuruyla başlayan, tam 10 yıllık yoğun bir süreç sonunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün verdiği tip sertifikasına kavuştu. 600'den fazla teknik toplantı, 180'den fazla sertifikasyon testi, yaklaşık 18 bin uçuş test noktası, 800'den fazla uyum dokümanı ve Şubat 2026'da gerçekleştirilen doğrulama uçuşları; tüm bunlar, CS-29 standartları başta olmak üzere uluslararası gerekliliklere tam uyumla tamamlandı" dedi.

'KENDİ BAYRAĞIMIZI DİKİYORUZ'

Uraloğlu, söz konusu sürecin, Kamusal Dönüşüm Modeli kapsamında geliştirilen KDM-ERP Sertifikasyon Modülü ile tamamen dijital ortamda, kanıt bazlı ve şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü ifade ederek, "Böylece Türkiye, hava aracı sertifikasyonunu uçtan uca dijital ve milli bir platform üzerinden yönetebilen dünyadaki çok sınırlı sayıdaki ülkeden biri haline geldi. Bu sertifika ile Türkiye sivil döner kanatlı hava aracı tasarlayıp, üretip ve kendi ulusal otoritesiyle yabancı bir bağımlılık olmadan sertifikalandırabilen seçkin ülkeler arasına katıldı. Artık ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Kanada ve Brezilya gibi köklü havacılık ekosistemlerinin yanına, gururla kendi bayrağımızı da dikiyoruz" dedi.

'FİRMAMIZ ÜRETİME BAŞLAMIŞ DURUMDA'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise "Bugün TİP sertifika onayını alan helikopterimizin seri üretimine başladık. Siparişlerimizi şirketimize verdik. Bugün itibariyle 75 helikopterimiz için firmamız siparişi almış ve üretime başlamış durumda. Hatta 5 helikopterimizi Jandarma Genel Komutanlığımıza geçtiğimiz yakın süreçte teslim etti. Ama sivil havacılık anlamında ilk test edeceğimiz helikopterimiz Sağlık Bakanlığımıza olacak. Sağlık Bakanlığımız böyle genel maksat alanında kullanılabilecek yerli milli ürünü tercih ettiler. Allah nasip ederse temmuz ayında ilk helikopteri Sağlık Bakanlığımıza teslim edeceğiz. Yıl sonuna doğru 2'nci helikopteri, 2027 yılı ortalarında da 3'üncü helikopteri teslim etmiş olacağız. 6 ay sırayla bu helikopterler teslim edilmiş olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

