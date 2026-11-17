Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - İçişleri Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi görüşmelerinde YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Cumartesi Anneleri'nin kayıp yakınlarının adalet taleplerini gündeme getirerek "Gözaltında zorla kaybetme utanç verici bir suçtur. İnsanlığa karşı suçtur. Ve insanlığa karşı suçlarda zamanaşımı diye bir şey olmaz" dedi. YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ise AFAD'ın lojistik depo hedeflerindeki gerilemeye ve Sözcü TV ile Sözcü'nün internet sitesine kayyım atanmasına tepki göstererek "Gazeteciyi susturunca gerçekler ortadan mı kalkacak? Televizyona kayyım atayınca vatandaşın hafızası mı silinecek" diye sordu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda İçişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporları görüşmeleri sürüyor.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, komisyonda yaptığı konuşmada Cumartesi Anneleri'nin kayıp yakınlarının yaşadığı acıları ve adalet taleplerini gündeme getirdi. Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç'un gözaltında kaybedilmesi ve öldürülmesi üzerinden değerlendirmelerde bulunan Gökçen, insanlığa karşı işlenen suçlarda zamanaşımının uygulanamayacağını vurguladı.

"BİR MEZARLARI OLDUĞU İÇİN ŞÜKREDER HALDELER"

Cumartesi Anneleri'nin yaşadıklarını örneklerle anlatan Gökçen, Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç'un gözaltına alınmalarının ardından ailelerinin uzun süre kendilerinden haber alamadığını belirterek şunları söyledi:

"Düşünün ki 30 yaşındaki kardeşiniz sizin doğum gününüzde gözaltına alınıyor. 55 gün boyunca nerede olduğunu, ona ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorsunuz. Devletin bütün kurumlarına başvuruyorsunuz. Bir cevap yok. 55 gün sonra öğreniyorsunuz ki Beykoz'da ormanda bulunmuş, telle veya iple boğulmuş, yüzü parçalanmış, vücudunun her tarafında işkence izleri var. Ve bunlar yetmiyor gibi kimsesizler mezarlığına götürülmüş. Parmak izleri, adli tıp, otopsi, aslında ararsanız kimlerin öldürdüğü de belli."

Rıdvan Karakoç'un ailesinin de oğullarının gözaltında olduğuna ilişkin kayıtlara ve işkence raporlarına rağmen kendisinden haber alamadığını anlatan Gökçen, "110 gün geçiyor. Ailesi olarak kapısını çalmadığınız kamu kurumu kalmıyor. Polis, savcı, mahkemeler… Ve sonunda öğreniyorsunuz ki parmak izlerinin kaydı var, gözaltında olduğunun kaydı var, öldürülmüş, işkencenin bile raporu var ve siz onu her yerde ararken onu da kimsesizler mezarlığına gömmüşler. Bu da Rıdvan Karakoç'un hikayesi, biraz önceki de Hasan Ocak'ın hikayesiydi" dedi.

Her iki kişinin de 1995 yılında öldürüldüğünü belirten Gökçen, şöyle konuştu:

"Siyasi olarak 90'lar çok karanlık dönemlerdi, geride kaldı demek kolay belki. Ama bu insanların yarası hala kapanmadı. Sadece bir mezarları olduğu için şükreder haldeler çünkü diğer ailelerin bir mezarı bile yok. Bir anne, 'Oğlumun kemiğine hasretim' diyor. Aileler, 2018'den beri bir anma mekanı olarak gördükleri Galatasaray Meydanı'na bir çiçek bile bırakamıyorlar. Mezar olmayınca bayramlarda gidecek, bir dua edecek bir yer olmuyor. Mesela insanlar size ne zaman 'Başınız sağ olsun' diyeceğini bilmiyor. Ne diyebileceğini de bilmiyor. Bu yüzden hiçbir zaman çevrenizle de tam bir yas tutamıyorsunuz. Yas tutamayınca hayatınıza da devam edemiyorsunuz."

"İNSANLIĞA KARŞI SUÇLARDA ZAMANAŞIMI DİYE BİR ŞEY OLMAZ"

Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç dosyalarının zamanaşımı nedeniyle kapatılmak üzere olduğunu belirten Gökçen, "Bu çok ciddi bir konu. Zamanaşımı olduğunda failler korunuyor. Net bir şekilde ifade edelim: Gözaltında zorla kaybetme utanç verici bir suçtur. İnsanlığa karşı suçtur. Ve insanlığa karşı suçlarda zamanaşımı diye bir şey olmaz" dedi.

Dosyalardaki belgelerin, raporların ve işkence bulgularının ortada olduğunu ifade eden Gökçen, "Bu dosyaların açık tutulması ve bir an önce aydınlatılması gerekiyor. Zamanaşımının devreye giremeyeceğine yönelik çok sayıda hukuki temel ve çalışma da var. Siyasi irade gösterilirse bunun hukuki altyapısını hazırlamak da hiç zor değil. Başka örnekleri de var. Biz bu konuda kanun teklifi de vereceğiz ama isteriz ki hep birlikte yapalım" dedi.

Gökçen, Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen Galatasaray Meydanı'nın kayıp yakınlarına açılmadığını belirterek İçişleri Bakanı'na seslenerek "Aileler gidiyor, diyor ki elimizde AYM kararı var tam bu meydanla, tam bizimle ilgili, ihlal kararları. Aldıkları cevap ne biliyor musunuz? 'Bizim elimizde de kaymakamlık kararı var.' Size soruyorum, sizin sorumluluğunuzda olan kaymakamlık, valilik Anayasa Mahkemesi'nden üstün müdür? AYM kararlarından muaf mıdır bu amirler" ifadelerini kullandı.

Cumartesi Anneleri'nin İçişleri Bakanı'ndan randevu talep ettiğini belirten Gökçen, "Bu anneleri Meclis'in Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda dinledik. AKP milletvekillerinin dahi gözlerinin dolduğunu bizzat gözümle gördüm. Bir kız çocuğunun babasının nasıl gözünün önünde beyaz Toros'la kaçırıldığını ve olayın hala aydınlatılmadığını hepimiz dinledik orada. Sayın Bakan, lütfen onlara bir randevu verin, kendileri ne yaşadıklarını ve taleplerini anlatsınlar" dedi.

Daha önce Berfo Ana ile görüşüldüğünü ve TBMM'de Cemil Kırbayır konusunda komisyon kurulduğunu anımsatan Gökçen, "Komisyon iyi bir çalışma yapmıştı. Ama siyasi irade niyeyse yarıda kesildi. Mesele yarım bırakıldı. Bu tür olaylarda Meclis sorumluluk alabilir, suçlar aydınlatılabilir, bu ailelere borcumuz olan en azından yas tutma hakkını adaletle teslim etme imkanımız hala var, hala geç değil" diye konuştu.

GENÇ, AFAD'IN LOJİSTİK DEPO HEDEFLERİNİ GÜNDEME GETİRDİ

YENİ Parti Kayseri Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Aşkın Genç de komisyonda yaptığı konuşmada, afetlere hazırlık çalışmalarında açıklanan hedeflerle gerçekleşmeler arasındaki farklara dikkati çekti.

AFAD'ın 2024-2028 Stratejik Planı ile Cumhurbaşkanlığı'nın 2027 Yıllık Programı'ndaki lojistik depo sayılarını karşılaştıran Genç, stratejik planda 2026 yılı için 93, 2027 yılı için 96 depo hedeflendiğini; Cumhurbaşkanlığı'nın 2027 Yıllık Programı'nda ise 2026 yılı sonu için 81, 2027 yılı için 85 depo öngörüldüğünü belirtti.

Lojistik depoların afet anında hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Genç, "Bunlar sıradan depolar değil. Bir depremde çadırın, battaniyenin, ısıtıcının, temel ihtiyaç malzemelerinin depolandığı, insanların en zor anında ihtiyaç duyacağı tesisler. Afetin ilk saatlerinde ulaştırılamayan yardımın, bir gün sonra ulaşmasının ne anlama geldiğini 6 Şubat depremlerinde hep birlikte gördük" ifadelerini kullandı.

"2025'TE YÜRÜRLÜĞE KONULACAK BELGE, 2027'DE ANCAK YAYIMA HAZIR HALE GETİRİLECEK"

Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi'ndeki gecikmeye de değinen Genç, "2025'te yürürlüğe konacak belgenin, 2027'de ancak yayıma hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Bu belge neden zamanında yürürlüğe konulmadı? Hangi kurumların görüşü bekleniyor? İki yıllık gecikmenin gerekçesi nedir" sorularını yöneltti.

"TELEVİZYONA KAYYIM ATAYINCA VATANDAŞIN HAFIZASI MI SİLİNECEK?"

Konuşmasının devamında Sözcü TV ve Sözcü'nün internet sitesine kayyım atanmasına tepki gösteren Genç, "Bu sabah Sözcü TV'nin kapısına polis dayandı. Sözcü TV'ye ve Sözcü'nün internet sitesine kayyım atandı. Yöneticileri gözaltına alındı. Önce TELE1, ardından Halk TV, şimdi de Sözcü TV... Sayın Bakan, bunun sonu nereye varacak? Türkiye'de iktidarı eleştiren, yolsuzluk iddialarının üzerine giden, vatandaşın sesini duyuran ekranların yönetimine birer birer kayyım mı atanacak. Elbette bir suç iddiası varsa soruşturulur. Ama soruşturma yürütmek başka, milyonlarca insanın haber aldığı bir yayın kuruluşunun yönetimine el koymak bambaşka. Hangi suç iddiası, bir televizyon kanalının bütün yayın faaliyetleri üzerinde bu kadar ağır bir müdahaleyi zorunlu hale getiriyor? Bunun ölçüsü nedir, sınırı nedir? Böyle bir demokrasi, böyle bir hukuk devleti olabilir mi?" diye sordu.

Genç, basın özgürlüğüne yönelik müdahaleleri eleştirerek "Gazeteciyi susturunca gerçekler ortadan mı kalkacak? Televizyona kayyım atayınca vatandaşın hafızası mı silinecek? Gazeteciyi gözaltına al, televizyona kayyım ata, sonra da 'Ülkemizde demokrasi var' diyelim. Bu şekilde mi kazanacaksınız seçimi? Vatandaş size böyle mi oy verecek? Kendisine yaşatılanları, geçim sıkıntısını, cevapsız bırakılan soruları böyle mi unutacak? Anayasa'nın 28'inci maddesi açık: Basın hürdür, sansür edilemez. Sayın Bakan, bu hüküm yalnızca iktidarı öven gazeteler için mi geçerli" diye seslendi.

BANKOĞLU: KORUMA KARARI VERİLEN BİR KADIN NASIL KORUNAMAZ?

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, kadın cinayetleri, şüpheli kadın ölümleri ve koruma kararlarının uygulanmamasına ilişkin konuştu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye seslenen Bankoğlu, iktidarın kadınların yaşam hakkını korumakta yetersiz kaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"AKP'li İçişleri Bakanlarının kadın cinayetleriyle ilgili maalesef müthiş bir bagajı var. Siz de göreve geleli 8 ay oldu. Şimdiden bagajınızda Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre 199 kadın cinayeti var ve bunların içinde de şüpheli kadın ölümlerin sayıları yok. 11 Şubat 2026'da göreve başladınız ve 8 ayda yüzlerce kadın öldürüldü, ayrıca şüpheli kadın ölümlerinin oranı da 2020 yılından beri ciddi oranda artıyor ve ciddi bir endişe veriyor. Öldürülen 150 kadından 8'inin koruma ya da tedbir süreci vardı ve kadınları koruyamadınız. Neden? Geriye kalan 138 kadınsa tedbir kararının bulunup bulunmadığı dahi tespit edilemedi. Şimdi bir kadın şiddet gördüğünü devlete bildirdiğinde hayatta kalabiliyor mu Sayın Bakan? Bu soruya açık ve net cevap istiyorum sizden. Bakanlık olarak bu sayıları biliyorsanız açıklamak zorundasınız. Yok bilmiyorsanız kadın cinayetlerine karşı bu kayıtsızlığının sebebini açıklamak durumundasınız. Asıl soru tabii ki şu: Koruma kararı verilen bir kadın nasıl korunamaz?"

"BU KARARLARIN UYGULANMAMASI NEDENİYLE HİÇBİR İŞLEM YAPILDI MI?"

Uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen Malatya'da öldürülen Perihan Akbulut'u hatırlatan Bankoğlu, sorumlular hakkında işlem yapılıp yapılmadığını sorarak "Size Perihan Akbulut'u sormak istiyorum. Perihan Akbulut 61 yaşında, 22 Ekim'de Malatya'da sokak ortasında 8 bıçak darbesiyle öldürüldü. Bir erkek tarafından öldürüleceğine dair ciddi şüpheleri olduğu için kendisi bu erkeğe ilişkin uzaklaştırma kararı alınmıştı ama sokak ortasında öldürüldü. Bir kadın devlete başvurmuş, hakkında uzaklaştırma kararı aldırmışsa ve buna rağmen öldürülüyorsa sizin koruma mekanizmanız nerede? Bunun hesabını kim verecek? Ama asıl önemli olan koruma görevini yerine getirmeyen Bakanlık ne yapıyor? Bu kararların uygulanmaması nedeniyle hiçbir işlem yapıldı mı mesela? Şiddet başvurusunu gereği gibi değerlendirmeyen kaç kamu görevlisi hakkında soruşturma açtınız? Bunların sonuçları neler?" diye sordu.