Gökhan Böcek Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gökhan Böcek Gözaltına Alındı

Gökhan Böcek Gözaltına Alındı
20.08.2025 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da rüşvet soruşturması kapsamında Gökhan Böcek, adliyeye sevk edildi.

ANTALYA'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen, yurt dışından uçakla geldiği Antalya Havalimanı'nda dün gözaltına alınan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında gözaltı kararı verildi. 5 Temmuz'da Muhittin Böcek ile Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınırken, Mustafa Gökhan Böcek'in eşi Zuhal ve 1 yaşındaki oğlu Muhittin Aslan Böcek ile İtalya'da olduğu öğrenildi. Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklandı, Zeynep Kerimoğlu yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest kaldı. Böcek, daha sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

ANTALYA'YA DÖNEN EŞİ TUTUKLANDI

Gökhan Böcek ile 2024'te dünyaevine giren Zuhal Böcek ise 27 Temmuz sabahı Antalya'dan uçakla gittiği İstanbul Havalimanı'nda, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması' suçlamasıyla gözaltına alındı. Ardından Antalya'ya getirilen Zuhal Böcek, 31 Temmuz'da tutuklandı.

UÇAKTA GÖZALTINA ALINDI

Muhittin Böcek'in yurt dışındaki oğlu Gökhan Böcek ise dün Avusturya'nın başkenti Viyana'dan uçakla geldiği Antalya'da gözaltına alındı. Havalimanı polisi tarafından gözaltı işlemi uygulanan Gökhan Böcek, ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gökhan Böcek, ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Gökhan Böcek, emniyetteki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

İKİ AYRI RÜŞVET SORUŞTURMASI

Gökhan Böcek; daha önce İstanbul'daki başka bir dosyada tutuklu yargılanırken tahliye edilen iş insanı Yusuf Yadoğlu'nun ifadeleri ve sunulan belgeler doğrultusunda, 2 ayrı rüşvet eylemiyle suçlanıyor. 2024 yerel seçimlerinden 10-15 gün önce Gökhan Böcek'in Yusuf Yadoğlu'nun ofisinde yaptığı görüşmede, seçim çalışmaları için 25 milyon TL para talep edildiği, bu meblağın karşılanamaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon TL'lik fatura ödemesi üzerinde anlaşıldığı iddia edildi. İlgili firma yetkilileri, söz konusu giydirme işinin Muhittin Böcek'in seçim kampanyası kapsamında yapıldığını, ödemelerin ise Yusuf Yadoğlu'nun şirketleri aracılığıyla gerçekleştirildiğini doğruladı. MASAK raporları, banka dekontları ve HTS kayıtları da beyanlarla örtüşen şekilde dosyaya yansıdı.

30 MİLYON LİRALIK KONUT ÖDEMESİ

İkinci eylemde de 2025 yılı şubat ayında Gökhan Böcek'in, boşanma sürecindeki eşi Zeynep Kerimoğlu adına, Özpınarlar isimli firmadan 30 milyon TL değerinde bir ev alındığını, bu bedelin iş insanı Yusuf Yadoğlu tarafından 3 parça halinde firmaya ödendiği iddia edildi. Ödeme işlemlerine ilişkin banka hareketleri, baz kayıtları ve tanık beyanlarının, ifadelerle uyumlu olduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Muhittin Böcek, Politika, Belediye, 3-sayfa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökhan Böcek Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan “Beyaz Toros“ açıklaması TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Beyaz Toros" açıklaması
Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler’in başını yaktı Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler'in başını yaktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği’nden çıkılacağını açıkladı Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkılacağını açıkladı
Kreşin havuzunda boğulan küçük Berra, yaşam savaşını kaybetti Kreşin havuzunda boğulan küçük Berra, yaşam savaşını kaybetti
Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi
Antalya’da Rus turistin, barmene yaptığı iş teklifi bomba Antalya'da Rus turistin, barmene yaptığı iş teklifi bomba
Ünlü aşiret üyesi, trafikte tartıştığı kişiyi vurdu Ünlü aşiret üyesi, trafikte tartıştığı kişiyi vurdu

14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
14:53
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 16:29:21. #7.13#
SON DAKİKA: Gökhan Böcek Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.