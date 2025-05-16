Gökhan Günaydın Engelli Bireylerle Bir Araya Geldi

(İZMİR)- TBMM CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Gaziemir'de engelli ve engelli ailelerle buluştu. Günaydın, "Engelli sorunlarına araştırmak ve çözüm verimi ortaya koymak üzere bir meclis araştırma komisyonunun kurulması, bazı engellemelere rağmen başarıldı" dedi.

TBMM Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İzmir'in Gaziemir ilçesinde engelli bireyler ve onların aileleriyle bir araya geldi. Günaydın, engelli yurttaşların yaşadığı zorluklara dikkat çekerek sosyal devlet anlayışının önemine vurgu yaptı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İzmir CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Engelsiz Yaşam Derneği'nin "Engelsiz Koro" dinletisine eşlik etti.

"Sizlere müjde vermek istedim"

Etkinlikte konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Böyle size güzel bir günde sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade edeyim. Engelsiz yaşımı gerçekten gerçekleştirmek zorundayız. ve bugün, bunun çok güzel örneklerini görüyorum. Diğer taraftan Engelsiz Yaşam Derneğimiz bize bir konser sunmak üzere hazırlanıyor. Biz de bütün bu güzel etkinlikleri izlemek için geldik. İki tane benim açımdan güzel haberi sizlerle paylaşmak isterim. Bundan iki ay evvel engelli kardeşlerimizin kullandıkları araçların maliyetine ilişkin, bizim muhalefet ettiğimiz bir yasa çıktı. Onu Cumhuriyet Halk Partisi olarak Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık. İnşallah iptal ettireceğiz. Bunu bir müjde olarak sizlere vermek isterim" dedi.

19 Mayıs'a çağrı

Müjdeyi açıklayan Günaydın ardından şöyle devam etti:

"İkincisi de dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gece 12 gibi kapattık. Engelli sorunlarına araştırmak ve çözüm verimi ortaya koymak üzere bir meclis araştırma komisyonunun kurulması bazı engellemelere rağmen başarıldı. Ben bu komisyonunda iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum. Sayın Ünal Başkanımıza kardeşlerimizle bu kadar yakından ve bütün o terminolojiye hakim bir şekilde beraber çalışması ve birlikte davranmasından dolayı belediye emekçisi kardeşlerimizle beraber Belediye Meclis Üyesi kardeşlerimizle beraber içtenlikle teşekkür etmek isterim. Bugün il başkanımız ve İlçe Başkanlarımızla beraber 19 Mayıs'ta yani Atatürk'ün Samsun'a çıktığı ve o büyük kurtuluş mücadelesini başlattığı gün olan 19 Mayıs'ta İzmir'de yapacağımız ve adeta bir demokrasi zirvesi niteliğinde olacak mitinge burada bulunan bütün kardeşlerimizi davet ettiğimizde özellikle belirmek istedim."

"Engel bedenlerde değil engel akıllarda ve yüreklerdedir"

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'ın da katıldığı etkinlikte, yerel yönetimlerin engelli dostu projeleri ve sosyal destek hizmetleri hakkında da bilgi verildi. Gaziemir Belediye Başkanı Işık, "Partimizin temel ilkelerinden olan ihtiyaç sahibi insanların yanında olma engellerinin, kadınların, çocukların yanında olma ilkelerinden hareket ederek bizde Gaziemir'de bizim yardımımıza ihtiyaç duyan herkesin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Partimizin, parti büyüklerimizin bize öğrettiği bir durum. Gaziemir'de var olan sosyal belediyeciliği geliştirerek bu kardeşlerimizin Boccia takımımız gerek Engelsiz Yaşam Derneği'ne üye olan orada çalışan korist ve solist arkadaşlarımıza el ele harikalar yaratıyoruz. Boccia takımımızda şampiyonlar çıkartıyoruz. Engelli dernekleri derneğimizde de İzmir'de ilk kez engelli ve engelli yakınlarında oluşan bir koro kurduk. Onlardan küçük bir dinleti sunacağız. Partimizin engelli dostlarımıza vermiş olduğu kıymetin anlamı olarak da Sayın Başkanımız bugün bizleri ziyaret etti, onurlandırdı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim bir laf var. Engel bedenlerde değil engel akıllarda ve yüreklerdedir Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu akıl ve vicdanlardaki yüreklerdeki engeli biz yerle bir etmeye kararlıyız." diye konuştu. Engelli bireyler ve aileleri, yaşadıkları sıkıntıları ve çözüm önerilerini doğrudan CHP heyetine iletme fırsatı buldu.