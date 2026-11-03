Göktaş, algoritmalara çocuk, aile ve kadınlar lehine yön verilebileceğini söyledi - Son Dakika
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Göktaş, algoritmalara çocuk, aile ve kadınlar lehine yön verilebileceğini söyledi

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Göktaş, algoritmalara çocuk, aile ve kadınlar lehine yön verilebileceğini söyledi
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Göktaş, algoritmalara çocuk, aile ve kadınlar lehine yön verilebileceğini söyledi
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Bakan Göktaş, 42. İSEDAK Toplantısı'nın son gününde düzenlenen panelde, algoritmalara çocukların, ailelerin ve kadınların lehine yön verilebileceğini söyledi. Göktaş ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde çocuklar için ortak dijital güvenlik mekanizması kurulmasını önerdi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 42'nci İSEDAK Bakanlar Toplantısı'nın son gününde düzenlenen 'Dijital Çağda Değer Odaklı Politikalarla Aile Kurumunun Güçlendirilmesi' konulu panelde konuştu. Bakan Göktaş, "Dolayısıyla dijital içerikleri sadece tüketen değil, doğrudan içerik üretebilecek bir nesne ve potansiyele de sahibiz. Algoritmaları şekillendirenler var. Biz de çocuklarımızın, ailelerimizin lehine, kadınların lehine bu algoritmalara tekrar yön verebiliriz." dedi.

İstanbul'da düzenlenen 42'nci İSEDAK Bakanlar Toplantısı'nın son gününde gerçekleşen 'Dijital Çağda Değer Odaklı Politikalarla Aile Kurumunun Güçlendirilmesi' konulu Üst Düzey Panelin açılışı yapıldı. Açılışta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijitalleşme ve ekran bağımlılığı, algoritmalar ve ailenin önemi başlıklarını da içeren bir konuşma yaptı.

'ÇOCUĞUN DÜNYASI EKRANLARLA ŞEKİLLENİYOR'

Bakan Göktaş, "Her büyük dönüşüm insanlığın hayatını yeniden şekillendirdi. Matbaa bilgiyi çoğalttı, sanayi üretimi büyüttü, dijital çağ ise dönüşümü evlerimizin içine, çocuklarımızın dünyasına kadar taşıdı. Bir çocuğun dünyası artık ekranlarla şekilleniyor. Eskiden çocuklarımızı sokağın tehlikelerinden, yabancılara karşı uyarırdık. Artık o sokak, o yabancı çocuğun cebinde, yastığının altında bir ekranla odaların içine kadar uzanıyor. Artık tehlike ytabancı sokaklarda değil doğrudan evlerimizin içinde. Algoritmalar çocuklarımızı bizlerden iyi tanıyor ama onları bizim gibi sevmiyor. Bugün teknoloji şirketleri insanların dikkatini çekmek ve onları ekran başında daha uzun süre tutmak için gerçekten çok yoğun çaba sarf ediyor, adeta yarışıyor. Çocuklarımız da bu yarışmanın hedefinde. Dijitalleşme aile hayatını ve mahremiyetimizi doğrudan etkiliyor. Aynı sofrada otursak da artık ekranlardan dolayı birbirimizle muhabbet etmiyoruz. Çocuklar annelerine, babalarına soru sormaktan ziyade ellerindeki tabletlere, ekranlara, yapay zekaya doğrudan soru soruyor ve ekranlarda maalesef kusursuz hayatlarla gençlerimiz kendi hayatlarını doğrudan kıyaslıyor."dedi.

'HANELERİMİZ KÜÇÜLÜRKEN AZALAN ÇOCUK SESLERİMİZ VAR'

Bakan Göktaş, "Her geçen yıl hanelerimiz küçülürken evlerde giderek azalan çocuk seslerimiz var maalesef. Bunlar birbirinden kopuk tablolar değil, aynı değişimin aslında farklı yüzleridir. Bu çağın değerlerini başkaları mı yazacak yoksa bizler mi. Bu soruya bizim medeniyetimizin söyleyecek sözü vardır. Bugün dijital hayatımıza yön veren algoritma kelimesi İslam medeniyetinin büyük alimlerinden Harezmi'nin adından geliyor. Algoritmaya adını veren medeniyetimiz değerleriyle geleceğimize de yön verebilir; çünkü bizim geleneğimiz bilgiyi ahlaktan, aklı vicdandan ayırmaz aslında. Bu anlayışı dijital çağa taşıyan üç temel değerimiz var. Emanet, hikmet ve sorumluluk. Emanet; çocuklarımız bize emanettir. Onları korumak, haklarını gözetmek ve gelişimlerini desteklemek hepimizin ortak sorumluluğudur. Hikmet; hızla değişen dünyada çocuklarımıza doğru yolu göstermek, onları bu hıza yetişmeni yetişmesini sağlamaktan da geçer. Üçüncüsü sorumluluk, teknolojiyi geliştirenler ürettikleri ürünleri çocukların hayatını nasıl etkilediğinden de sorumludur. Bakanlık olarak aileyi güçlendirmek sosyal politikalarımızın her zaman merkezinde yer almıştır. Aile bireylerinin dijital araçları doğru ve bilinçli kullanmalarına yönelik çalışmalar yürütüyoruz; çünkü dijital çağda en etkili güvenlik duvarı teknoloji değil, bilinçli birey, güçlü aile ve sorumluluk sahibi toplumdur" dedi.

'ÇOCUKLARIN DİJİTAL GÜVENLİĞİNİ KÜRESEL GÜNDEME TAŞIDIK'

Göktaş, "Bir zamanlar Bağdat'tan, Semerkant'tan, Kurtuba'dan yükselen bilgi dünyaya yol gösterirdi. Bugün aynı birikim dijital çağa da yön verebilir. Bunun yolu tecrübelerimizi paylaşmaktan geçiyor; çünkü Ankara'da geliştirilen bir uygulama aynı zamanda Cakarta'da da bir çocuğu koruyabilir. İyi uygulamalarımızı buluşturduğumuzda bir ülkenin kazanımı hepimizin ortak kazanımı olur aslında. Türkiye olarak bu yolda biz ilk adımları attık. Nisan ayında bir düzenleme hayata geçirdik, aynı zamanda uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yaptık. Yine Birleşmiş Milletler'de (BM) Eylül ayında çocukların dijital güvenliğini küresel gündeme taşıdık. Bu yıl Cidde'de 48'inci İslam Komisyonu'nda gençlerin dijital oyunlarda ve sosyal medyada korunmasına yönelik karar tasarımız kabul edildi. Bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz, destek veren bütün ülkelere, herkese gönülden teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

'BU ALGORİTMALARA YÖN VEREBİLİRİZ'

Göktaş, "Ülkemizin girişimiyle İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde ayrıca aile ve nüfus 10 yılı ilan edildi. Şimdi çocuklarımız için İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde ortak bir dijital güvenlik mekanizması kurulmasını öneriyoruz. Yaklaşık 2 milyarlık nüfusuyla, genç ve dinamik nüfus yapısıyla İslam dünyası aslında bu dünyanın kurucularından biri olacak güce de sahip. Bu potansiyelimizin farkına varmak durumundayız. Dolayısıyla dijital içerikleri sadece tüketen değil, doğrudan içerik üretebilecek bir nesne ve potansiyele de sahibiz. Algoritmaları şekillendirenler var. Biz de çocuklarımızın, ailelerimizin lehine, kadınların lehine bu algoritmalara tekrar yön verebiliriz. Bu alanda da aslında tek bir ülke çabasıyla değil, İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki her bir ülkemiz aslında bu ortak sorumlulukla hareket ettiği müddetçe gerçekten hem yapay zekaya hem dijital mecralarda sadece tüketen olarak değil, doğrudan aktörü olarak yön verebileceğimize ben yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'GENÇ VE DİNAMİK NÜFUS YAPIMIZ VAR'

Bakan Göktaş son olarak "Genç ve dinamik nüfus yapımız var ve gerçekten bu potansiyele sahip olan gençlerimiz var. Artık bu alanlara da öncelik vermemizin zamanının çoktan geldiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Bir yöne giden bu dijital yapılara aileyi merkeze alan, çocuklarımızın güvenliğini esas alan bir vizyonla yön verebiliriz. Algoritmaları şekillendirenler nihayetinde yine de insanlar. Dolayısıyla bizler de bu konularda öncü olmak zorundayız" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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