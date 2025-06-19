Golan: Filistinliler Hava Savunmasında İhmal Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Golan: Filistinliler Hava Savunmasında İhmal Ediliyor

19.06.2025 22:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yair Golan, Filistin asıllı Israillilerin hava savunma altyapısındaki eksikliklere dikkat çekti.

İsrailli muhalif siyasetçi Yair Golan, ülkede Filistin asıllı Araplar ile İsraillilerin yaşadığı bölgeler arasında hava savunma altyapısında büyük farklar olduğunu ve Filistin asıllı İsrail vatandaşlarının İran'ın misilleme saldırıları karşısında savunmasız bırakıldığını söyledi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Meclisi dışındaki Demokratlar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan, Filistin asıllı Arap nüfusun yoğun yaşadığı kuzeydeki Nasıra kenti ve civarındaki yerleşimleri ziyaret etti.

Golan, İsrail yönetiminin Filistin asıllı Arapların yoğun olarak yaşadığı bölgelerin hava savunma altyapısını yeterli ölçüde güçlendirmediği eleştirisinde bulunarak "(Filistin asıllı) Arap toplumunun savunmasında hala büyük boşluklar var." dedi.

İç Cephe Komutanlığı görevini yürüttüğü dönemde devlet bütçesinden sivilleri korumak için yılda bir milyar şekel (290 milyon dolar) ayırılmasını önerdiğini belirten Golan, söz konusu bütçeyle her yıl yaklaşık 10 bin ilave sığınak yapılabileceğini vurguladı.

Golan, Filistin asıllı vatandaşlara yönelik "ihmale bir an önce son verilmesi" gerektiğini vurguladı.

Filistin asıllı İsrail Meclisi (Knesset) üyesi Ayman Odeh ise Arapların yoğun yaşadığı Tamra'ya cumartesi isabet eden İran füzeleri nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak kentin hiçbir noktasında halka açık sığınma alanının bulunmadığını vurgulamıştı.

Odeh, kent sakinlerinin yalnızca yüzde 40'ının sığınaklara erişimi olduğunu söylemişti.

İsrail Demokrasi Enstitüsü'nün geçen yıl yayımlanan raporu, İsrail yönetiminin Filistin asıllı Arapların yoğun yaşadığı kentlerde ortak sığınma alanları inşa etmediğini ortaya koymuştu.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Golan: Filistinliler Hava Savunmasında İhmal Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kassam Tugayları’ndan Gazze’de İsrail’e ağır darbe Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail'e ağır darbe
Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı
Zehra Güneş’in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu
ABD Senatosu’nda İran alarmı Tüm senatörlere gizli brifing yapılacak ABD Senatosu'nda İran alarmı! Tüm senatörlere gizli brifing yapılacak
Önce annesinin mezarını ziyaret etti, intihar etti Önce annesinin mezarını ziyaret etti, intihar etti
Evladına merdivende tekme atan baba suç makinesi çıktı Evladına merdivende tekme atan baba suç makinesi çıktı
İstanbul’da otomobilde kanlı infaz İstanbul'da otomobilde kanlı infaz
İran’dan İsrail’e misilleme Soroka hastanesini füzelerle vurdu İran'dan İsrail'e misilleme! Soroka hastanesini füzelerle vurdu
Hazırlıkları tam 4 ay sürdü Antalya’da dev uyuşturucu operasyonu Hazırlıkları tam 4 ay sürdü! Antalya'da dev uyuşturucu operasyonu
ABD’nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız
Benzin ve motorine gece yarısı çifte zam Benzin ve motorine gece yarısı çifte zam

07:03
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
22:44
İran’dan İsrail televizyonuna tahliye uyarısı: Vuracağız, boşaltın
İran'dan İsrail televizyonuna tahliye uyarısı: Vuracağız, boşaltın
20:36
Trump: İran’a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim
Trump: İran'a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim
19:44
ABD ile İran arasında görüşme iddiası İran o teklifi reddetmiş
ABD ile İran arasında görüşme iddiası! İran o teklifi reddetmiş
10:05
Liverpool’un genç yeteneği tatil için Bodrum’u seçti Ödediği hesap çok konuşuldu
Liverpool'un genç yeteneği tatil için Bodrum'u seçti! Ödediği hesap çok konuşuldu
10:04
İran’ın vurduğu Tel Aviv’de büyük yıkım
İran'ın vurduğu Tel Aviv'de büyük yıkım
09:50
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda şahane gol
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
09:46
Genç kızların otel odasında korku dolu anları Telefona sarılıp babalarını aradılar
Genç kızların otel odasında korku dolu anları! Telefona sarılıp babalarını aradılar
09:44
Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal
Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal
08:58
Putin’den İran’a destek: Sinyalleri verdik, seçenekler masada
Putin'den İran'a destek: Sinyalleri verdik, seçenekler masada
08:58
Acun Ilıcalı’dan Müge Anlı’ya canlı yayında övgü
Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya canlı yayında övgü
08:54
Görüşmeler başladı Alexander Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun
Görüşmeler başladı! Alexander Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 07:46:36. #7.13#
SON DAKİKA: Golan: Filistinliler Hava Savunmasında İhmal Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.