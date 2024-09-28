Site bahçesinde toplu katliam! Dehşete düşüren manzarayı gözyaşlarıyla kaydetti - Son Dakika
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Site bahçesinde toplu katliam! Dehşete düşüren manzarayı gözyaşlarıyla kaydetti

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir sitede 8 köpeğin cesedi bulundu. Mahalle muhtarı ve site sakinleri, köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü iddia ederken, korkunç manzarayı bir vatandaş gözyaşları içinde kayda aldı.

28.09.2024 15:11
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Gölbaşı ilçesinde bir sitede 8 köpeğin cesedi bulundu. Mahalle muhtarı ve site sakinleri, köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü iddia ederek jandarmaya suç duyurusunda bulundu. Güvenlik kameralarının incelenmesi talep ediliyor.

8 KÖPEK ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Hacılar Mahallesi'nde bir sitede 8 köpeğin cesedi bulundu. Zehirlendiği iddia edilen köpekler için sitede yaşayan vatandaşlar ve mahalle muhtarı, jandarmaya suç duyurusu yaptı. Köpeklerin öldürüldüğü sitede ikamet eden Hacılar Mahallesi Muhtarı Binnur Aykut, "Köpekleri yıllardır besliyorduk. Kimseye saldırdıklarını görmedim. Hepsinin tasması vardı. Köpekleri öldüren kişilerin açığa çıkması için güvenlik kameralarına bakılmasını talep ettik. Sitede köpekleri istemeyen kişiler vardı. Ölümler hakkında suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

"BİR TANESİ KANSER HASTASIYDI"

Site sakini Feray Türközü de "Köpeklerin ölümü, sitenin alt etabında oluyor. Köpeklerden birinin sahibi vardı, çipliydi. Sitede yaşayan aileler yıllardır köpekleri besliyordu. Hatta bir tanesi kanser hastasıydı, tedavisini site sakinleri karşıladı. Köpeklerin ölümüne ilişkin kamera kayıtlarına bakmak istedik ama yok. Jandarma geliyor ama bir şey yapmadan gidiyor. Bu sabah 4 köpeğin daha ölüm haberini aldık. Yıllardır bizimleydiler, kimseye zararlar yoktu" dedi.

Site bahçesinde toplu katliam! Dehşete düşüren manzarayı gözyaşlarıyla kaydetti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Site bahçesinde toplu katliam! Dehşete düşüren manzarayı gözyaşlarıyla kaydetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ankara null:
    yapanin ellerine saglik darisi dikmene insallah 18 54 Yanıtla
    Volkan SAVCIOĞLU:
    Ankaralı null sana diyecek şey çokta burda olmuyor anla sen 2 0
    Aylin Emiroğlu:
    Darısı senin başına inşallah en kısa zamanda. oksijen israfı. 1 0
    Ankara null:
    ohhhhh ohhhhhh aynen devammm ohhhhh 0 1
  • Ankara null:
    helal olsunn 15 45 Yanıtla
    Adalet Almaz:
    Niyeki düşmanmı öldürdüler vatanı işgaldenmi kurtardılar Allah islah etsin 2 0
    Ankara null:
    ohhh ohhhhh neguzel haber 0 1
  • Emrah Kerem Acar:
    Her zamanki gibi, can çekişmelerini kayda alacak kadar erken, zehirlenmelerini önleyecek kadar geç yetişmiş yine hayvan severimiz... 8 12 Yanıtla
    Mehtap uzdil:
    Ceken kısı yetısse neden veterınere gotürmesın allahın cezası 1 0
  • TC Tabak:
    hayvanı sevmeyen insanı sevemez, insan olmayanlar açığa çıkması için kamera kayıtları ortaya çıkarılsın. 15 3 Yanıtla
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