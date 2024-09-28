Site bahçesinde toplu katliam! Dehşete düşüren manzarayı gözyaşlarıyla kaydetti

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Gölbaşı ilçesinde bir sitede 8 köpeğin cesedi bulundu. Mahalle muhtarı ve site sakinleri, köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü iddia ederek jandarmaya suç duyurusunda bulundu. Güvenlik kameralarının incelenmesi talep ediliyor.

8 KÖPEK ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Hacılar Mahallesi'nde bir sitede 8 köpeğin cesedi bulundu. Zehirlendiği iddia edilen köpekler için sitede yaşayan vatandaşlar ve mahalle muhtarı, jandarmaya suç duyurusu yaptı. Köpeklerin öldürüldüğü sitede ikamet eden Hacılar Mahallesi Muhtarı Binnur Aykut, "Köpekleri yıllardır besliyorduk. Kimseye saldırdıklarını görmedim. Hepsinin tasması vardı. Köpekleri öldüren kişilerin açığa çıkması için güvenlik kameralarına bakılmasını talep ettik. Sitede köpekleri istemeyen kişiler vardı. Ölümler hakkında suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

"BİR TANESİ KANSER HASTASIYDI"

Site sakini Feray Türközü de "Köpeklerin ölümü, sitenin alt etabında oluyor. Köpeklerden birinin sahibi vardı, çipliydi. Sitede yaşayan aileler yıllardır köpekleri besliyordu. Hatta bir tanesi kanser hastasıydı, tedavisini site sakinleri karşıladı. Köpeklerin ölümüne ilişkin kamera kayıtlarına bakmak istedik ama yok. Jandarma geliyor ama bir şey yapmadan gidiyor. Bu sabah 4 köpeğin daha ölüm haberini aldık. Yıllardır bizimleydiler, kimseye zararlar yoktu" dedi.