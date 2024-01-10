Gölcük\'te heyelan nedeniyle 5 katlı apartman boşaltıldı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bahçe kısmında heyelan meydana gelen 5 katlı apartman boşaltıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahallesi 336. Sokak'ta meydana geldi. İnşaat için yapılan temel kazısı sonrası bitişikteki apartmanın bahçe kısmında toprak kayması oldu. İhbar üzerine bölgeye, belediye, polis ve ilgili kurumların ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik şeridi çekerek alana girişleri kapattı. Ekipler, incelemenin ardından çökmenin meydana geldiği alandaki apartmanın boşaltılmasına karar verdi. Binada yaşayan 12 kişiden bazıları yakınlarının evlerine giderken, bazıları da Gölcük Belediyesi tarafından konaklayacakları misafirhanelere yerleştirildi. (DHA)