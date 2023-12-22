 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gölcük'ten Gazze'ye 300 giyim seti - Son Dakika
Üye Girişi

Gölcük'ten Gazze'ye 300 giyim seti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'deki yeni doğan bebekler için 300 giyim seti hazırlıyor. Setler, Mersin'de toplanacak ve bölgeye ulaştırılacak. Proje kapsamında ülke genelinde birçok merkezde Filistinliler için üretim yapılıyor.

Gölcük\'ten Gazze\'ye 300 giyim seti
22.12.2023 - 13:31,
Abone Ol

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kursiyerlerin İsrail'in saldırdığı Gazze'de yeni doğan bebekler için hazırladığı 300 giyim seti, bölgeye ulaştırılacak.

Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında Gazze'de yeni doğan bebekler için giyim seti hazırlıyor.

Proje kapsamında hazırlanan 300 giyim seti, koliler halinde toplanma yeri olan Mersin'e gönderilecek.

Gölcük Halk Eğitim Müdürü Necmettin Türkmen, ülke genelinde eş zamanlı olarak birçok merkezde Filistinliler için battaniye, polar, içlik, iç çamaşırı, yeni doğan seti, eşofman takımı ve maske üretimine başlandığını söyledi.

Projede gönüllük esasıyla üretim yaparak yaralara bir nebze olsun merhem olmak istediklerini dile getiren Türkmen, şunları kaydetti:

"Gölcük Halk Eğitimi Merkezinde görevli kadrolu öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerler, İsrail'in saldırdığı Gazze'deki günahsız, masum bebeklerimiz için giyim setleri dikmeye başladı. Üretim aralıksız devam ediyor. Şu an 3 atölyede 300 yeni doğan seti yapıldı. Her bir set, 7 parça üründen oluşuyor. Kumaşları kış şartlarını göz önünde bulundurarak seçtik. Bir nebze de olsa onları ısıtacak ürünleri tercih ettik."

Türkmen, daha önce de deprem, salgın gibi doğal afetlerden etkilenenlere destek için üretimde bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kocaeli, Gölcük, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölcük'ten Gazze'ye 300 giyim seti - Son Dakika


14:52
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek.
14:40
Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları
14:10
İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar? İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar?
14:09
Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı
13:58
Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu
13:35
En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi
13:32
ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı
13:29
Kenan ve Eylül Öztürk çifti ölüm tehditleri almaya başladı: Hayatımızı mahvettiniz Kenan ve Eylül Öztürk çifti ölüm tehditleri almaya başladı: Hayatımızı mahvettiniz

Son Dakika
14:52 Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek.
14:40 Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları
14:10 İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar?
14:09 Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı
13:58 Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu
13:35 En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi
13:29 Kenan ve Eylül Öztürk çifti ölüm tehditleri almaya başladı: Hayatımızı mahvettiniz
13:32 ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı
13:11 Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek
12:58 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 15:02:17. #1.11#
SON DAKİKA: Gölcük'ten Gazze'ye 300 giyim seti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement