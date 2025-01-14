Golden Global Yatırım Bankası, Faizsiz Finansın En Yenilikçi Bankası Seçildi

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GOLDEN Global Yatırım Bankası, Islamic Finance News (IFN) tarafından düzenlenen En İyi Bankalar Ödülleri'nin Ülkeler- Türkiye değerlendirmesinde en yüksek dereceyi alarak; 'Faizsiz Finansın En Yenilikçi Bankası' seçildi.

2019 yılında faizsiz finans prensiplerine bağlı olarak kurulan Golden Global Yatırım Bankası, uluslararası alanda bilinirliğe sahip IFN tarafından ödül aldı. Golden Global Yatırım Bankası Genel Müdürü Yavuz Yeter, ödülle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu prestijli ödül, faizsiz yatırım bankacılığı alanındaki öncü rolümüzün uluslararası düzeyde bir kez daha tescillenmesidir. Kuruluşumuzdan bu yana, faizsiz finans prensiplerine bağlı kalarak müşterilerimize katma değer oluşturan, güvenilir ve sürdürülebilir finansal çözümler sunmayı ilke edindik. 2024 yılında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 1,5 milyar TL'lik ihraç tavanı kapsamında, 500 milyon TL tutarında 3 farklı tertipte Sukuk ihracımızı nitelikli yatırımcıların yoğun ilgisi sonucunda başarıyla tamamladık. Aynı yıl, Euro ve Dolar bazlı uluslararası Sukuk ihraçlarımızı da başarıyla tamamladık. Uluslararası alanda güçlü iş birliklerimizi artırıyoruz. Yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimize değer katmaya devam edecek; Türkiye'nin faizsiz finans alanındaki küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalarımızı planlı bir ivme ile sürdüreceğiz" dedi.

IFN'in 'Case Studies' bölümünde yayımlanan özel haberde Golden Global Yatırım Bankası'nın uluslararası alandaki başarılarına değinildi. Banka, 2024 yılında gerçekleştirdiği toplam 55 milyon Euro tutarındaki Sukuk ihracı ile Euro cinsinden İslami sermaye piyasalarında bir ihtiyaca yanıt vermiş oldu.