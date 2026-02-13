Goldman Sachs'ta İstifa: Kathy Ruemmler Epstein Belgelerinde İsim Geçince Ayrıldı

ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın avukatlarından Kathy Ruemmler, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı Epstein belgelerinde adının geçmesinin ardından, görevinden ayrılacağını açıkladı.

Financial Times gazetesinin haberine göre, ABD'nin eski başkanlarından Barack Obama'nın eski Beyaz Saray danışmanı olarak da görev alan Ruemmler, 30 Haziran itibarıyla Goldman Sachs'daki görevini bırakma kararı aldı.

Ruemmler, gazeteye yaptığı açıklamada, Epstein'i tanımış olmaktan pişmanlık duyduğunu belirtti.

Goldman Sachs Üst Yöneticisi (CEO) David Solomon, yaptığı açıklamada, "O, hepimizin arkadaşı oldu ve özlenecek. Onun istifasını kabul ediyorum ve kararına saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Belgelerde, Ruemmler'in 2018'de Epstein'e "Jeffrey amca" diye hitap ettiği ve 2014-2019 döneminde Epstein ile iletişim kurduklarına ilişkin yazışmalar ortaya çıkmıştı.

Epstein'den lüks el çantaları ve kürk montlar aldığı belirtilen Ruemmler'in, bunları Epstein'in 2008'de tutuklanmasından ve tacizci olarak bilinmesinden sonra gerçekleştiği ortaya çıkmıştı.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.