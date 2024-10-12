Gölyaka\'da Yeniden Yapılan Cami İbadete Açıldı

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan cami, hayırsever tarafından yeniden yaptırılarak ibadete açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, depremde hasar gören Kiremitocağı Mahallesi'ndeki cami, hayırsever Nihat Yılmaz tarafından yeniden yaptırıldı.

"Kiremitocağı Mahallesi Ertan-Nihat Yılmaz Camii" adını alan cami, Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve protokolün katılımıyla ibadete açıldı.

Vali Aslan, desteklerinden dolayı hayırsever Yılmaz ailesine teşekkür ederek, vatandaşları hayırda yarışanlardan olmaya davet etti.