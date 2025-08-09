Gönül Elçileri Projesi ile Umut Dolu Gelecek - Son Dakika
Gönül Elçileri Projesi ile Umut Dolu Gelecek

Gönül Elçileri Projesi ile Umut Dolu Gelecek
09.08.2025 14:31
Bakan Göktaş, Gönül Elçileri Projesi ile 10 bin çocuğa umut sunduklarını açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Gönül Elçileri Projesi ile koruyucu aile modelimizi daha da güçlendirdik. Gerçekten gurur duyduğumuz bir model. Bu projeyle bugün 8 bin 923 ailemizde 10 bin 661 çocuğumuza umut dolu bir gelecek sunuyoruz" dedi.

Bingöl'e gelen Bakan Göktaş, Bingöl Valiliği'ni ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Ahmet Hamdi Usta ile bir süre görüştü. Bakan Göktaş, daha sonra Bingöl Valiliği konferans salonunda düzenlenen 'Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı'na katıldı. Bakan Göktaş'a; Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven ve koruyucu aileler ile davetliler katıldı.

'GURUR DUYDUĞUMUZ BİR MODEL'

Burada konuşan Bakan Göktaş, "2012 yılından bu yana Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürüttüğümüz Gönül Elçileri Projesi ile koruyucu aile modelimizi daha da güçlendirdik. Gönül elçileri sadece Türkiye'de örnek gösterilmiş bir proje değil. Azerbaycan ve Özbekistan Türkiye'nin modelini uyguluyor. Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu'nda koruyucu aile modelimizi Emine Erdoğan hanımefendiyle birlikte tüm dünyaya tanıtma imkanı bulduk. Gerçekten gurur duyduğumuz bir model. Bu projeyle bugün 8 bin 923 ailemizde 10 bin 661 çocuğumuza umut dolu bir gelecek sunuyoruz. Bingöl'de ise 52 ailemiz 67 çocuğumuza sevgi ve merhamet dolu bir liman oluşturuyor. Çocuklarımızın güler yüzü, hayata umutla bakması sizin sabrınız, sevginiz ve emekleriniz takdire şayan. Sizler aynı zamanda üstelendiğiniz gönüllü sorumlulukla, farkındalık çalışmalarıyla daha fazla gönüllere dokunmamıza yardımcı oluyorsunuz. Sizden örnek alan başka ailelerimizde acaba bende koruyucu aile olsam mı diye içinden geçiriyor" dedi.

'KORUYUCU AİLELİK, SİZLERİN SESSİZ ÖYKÜSÜDÜR'

Bakan Göktaş, "Sizlerin oluşturduğu merhamet dolu gönüllülük hareketi, başka ailelerin katılmasına vesile oluyor. Bugün halen sıcak bir aile ortamına kavuşmak isteyen çocuklarımızın da var olduğunu ifade etmek istiyorum. Ele ele vererek koruyucu aile konusunda farkındalığı artırabiliriz. Farkındalık çalışmaları gerçekten çok kıymetli. Çünkü merhamet gerçekten büyür. İyilik iyilikten, merhamet merhameten beslenir. Sizlerin varlığı ve üstlendiğiniz bu görev bu anlamda çok değerli. Bir çocuğun geleceğini değiştirmek bazen onunla birlikte kendi hayatınızı da değiştirir. Koruyucu ailelik tam da böyle dönüşüm adıdır. Görünmeyen bir yaraları saran bir yürek, isimsiz kahramanların, sizlerin sessiz öyküsüdür. Sizler bir çocuğun geleceğe güvenle bakmasını sağlayan kıymetli insanlarsınız, devletin şefkat eli, toplumun vicdanısınız. 2025 Aile Yılı'nda da koruyucu aile modelimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

NİKAH TÖRENİNE KATILDI

Buradaki programın ardından Bakan Göktaş, Bingöl Belediyesi'ni ziyaret ederek Erdal Arıkan ile görüştü. Göktaş ardından belediye nikah salonunda 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi' projesinden yaralanan Abdullah Kızgın ve Hayru Nisa Tayğun çiftinin nikah törenine katıldı. Göktaş, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek İl Başkanı Yılmaz Seven ile görüştü.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Mahinur Özdemir Göktaş, Gönül Elçileri, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

