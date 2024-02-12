Gönül Mutfağı, depremzedelere kalan narenciyeyi dağıtıyor

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 3 bin 500 gönüllünün katılımıyla depremzedelere bugüne kadar 17 milyon kap sıcak yemek dağıtan, gastronominin Nobel ödüllü şefi Ebru Baybara Demir'in kurduğu Gönül Mutfağı, dalında kalan narenciyeyi toplatıp, depremzedelere dağıtıyor.
Hatay'da ürün bolluğu nedeniyle mandalina ve limonun fiyatı dalında 25 kuruşun altına düştü. Depremin ardından ürünleri toplayacak yerel işçi bulunamadı. Ürünlerden elde edecek gelir, dışarıdan getirilecek işçilerin toplama maliyetini karşılamayınca tonlarca ürün dalında kaldı. Türkiye'de sosyal gastronominin öncülerinden şef Ebru Baybara Demir tarafından depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacı için gönüllülerin katılımıyla kurulan Gönül Mutfağı, narenciye üreticilerinin ağaçlarda kalan narenciyelerinin değerlendirilmesi için başvurması üzerine harekete geçti. Sosyal gastronomi çalışmaları nedeniyle gastronomi dünyasının Nobel'i olarak bilinen 2023 Basque Culinary World Prize'ı (Bask Dünya Aşçılık Ödülü) kazanan ve ödül olarak verilen 100 bin euroyu da deprem bölgesindeki yemek çalışmalarına bağışlayan Demir, gönüllü ekibiyle narenciye bahçelerini gezerek ürünleri toplayıp paketleyerek depremzedelere dağıtmaya başladı.
'6 BİN GÖNÜLLÜ SAHADA'
Erzin, Dörtyol, Samandağ ve Payas'ta belirlenen bahçelerde yüzlerce gönüllüyle çalıştıklarını belirten Demir, dalından topladıkları narenciye ürünlerini depremzedelere dağıttıklarını, yere dökülen ürünleri ise Akdeniz meyve sineği ürememesi için toplayarak komposta dönüştürdüklerini anlattı. Demir, "Bölgedeki ziraat odalarının öncülüğünde bu çiftçilerin arazileri belirlendi. Erzin, Dörtyol, Samandağ ve Payas'ta bulunan narenciye bahçelerine ulaşmaya çalıştık. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 6 bin gönüllüsü sahaya indi. Narenciyeler dalında toplandı ve ardından kasalara konulduktan sonra paketlendi. İhtiyaç sahiplerine, konteyner kentte yaşayanlara, eşit miktarda bölüştürüp ulaştırdık. Ulaştırmaya da devam ediyoruz" dedi.
'AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ İLEDE MÜCADELE EDİYORUZ'
Demir, narenciyenin toprakta kalmaması gerektiğini belirterek, "Bu sadece bir toplama ve çiftçiye dokunma işi değil. Aslında bundan sonra yapılacak iş, burada Akdeniz meyve sineğinin üremesine engel olmak. Akdeniz meyve sineğinin üremesini de kaynağını kurutmak için bu narenciye atıklarının gömülmesini hedefliyoruz. Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu, Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şule Orman bu projeye danışmanlık yapıyor. Bahçelerde dökülen ve dökülmek üzere olan meyvelerin toplandıktan sonra komposto olarak tekrar geri dönüşümü olarak kazandırılmasını sağlıyoruz. Bu sayede de Akdeniz meyve sineğinin üreten kaynakları kurutmak için çabamız sürüyor" dedi.
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