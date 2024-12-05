Gönüllülük Paneli İstanbul'da Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gönüllülük Paneli İstanbul'da Düzenlendi

Gönüllülük Paneli İstanbul\'da Düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü için 'Gönüllülüğün Evrensel Gücü' paneli düzenledi.

05.12.2024 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığının 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla düzenlediği kutlama etkinliğinde "Gönüllülüğün Evrensel Gücü" paneli gerçekleştirildi.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki etkinlik kapsamında Oylum Talu moderatörlüğünde yapılan panele; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Serdar Karagöz, Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, paralimpik sporcu Kübra Korkut ile gönüllü genç Osman Ataseven katıldı.

Panelde konuşan Bakan Bak, "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerini hatırlatarak "6 Şubat depremlerinde pek çok canımızı kaybettik ve ulus olarak çok büyük acı yaşadık. Kredi Yurtlar Kurumu'muz bünyesinde Türkiye çapında 856 yurdunuz var. Şu anda kapasitemiz 1 milyona yakın. Deprem olduğunda bütün insanlarımız koştu. Böyle bir acının altından kalkabilmek için bir ulusun gençlerindeki iyilik ateşinin yanması önemli. Yurtlarımız kapılarını açtı. Yaklaşık 1,7 milyon insanımıza yemek verildi, konaklama sağlandı ve acının hafifletilmesi için çaba harcandı. Tüm gönüllü gençlerimiz sahadaydı. Onlara ve bakanlığımızın personeline teşekkür ediyorum. Kızılay ile güzel işler yaptılar." ifadelerini kullandı.

İnsanların içindeki iyilik ateşini yakması gerektiğini aktaran Bak, "Bizim genlerimizde iyilik ateşi var. Hiçbir ulus, bu kadar kısa sürede enkazı kaldırıp, insanlarını defnedip, yeniden hayata dönmek için böyle bir dayanışma sağlayamaz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Yüksek Öğretim Kurumu ile yaptığımız protokol çerçevesinde, 166 üniversitede seçmeli gönüllülük dersleri veriliyor. Gençlerimizden bu dersleri seçmelerini tavsiye ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Osman Aşkın Bak, etkinliği takip eden gençlere hayatlarına dokunan insanları unutmamalarını tavsiye ederek şunları kaydetti:

"Hayatınıza dokunanları unutmamanız sizi güçlendirir, içinizdeki iyilik ateşini harlar, coşturur. Hayatınızdaki enerjiyi asla kaybetmeyin. Bir ülkeyi değiştirmek isteyenlerin saldırdığı yer, eğitim ve kültürdür. Biz gücümüzü eğitim ve kültürümüzden alıyoruz. İçimizdeki iyilik ateşi yandığı sürece bizi kimse değiştiremez. Geçmişinde soykırım olmayan tek millet Türklerdir. Bu, içimizdeki iyilik ateşinden kaynaklanıyor. Ülkemiz, mazlumlara hizmet etmekten keyif almıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, dünya mazlumlarının önemli bir lideri. Onun bize gösterdiği yolda güçlüyüz. Gençlere çok güveniyorum. Onlarla bu kartopunu büyüteceğiz. Daha büyük olup, bu coğrafyayı sararak, herkese bu asil milletin ne kadar güçlü, merhametli olduğunu göstereceğiz."

Karagöz: "Habercilik bir gönüllülük, adanmışlık işi"

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, Gençlik ve Spor Bakanlığının gönüllülük kampanyasının parçası olmak, onu büyütmek ve daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışacaklarını dile getirdi.

AA'nin yeni işe alım programı AA+'a başvuran gençlere, haberciliğin para için seçilecek bir meslek olmadığını söylediğini aktaran Karagöz, gazetecilerin para ile ölçülecek bir iş yapmadığını belitti.

Gazze'deki soykırıma dikkati çeken Serdar Karagöz, bölgede yerel muhabirlerle çalıştıklarını kaydetti. Karagöz, zorlu durumlarından dolayı Türkiye'ye getirmek istedikleri personelin ülkelerinde kalarak çalışmaya devam ettiğini anlatarak "Bu, bir gönüllülük, adanmışlık işi." diye konuştu.

Serdar Karagöz, hayatın anlamının gönüllü faaliyetler vasıtasıyla bir başkası, toplum, inanılan değerler için bir şeyler yapmak olduğunu vurgulayarak "Anadolu Ajansı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın gönüllülük kampanyasının bir parçası olmak, onu büyütmek ve daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Osman Aşkın Bak, Politika, istanbul, Gençlik, Güncel, Deprem, Kültür, Yaşam, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gönüllülük Paneli İstanbul'da Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:42 Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti
20:21 MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz
20:18 Tutuklanan protestocu gençlerin ’Cezaevinde başörtülerinin kesildiği’ iddiasının ardından soruşturma başlatıldı Tutuklanan protestocu gençlerin 'Cezaevinde başörtülerinin kesildiği' iddiasının ardından soruşturma başlatıldı
19:43 BDDK’dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi BDDK'dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi
19:30 Merkez Bankası’ndan sürpriz karar İndirime gidildi Merkez Bankası'ndan sürpriz karar! İndirime gidildi
09:45 Çeçen liderden Trump’a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış Çeçen liderden Trump'a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış
09:43 Sözleşmeli personeller 5 kata kadar ücret alabilecek Sözleşmeli personeller 5 kata kadar ücret alabilecek
09:26 Yasemin Kay Allen’dan elbise eleştirilere cevap: İnsan bedeni kutlanmalı Yasemin Kay Allen'dan elbise eleştirilere cevap: İnsan bedeni kutlanmalı
09:24 Şevval Şahin’in transparan kıyafeti geceye damga vurdu Şevval Şahin'in transparan kıyafeti geceye damga vurdu
09:15 Şam öncesi son kale Hama’da çatışmalar gitgide şiddetleniyor Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor
08:54 Mahkemeyi uzatan hakim ve savcıya ceza geliyor Mahkemeyi uzatan hakim ve savcıya ceza geliyor
08:26 İran güne art arda depremlerle başladı İran güne art arda depremlerle başladı
08:23 En düşük emekli maaşı kaç lira olacak İşte masadaki rakam En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? İşte masadaki rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 21:13:15. #1.12#
SON DAKİKA: Gönüllülük Paneli İstanbul'da Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.