Gönüllülük Paneli İstanbul\'da Düzenlendi

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Gençlik ve Spor Bakanlığının 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla düzenlediği kutlama etkinliğinde "Gönüllülüğün Evrensel Gücü" paneli gerçekleştirildi.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki etkinlik kapsamında Oylum Talu moderatörlüğünde yapılan panele; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Serdar Karagöz, Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, paralimpik sporcu Kübra Korkut ile gönüllü genç Osman Ataseven katıldı.

Panelde konuşan Bakan Bak, "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerini hatırlatarak "6 Şubat depremlerinde pek çok canımızı kaybettik ve ulus olarak çok büyük acı yaşadık. Kredi Yurtlar Kurumu'muz bünyesinde Türkiye çapında 856 yurdunuz var. Şu anda kapasitemiz 1 milyona yakın. Deprem olduğunda bütün insanlarımız koştu. Böyle bir acının altından kalkabilmek için bir ulusun gençlerindeki iyilik ateşinin yanması önemli. Yurtlarımız kapılarını açtı. Yaklaşık 1,7 milyon insanımıza yemek verildi, konaklama sağlandı ve acının hafifletilmesi için çaba harcandı. Tüm gönüllü gençlerimiz sahadaydı. Onlara ve bakanlığımızın personeline teşekkür ediyorum. Kızılay ile güzel işler yaptılar." ifadelerini kullandı.

İnsanların içindeki iyilik ateşini yakması gerektiğini aktaran Bak, "Bizim genlerimizde iyilik ateşi var. Hiçbir ulus, bu kadar kısa sürede enkazı kaldırıp, insanlarını defnedip, yeniden hayata dönmek için böyle bir dayanışma sağlayamaz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Yüksek Öğretim Kurumu ile yaptığımız protokol çerçevesinde, 166 üniversitede seçmeli gönüllülük dersleri veriliyor. Gençlerimizden bu dersleri seçmelerini tavsiye ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Osman Aşkın Bak, etkinliği takip eden gençlere hayatlarına dokunan insanları unutmamalarını tavsiye ederek şunları kaydetti:

"Hayatınıza dokunanları unutmamanız sizi güçlendirir, içinizdeki iyilik ateşini harlar, coşturur. Hayatınızdaki enerjiyi asla kaybetmeyin. Bir ülkeyi değiştirmek isteyenlerin saldırdığı yer, eğitim ve kültürdür. Biz gücümüzü eğitim ve kültürümüzden alıyoruz. İçimizdeki iyilik ateşi yandığı sürece bizi kimse değiştiremez. Geçmişinde soykırım olmayan tek millet Türklerdir. Bu, içimizdeki iyilik ateşinden kaynaklanıyor. Ülkemiz, mazlumlara hizmet etmekten keyif almıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, dünya mazlumlarının önemli bir lideri. Onun bize gösterdiği yolda güçlüyüz. Gençlere çok güveniyorum. Onlarla bu kartopunu büyüteceğiz. Daha büyük olup, bu coğrafyayı sararak, herkese bu asil milletin ne kadar güçlü, merhametli olduğunu göstereceğiz."

Karagöz: "Habercilik bir gönüllülük, adanmışlık işi"

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, Gençlik ve Spor Bakanlığının gönüllülük kampanyasının parçası olmak, onu büyütmek ve daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışacaklarını dile getirdi.

AA'nin yeni işe alım programı AA+'a başvuran gençlere, haberciliğin para için seçilecek bir meslek olmadığını söylediğini aktaran Karagöz, gazetecilerin para ile ölçülecek bir iş yapmadığını belitti.

Gazze'deki soykırıma dikkati çeken Serdar Karagöz, bölgede yerel muhabirlerle çalıştıklarını kaydetti. Karagöz, zorlu durumlarından dolayı Türkiye'ye getirmek istedikleri personelin ülkelerinde kalarak çalışmaya devam ettiğini anlatarak "Bu, bir gönüllülük, adanmışlık işi." diye konuştu.

Serdar Karagöz, hayatın anlamının gönüllü faaliyetler vasıtasıyla bir başkası, toplum, inanılan değerler için bir şeyler yapmak olduğunu vurgulayarak "Anadolu Ajansı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın gönüllülük kampanyasının bir parçası olmak, onu büyütmek ve daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.