Goran Bregovic, Maximum Uniq Hall'de müzikseverlerle buluştu - Son Dakika
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Goran Bregovic, Maximum Uniq Hall'de müzikseverlerle buluştu

Besteci ve şarkıcı Goran Bregovic, 'The Wedding and The Funeral Band' ile Maximum Uniq Hall'de konser verdi. Bregovic, konserde seyircilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Konuşmasında Filistin'deki çatışmalara dair bir hikaye anlatan Bregovic, barış çağrısında bulundu. Türkiye turnesini tamamlayan Bregovic, Ankara, İzmir ve Antalya konserlerinin ardından İstanbul'da performans sergiledi.

13.07.2024 00:05
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Besteci ve şarkıcı Goran Bregovic, "The Wedding and The Funeral Band" (Düğün ve Cenaze Orkestrası) ile Maximum Uniq Hall'de müzikseverlerle buluştu.

Bregovic, konserin başlangıcında seyircilerle olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Sahnede yaptığı konuşmada Filistin'de yaşanan çatışmalara dair internette gördüğü bir hikayeden örnek veren Bregoviç, şunları anlattı:

"Rebecca Weiss adında bir muhabire ait hikaye. Kudüs'teyken yaşlı bir Yahudinin dua ettiğini duymuş. Duası bittikten sonra Bay Horowitz'e sormuş 'kaç senedir bu ağlama duvarında Tanrı ile konuşuyorsun' diye. O da 60 senedir buraya dua etmeye geldiğini söylemiş. Rebecca da bunca yıl Tanrı ile ne konuştuğunu sormuş, Bay Horowitz de cevaben 'Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler arasındaki bu savaş artık bitmeli. En azından çocuklarımız barış içinde yaşasın.' demiş. Bay Horowitz bir süre sessiz kaldıktan sonra 'bazen burada sadece duvara konuştuğum hissine kapılıyorum' demiş."

Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Bregovic, konserde aralarında "Made In Bosnia", "Vino Tinto", "Maki Maki" ve "Duj Duj"un bulunduğu sevilen parçalarını seyircilerin dans ve ritim eşliğinde seslendirdi.

Bregovic, Türkiye turnesini Ankara, İzmir, Antalya konserlerinin ardından son durağı olan İstanbul'da tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Goran Bregovic, Maximum Uniq Hall'de müzikseverlerle buluştu - Son Dakika

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