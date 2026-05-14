Gördes Belediye Başkanı: Mafyayla mücadelede yalnız bırakılıyorum

(MANİSA) - Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, başkanlık makamının önünde taşkınlık çıkaran bir kişinin görüntülerini paylaşarak, "Göreve geldiğimden beri kamunun malını işgal eden tüm mafyalarla mücadele ediyorum. Müteaddit defalar savcılığa, kaymakamlığa başvurmamıza rağmen her şikayet sonrası ya takipsizlik veriliyor ya da olay aylarca mahkemelerde süründürülüyor. Daha önce de belediyemiz basıldı. Personelimiz belediyemizin içinde tehdit edildi, hep aynı şekilde olaylar örtbas edilip mafya gruplarının sırtı sıvazlanıyor. Acaba bu görüntüler bir savcının odasında bir kaymakamın odasında olsa bu tehditleri yapanlar tutuklanmaz mıydı?" ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Gördes Belediyesi Başkanlık makamı girişine gelerek, makama girmek isteyen E.A. isimli kişiye sekreter M.A.K. tarafından geliş amacı soruldu. Belediye Başkanı Büke'nin makamda olmadığı bildirilmesine rağmen sakinleşmeyen ve yüksek sesle bağırmayı sürdüren E.A'nın, Büke'yi kastederek, "Nerede ise yerini söyle" şeklinde ifadeler kullandığı ve küfürlü konuştuğu bildirildi. E.A'nın, sekreterin çağırdığı diğer belediye görevlilerince odadan çıkarılmasının ardından personel tarafından tutanak tutuldu.

Belediye Başkanı İbrahim Büke, olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak açıklamalarda bulundu. "Göreve geldiğinden beri kamunun malını işgal eden tüm mafyalarla mücadele ettiğini" bildiren Büke, şunları kaydetti:

"Müteaddit defalar savcılığa kaymakamlığa başvurmamıza rağmen her şikayet sonrası ya takipsizlik veriliyor ya da olay aylarca mahkemelerde süründürülüyor. Bu devlet kamu görevi yürüten bir belediye başkanını bile korumuyorsa bu gücü elinde bulundurulanların amacı nedir? Daha önce de belediyemiz basıldı, personelimiz belediyemizin içinde tehdit edildi. Hep aynı şekilde olaylar örtbas edilip mafya gruplarının sırtı sıvazlanıyor. Acaba bu görüntüler bir savcının odasında, bir kaymakamın odasında olsa bu tehditleri yapanlar tutuklanmaz mıydı? Ama muhatap muhalefet partisinin belediye başkanı olunca her şey değişiyor. Bizleri mafya ile korkutup çalıştırmamaya çalışanlara sesleniyorum; gittiğiniz yol yol değil. En kısa sürede bu mafya düzenini değiştireceğiz."

BÜKE, BİR BAŞKA OLAY ÜZERİNE 3 MAYIS'TA CİMER'E DE BAŞVURDU

Büke'nin, E.A. isimli şahıs tarafından daha önce sosyal medya hesabı üzerinden "ölümle tehdit edildiği", bu nedenle suç duyurusunda bulunduğunu ancak "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verildiği, koruma taleplerinin de karşılanmadığı öğrenildi.

İbrahim Büke'nin bunun üzerine CİMER'e yaptığı başvuruda şu ifadeleri kullandı:

"Gördes Belediye Başkanı olarak sürekli olarak değişik mafya gruplarından saldırı tehdidi almama ve müteaddit defalar koruma istememe rağmen şahsıma koruma verilmediği için bir kamu görevlisi olarak yapmış olduğum görev nedeniyle bana polis koruması vermeyen ve güvenliğimi sağlamayan Gördes Kaymakamlığı'ndan, suç duyurusunda bulunmama rağmen her defasında kovuşturmaya gerek yoktur kararı vererek beni tehdit edenleri destekleyen Gördes Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şikayetçiyim."

Bugün, 3 Mayıs 2026 tarihinde yine sosyal medyadan, belediyenin yerini işgal etmeye çalışan, daha önce devletin yerine çöreklenen E.A. tarafından ölümle tehdit edildim. Her şey açık; yine suç duyurusunda bulunacağız ve yine koruma isteyeceğim ama biliyorum ki yine koruma verilmeyecek, yine şüpheli hakkında hiçbir adli işlem yapılmayacak. Bu şikayeti hiçbir şey yapılmayacağını bilerek, sadece ileride bu şahıslar tarafından öldürüldüğümde görevini yerine getirmeyenler hakkında ailem suç duyurusunda bulunsun, yani şikayetlerim devletin kayıtlarına girsin diye yapıyorum. Üzülerek görüyorum ki devletin güvenlik ve adalet güçleri, mafya artıkları karşısında Gördes Belediye Başkanını korumamakta direnmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanım, emriniz altındaki İçişleri Bakanlığı'na bağlı bu birimler hakkında gerekli adli ve idari soruşturmaların açılmasını talep ediyorum. CHP'li bir belediye başkanı olarak, kumar oynatan, kamu malına çöken ve kimsenin çıkartamadığı memleketimizde huzur bozan bu mafya artıkları düzenini bozduğumuzdan dolayı can tehlikesi taşıyorum. Ne yazık ki bu şahıslar gerek yargı gerekse de güvenlik bürokrasisi tarafından sürekli olarak sistematik şekilde korunmaktadır. Yapmış oldukları ölüm tehditleri ağır eleştiri gibi gösterilip adeta şüpheli suç işlemeye cesaretlendirilmektedir. Son çare olarak size yazıyorum."

MANİSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN YANIT

Başkan Büke'nin CİMER başvurusu, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nce yanıtlandı.

Yanıtta Büke'nin bahsettiği E.A. isimli şahıs ile ilgili Gördes İlçe Emniyet Amirliğine intikal eden herhangi bir adli veya idari müracaat bulunmadığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Belediyede özel güvenlik teşkilatı bulunmaması nedeniyle Gördes Belediyesi'ne silahlı kolluk personeli tahsis edilmesi ile ilgili yazılar ile koruma tahsisi konusunda, 5188 sayılı kanunun özel güvenlik görevlilerinin yetkileri başlıklı 7. maddesi kapsamında silahlı veya silahsız özel güvenlik görevlisi talebi olması halinde Manisa Valiliği Özel Güvenlik Komisyonuna değerlendirilmek üzere başvuruda bulunulabileceği, ayrıca 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 20. maddesine istinaden Koruma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 23. maddesi uyarınca terör örgütlerince hedef seçilen veya hedef olması muhtemel görülen kamuya ait ya da kamuya hizmet veren ve özel güvenlik teşkilatı bulunmayan bina ve tesislerde Valilik oluru ile gerekli güvenlik tedbirlerinin aldırılacağı bilgilerinize sunulur."