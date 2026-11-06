Göreme'de yaralanan 9 yaşındaki Fransız çocuğa hastane öğretmeni 4 gün moral verdi - Son Dakika
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Göreme'de yaralanan 9 yaşındaki Fransız çocuğa hastane öğretmeni 4 gün moral verdi

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Göreme\'de yaralanan 9 yaşındaki Fransız çocuğa hastane öğretmeni 4 gün moral verdi
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Göreme\'de yaralanan 9 yaşındaki Fransız çocuğa hastane öğretmeni 4 gün moral verdi
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Göreme'de peribacasından kopan kayalarla yaralanan ve annesini kaybeden 9 yaşındaki Fransız çocuk, Kayseri'deki tedavisinin ardından ambulans uçakla Fransa'ya gönderildi. Hastane öğretmeni Sefer Karahançer'in Fransızca materyalleri ve 4 günlük ilgisi çocuğa moral oldu.

Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasından kaya parçalarının kopması sonucu yaralanan 9 yaşındaki Fransız Nael Mgattaf, tedavi gördüğü Kayseri'de hastane öğretmeninin hazırladığı Fransızca eğitim materyalleri ve gösterdiği ilgiyle moral buldu.

Göreme Açık Hava Müzesi civarında 29 Ekim'de peribacasından kaya parçalarının kopması sonucu annesini kaybeden, kendisi de yaralanan Mgattaf, Nevşehir'deki ilk tedavisinin ardından Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede doktorların ve sağlık çalışanlarının yakından ilgilendiği Mgattaf, bu süre zarfında hastane öğretmeni Sefer Karahançer ile de vakit geçirdi.

Mgattaf için Fransızca materyaller hazırlayan Karahançer, 4 gün boyunca çocuk ve babasıyla yakından ilgilendi, moral desteğinde bulundu.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Mgattaf, Fransa'dan gelen ambulans uçakla ülkesine gönderildi.

Erciyes Üniversitesi hastane sınıfında öğretmen olan Karahançer, AA muhabirine, hayatını kaybeden Fransa uyruklu Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert'in oğlu Nael ile yakından ilgilenmeye çalıştığını söyledi.

Türk milletinin misafirperverliğini, hoşgörüsünü göstermeye çalıştıklarını anlatan Karahançer, "4 gündür kendisi öğrencim oldu. Burada her zaman Türk öğrencilerle eğitim yapmıyoruz, bazen yabancı öğrencilerimiz de oluyor. Ona gerekli eğitim materyallerini Fransızca verdim. Mutlu bir şekilde yolcu ediyoruz. Eğitimine burada da devam etmiş oldu." diye konuştu.

Baba Mhemed Mgattaf ile de güzel bir dostluk kurduklarını dile getiren Karahançer, şöyle devam etti:

"Küçük bir kardeşi vardı. Anneannesi geldi, iki gün önce küçük kardeşini götürdü. Babasıyla harika bir dostluğumuz gelişti, beni Paris'e evlerine davet etti. Misafir etmekten onur duyacağını söyledi. Bizler de her zaman onları Kayseri'de misafir etmekten onur duyacağımızı söyledik. Türk yemeklerine alışkın değillerdi. Bazen evden kendim yaptım getirdim, yine pizza ve hamburger ile destekledik. Mutlu bir şekilde ayrılmalarını sağladık."

"Herkes bize çok yardımcı oldu"

Baba Mhemed Mgattaf ise tedavi süresince kendileriyle yakından ilgilenildiğini belirterek, "Tıbbi yardımlar çok iyiydi, herkes bize çok yardımcı oldu. Dil haricinde hiçbir sıkıntı çekmedik. Her şey için teşekkür ederiz. " dedi.

Ülkesine dönmeden önce İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Metin Göğebakan, Mustafa Birgül ile Erciyes İlkokulu Müdürü Uğur Sedat Ünsal, çocuğu ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA
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