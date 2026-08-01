Görüntü Diyarbakır'daki bir camiden! İzleyenler yorum yapmadan edemiyor - Son Dakika
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Görüntü Diyarbakır'daki bir camiden! İzleyenler yorum yapmadan edemiyor

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Diyarbakır'daki tarihi Hz. Süleyman Camii'ni ziyaret eden Fransız bir turist, inanç esaslarına saygı göstererek şortunun üzerini tülbentle örttü. Turistin bu duyarlı hareketi büyük takdir topladı.

Diyarbakır'daki tarihi Hz. Süleyman Camii'ni ziyaret eden Fransız bir turistim, inanç esaslarına gösterdiği saygı sosyal medyada büyük takdir topladı. Şortla camiye girmek istemeyen Fransız turist, bacaklarını tülbentle örterek içeri girdi.

İNANCA SAYGI DERSİ: TÜLBENTLE ÖNLEM ALDI

Diyarbakır'ın simge yapılarından biri olan tarihi Hz. Süleyman Camii'ni ziyarete gelen Fransız bir turist, cami adabına ve dini hassasiyetlere uygun hareket etmek istedi. Giydiği şort nedeniyle cami içerisine bu şekilde girmeyi tercih etmeyen turist, bacaklarını tülbentle kapatıp örterek içeri adım attı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Fransız turistin bu duyarlı ve ince davranışı çevredeki vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, o anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Binlerce beğeni alan paylaşımın altına kullanıcılar takdir dolu yorumlar yağdırdı:

  • "Ne kadar saygılı ve ince bir davranış"
  • "İçimizdeki yabancılara duyurulur. İnanca saygı böyle bir şey"
  • "Bizim yerli gavurlar örnek alsın, caminin içinde mini etekle geziyorlar"
  • "Saygı çok güzel bir şey"

Diyarbakır, Fransız, turist, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görüntü Diyarbakır'daki bir camiden! İzleyenler yorum yapmadan edemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • akil çelik akil çelik:
    Rabbim içimizdeki Fransızlara da bu saygıya nasip eyle 6 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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