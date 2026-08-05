Görüntü Türkiye'nin başkentinden! Görenler hemen telefona sarıldı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir otomobilin açık bagajında hiçbir güvenlik önlemi almadan yolculuk yapan şahsın rahat tavırları cep telefonu kamerasına yansıdı.

CANINI HİÇE SAYDI

Sincan'da kaydedilen görüntülerde, 06 ENS 14 plakalı otomobilin bagaj kısmına oturan bir kişinin tehlikeye aldırış etmeden seyrettiği görüldü. Trafikte hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan şahsın, bagaj kapağı açık şekilde ilerleyen araçta rahat tavırlarla elindeki telefonla ilgilenmesi görenlere "pes" dedirtti.

O ANLAR KAMERADA

Olası bir kaza ya da ani frende düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan şahsın tehlikeli yolculuğu, trafikte seyreden başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.