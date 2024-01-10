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Göz gözü görmüyor: Birçok araç yolda kaldı - Son Dakika
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Göz gözü görmüyor: Birçok araç yolda kaldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kar yağışı nedeniyle oluşan yoğun tipi sebebiyle birçok mahallenin yolu kapanırken birçok araç ise yolda kaldı. Rüzgarla beraber oluşan tipi etkisini sürdürüyor. Ayrıca karayolları Genel Müdürlüğü'nün araçları tipinin yoğun yaşandığı Hayrabolu ilçesi yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

10.01.2024 - 15:02,
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kar yağışı nedeniyle oluşan yoğun tipi sebebiyle birçok mahallenin yolu kapanırken birçok araç ise yolda kaldı.

YOLLAR KARLA KAPLANDI

Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde kar yağışı sonrasında bazı bölgelerde yoğun tipi oluştu. Yoğun tipi sonrasında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki birçok mahallenin yolu karla kapandı. Kapanan ve tipinin yoğun olduğu yollarda birçok araç yollarda kaldı.

Tekirdağ'da kar esareti: Birçok araç yolda kaldı

10 MAHALLEYE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

İl genelinde ulaşıma kapanan 10 mahalle yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı. Kar yağışı nedeniyle bazı caddelerde buzlanma meydana geldi.

Tekirdağ'da kar esareti: Birçok araç yolda kaldı

EKİPLER TEYAKKUZDA

Rüzgarla beraber oluşan tipi etkisini sürdürüyor. Ayrıca karayolları Genel Müdürlüğü'nün araçları tipinin yoğun yaşandığı Hayrabolu ilçesi yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

ÇANAKKALE'DE 46 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Çanakkale'de de dün öğleden sonra başlayan ve devam eden kar yağışı Lapseki ilçesinde ulaşımın güçlükle sağlanmasına neden oluyor. İl genelinde 46 köy yolu ulaşıma kapanırken, 28 ekip kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

6 İLÇEDE VE ÇOMÜ'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Çanakkale'de olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 6 ilçede eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Çanakkale Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Alınan son meteorolojik verilerin değerlendirilmesine göre olumsuz hava şartlarının ulaşımda aksamaya sebep olabileceği değerlendirildiğinden, 10.01.2024 Çarşamba günü, il merkezi ile Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan, Eceabat ve Biga ilçelerinde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Öte yandan, Çanakkale'de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) eğitime bir gün ara verildi.

Göz gözü görmüyor: Birçok araç yolda kaldı
Kaynak: İHA
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