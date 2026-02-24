Göz Kapağı İşleminde Kalıcı Hasar - Son Dakika
Göz Kapağı İşleminde Kalıcı Hasar

Göz Kapağı İşleminde Kalıcı Hasar
24.02.2026 12:40
Elif T., güzellik salonundaki plazma pen işlemi sonrası kalıcı göz hasarı nedeniyle şikayetçi oldu.

DİYARBAKIR'da göz kapağındaki düşüklüğü gidermek için bir güzellik salonunda 1100 TL karşılığında plazma pen işlemi yaptıran Elif T. (28), işlem sonrası gözünde kalıcı hasar oluştuğunu öne sürerek yargıya başvurdu. Şikayeti reddedilen Elif T., benzer işlem yaptırmak isteyenlere, "Uzmanına gidin" uyarısında bulundu.

Göz kapağındaki düşüklüğü gidermek için 8 Nisan 2024'te bir güzellik salonunda 1100 TL karşılığında plazma pen işlemi yaptıran Elif T., gözünde kalıcı hasar oluştuğunu öne sürerek, işlemi yapan A.A. ve işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Elif T.'nin hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda; plazma pen işleminin kişinin isteğine bağlı olarak uygulanabildiği, işlem sonrası yara kabuklanması, kızarıklık, nedbe ve hiperpigmentasyon gibi durumların her türlü dikkat ve özene rağmen komplikasyon olarak ortaya çıkabileceği belirtildi.

'ŞİKAYETLERİ SONRASI TIBBİ KAYIT YOK'

Raporda, Elif T.'nin ifadesinde işlem sonrası göz kapaklarında kızarıklık, kabuklanma ve kanama geliştiğini beyan ettiği ancak olay tarihinde bu şikayetlerle bir sağlık kuruluşuna başvurduğuna dair tıbbi kaydın bulunmadığı vurgulandı. Ayrıca işlemden 11 gün sonra selülit tanısıyla medikal tedavi uygulandığı, bu nedenle işlemle ilgili kesin bir değerlendirme yapılamadığı raporda belirtildi. Savcılık, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Elif T.'nin bu karara yaptığı itiraz da reddedildi.

'ÇEVREMDEKİLER FARK ETTİ'

Elif T., "İşlemden sonra gözümün 15 gün arayla yıkanması gerektiği söylendi. Ben de verilen talimatlara uydum ve salonla iletişimi kesmedim. Bir süre sonra göz kapağımda kabuklanma oluştu. Bunun 15 gün içinde geçeceği söylendi. Ancak 15 gün geçmesine rağmen kabuklanma devam etti. Daha sonra o bölgede kanama meydana geldi. Güzellik salonu ile tekrar iletişime geçtiğimde enfeksiyon kaptığım söylendi ve bunun benden kaynaklandığı belirtildi. Bu süreçte hastaneye gittim ve doktorun verdiği kremleri kullanarak tedavi olmaya çalıştım. Aradan birkaç ay geçtikten sonra ise çevremdekilerin fark etmesi ile göz kapağımda asimetrik bir bozukluk olduğunu öğrendim. Bu benim kendi başıma fark edebileceğim bir durum değildi, birilerinin söylemesi ile anladım. Bunu birkaç ay sonra fark etmemin sebebi ise göz kapağının fazla yakılması nedeniyle gözün kendini çekmiş olmasıdır" dedi.

'RAPORA RAĞMEN TALEBİM REDDEDİLDİ'

Elif T., "Mahkemeye başvurmadan önce bana herhangi bir açıklama yapmadılar. Ben kendilerine bu durumdan rahatsız olduğumu ve mahkemeye başvuracağımı söyledim. Onlar da bana 'Mahkemeye başvurabilirsiniz' diye dönüş yaptılar. Mahkemeye başvurduktan sonra Adli Tıp Kurumu'na gittim. Orada göz kapağındaki kaymanın kaç milimetre olduğuna kadar detaylı sonuçlar çıktı. Ancak savcılık, bu rapora rağmen talebimi reddetti. Dosya mahkemeye bile taşınmadı ve savcılık 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verdi. Bu karara itiraz ettim ama itirazım da reddedildi. Gerekçe olarak ise asimetrik bozukluğu fark ettiğim anda hastaneye başvurmamış olmam gösterildi" diye konuştu.

'SOL GÖZÜM TAM OLARAK KAPANMIYOR'

Sol gözünün kapandığını belirten Elif T., "Şu an sol gözüm tam olarak kapanmıyor. Özellikle geceleri aralıklı şekilde kapanıyor. Bu durum için birçok doktora gittim. Ancak bu işlemin her doktorun yapabileceği bir ameliyat olmadığı söylendi. Çoğu doktor da göz kapağında yeterli pay kalmadığı için ameliyata sıcak bakmadı. Ameliyatı yapabileceğini söyleyen doktorlar ise ücretin yaklaşık 150 bin TL olacağını belirtti. 1000 TL'lik bir işlem, bana toplamda 150 bin TL'ye mal olmuş olacak. Göz kapağına herhangi bir işlem yaptırmak isteyenlere klinikleri önermiyorum. Kliniklerin ruhsatı olabilir ama bu işlerini iyi yaptıkları anlamına gelmiyor. Bunu acı bir şekilde öğrenmiş oldum. En doğrusu, bu tür işlemleri mutlaka uzman bir doktora yaptırmak" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

