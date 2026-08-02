Gözaltına alınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gözaltına alınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da dahil olduğu 55 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi.

(ANKARA) - Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da dahil olduğu 55 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltına alınmıştı.

Beşikçioğlu'nun da dahil olduğu 55 kişi, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gözaltına alınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500’ü aştı, can kaybı 1500’e yaklaştı Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı, can kaybı 1500'e yaklaştı
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran’daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
CHP’de yeni kriz Gürsel Tekin görevden mi alındı CHP'de yeni kriz! Gürsel Tekin görevden mi alındı?
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi’ni kaybetti CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti
Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır Cem Küçük’ten dikkat çeken direniş Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır! Cem Küçük'ten dikkat çeken direniş

11:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ’cüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timindeki FETÖ'cüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı
11:02
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi
10:59
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
10:54
e-Devlet’ten bomba bir hizmet daha Milyonlar aynı ekrana akın ediyor
e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Milyonlar aynı ekrana akın ediyor
10:46
Özür diledi ama kurtulamadı Zabıta tezgâhını kaldırdı
Özür diledi ama kurtulamadı! Zabıta tezgâhını kaldırdı
10:36
Tepki çeken seyyar satıcıdan geri adım Özür videosu yayımladı
Tepki çeken seyyar satıcıdan geri adım! Özür videosu yayımladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 11:47:49. #.0.3#
SON DAKİKA: Gözaltına alınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.