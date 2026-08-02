Gözaltına alınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi
Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da dahil olduğu 55 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi.
(ANKARA) - Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da dahil olduğu 55 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltına alınmıştı.
Beşikçioğlu'nun da dahil olduğu 55 kişi, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi.
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