İBB'de Yolsuzluk Soruşturması: Şoför İfadesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB'de Yolsuzluk Soruşturması: Şoför İfadesi

26.05.2025 15:26  Güncelleme: 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında yapılan dördüncü dalga operasyonda gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Danışmanlarından Yakup Öner’in makam şoförü Kamuran Ataç’a, emniyette, kardeşiyle para transferleri, şoförlüğünü yaptığı Öner ile telefon görüşmeleri ve ortak baz istasyonunda sinyal vermesi soruldu. Ataç, “Yakup bey ile herhangi bir ticari ilişkim yoktur. Ben kendisinin makam şoförüyüm ve sadece işimin gereği olarak kendisini bir noktadan alıp bir noktaya götürürüm” dedi.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında yapılan dördüncü dalga operasyonda gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Danışmanlarından Yakup Öner'in makam şoförü Kamuran Ataç'a, emniyette, kardeşiyle para transferleri, şoförlüğünü yaptığı Öner ile telefon görüşmeleri ve ortak baz istasyonunda sinyal vermesi soruldu. Ataç, "Yakup bey ile herhangi bir ticari ilişkim yoktur. Ben kendisinin makam şoförüyüm ve sadece işimin gereği olarak kendisini bir noktadan alıp bir noktaya götürürüm" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen hafta gözaltına alınan 45 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dördüncü dalga operasyonda gözaltına alınan makam şoförü Kamuran Ataç'a, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları isnat edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Danışmanlarından Yakup Öner'in makam şoförü Kamuran Ataç, emniyetteki ifadesinde, 2019'dan bu yana Başkan Danışmanı Yakup Öner'in makam şoförü olarak çalıştığını belirtti.

Adına kayıtlı telefon hatları, banka hesapları, vekaleti, icralık dosyası olup olmadığı soruları yöneltilen Ataç, bir maaş hesabı, bir de başka bankadan kredi kartı bulunduğunu, borcunun olmadığını, kayınvalidesi için bir kez vekalet verdiğini anlattı.

Ataç'a, Ekrem İmamoğlu, Mehmet Murat Çalık, Fatih Keleş, Murat Ongun, Emrah Bağdatlı'nın da aralarında bulunduğu, İBB'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınanların fotoğrafları gösterilerek, bu kişileri tanıyıp tanımadığı soruldu. İmamoğlu ve diğer belediye çalışanlarını belediyedeki görevleri nedeniyle, Yakup Öner'i, makam şoförlüğünü yapması nedeniyle tanıdığını ifade eden Kamuran Ataç, bu kişilerle yaptığı iş dışında herhangi ticari bir bağı bulunmadığını söyledi.

"Yakup Öner isimli şahıs ile herhangi bir alacak ilişkiniz var mıdır? Bu şahsın yanında çalıştınız m? Çalıştıysanız ne tür görevlerde hangi tarihlerde çalıştınız?" sorusuna Ataç, "Yakup Öner isimli şahıs ile herhangi bir ticari bağım ticari ilişkim borç alacak vesaire yoktur. Kendisiyle sadece İBB bünyesinde makam şoförlüğünü yaparak çalıştım. Hatırladığım kadarıyla 2019 Ekim ayından itibaren birlikte çalışmaya başladım" diye konuştu.

"Kendisi bildim bileli varlıklı bir kişidir"

Müşteki Emrullah Turanlı'nın, "Yakup Öner, mayıs ayında ofisime geldi, bu malı elinden alırız şeklinde tehditte bulundu" şeklindeki beyanı da sorulan Ataç, "Bahse konu adrese gidip gitmediğimizi hatırlamıyorum. Gitmiş olabiliriz. Ancak Yakup beyin ben sadece şoförlüğünü yaptığım için herhangi bir toplantısına katılmıyorum. Ben kendisini alır götürürüm, götürdüğüm yerde dışarıda beklerim. Program bittiği zaman kendisini alırım. Konu hakkında herhangi bir bilgim yoktur" yanıtını verdi.

Kamuran Ataç'a, tanık Orhan Alkan'ın, "Yakup Öner; İmamoğlu' nun danışmanıdır. Harita mühendisi olduğunu biliyorum. Belediye ile işi olanlar kendisine gider, bu kişilerin işlerini çözdüğünü duydum" şeklindeki beyanı okunarak, "Herhangi bir bedel karşılığı iş çözüldüğüne şahit oldunuz mu?" sorusu soruldu. Ataç, tanığı tanımadığını, bahse konu beyan ile ilgili hiçbir duruma şahit olmadığını aktardı.

Diğer sorulara karşılık da Ataç, Yakup Öner'in olağan dışı bir zenginleşmesine şahit olmadığı belirterek, "Kendisi bildim bileli varlıklı bir kişidir" dedi.

"Mahalledeki kuyumcu. Düğünde takılan altınları bozdurdum"

Kamuran Ataç'a, MASAK kurumundan temin edilen hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu elde edilen para transferleri de soruldu. Para transferlerinde adı geçen Serhat Ataç'ın kardeşi olduğunu belirten Ataç, Habib Akhan'ın, bir dönem ?? ?arti Antalya il başkanlığı yaptığını, kendisinin avukatı olduğunu bildirdi.

Para transferleri sorulan bir başka kişinin de mahallesindeki kuyumcu olduğunu ifade eden Ataç, "Kendisine ara ara düğünde takılan altınları bozdurmuşumdur. Bu para transferleri bunun karşılığıdır" şeklinde konuştu.

Kendi kullandığı cep telefonu ile Yakup Öner'in telefon hattı arasında, 2019-2025 yılları arasında 799 adet irtibat kaydı bulunduğu belirtilen Ataç, "Yakup Öner'in makam şoförü olmam vesilesiyle aramızda bu kadar çok görüşme olması normaldir" beyanında bulundu,

görüşmelerin, "Evdeyim gelebilirsin, program bitti gelebilirsin, sabah 08.00 de beni alabilirsin" şeklindeki görüşmeler olduğunu aktardı.

Telefon görüşmeleri sorulan Kadir Öztürk'ün, Murat Ongun'un makam şoförü olduğunu, iş için konuşmalar yaptığını belirten Ataç, Yavuz Saltık adlı kişiyle yaptığı görüşmenin ise eşinin ameliyatından kaynaklı geçmiş olsun dileklerini iletmesinden dolayı yaşandığını bildirdi.

Ortak baz verileri soruldu

Ataç'a, cep telefonunun İBB çalışanları ile ortak baz istasyonunda sinyal vermesi ve makam şoförlüğünü yaptığı Yakup Öner ile 641 farklı tarihte ortak baz verisinin bulunması da soruldu. Kamuran Ataç, "Yakup bey ile herhangi bir ticari ilişkim yoktur. Ben kendisinin makam şoförüyüm ve sadece işimin gereği olarak kendisini bir noktadan alıp bir noktaya götürürüm. Kendisinin suç unsuru olabilecek bir durumuna şahit olmamışımdır. Şahsım adına da herhangi bir suç işlemedim. Hayatımda helal ile haramı ayırt ederek büyüdüm. Şahsımın bu tarz suçlamalarla anılması beni rahatsız etmiştir. Eşim ve çocuğumun tedavileri devam etmekte ve yaşanan bu durumdan dolayı bir hayli yıpranmışlardır. Konu hakkında söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" şeklinde beyanda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son dalga operasyonların ardından yaptığı açıklamada, "İBB personeli Yakup Öner'in şoförünü almışlar, 'ne iş yapıyorsun?' diye sormuşlar, cevap 'Yakup Öner'in makam şoförüyüm'. İkinci soru, 'Bu telefon numarasıyla niye bu kadar çok görüştün?', çocuk diyor ki 'Yakup Bey'in telefonu', soruyor 'Peki neden görüştün?', çocuk diyor ki 'Şoförüyüm efendim, görüşmeyeceğim de nasıl çağıracak beni, elbette her gün görüşeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, İstanbul, Politika, Gözaltı, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'de Yolsuzluk Soruşturması: Şoför İfadesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar
Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti
Erzurum’dan korkutan heyelan Zemin 12 metre yer değiştirdi Erzurum'dan korkutan heyelan! Zemin 12 metre yer değiştirdi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Osimhen açıklaması Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması
13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu 13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
Bursa’da feci trafik kazası 2 kişi hayatını kaybetti Bursa'da feci trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti
Liseli kızların sosyal medya kavgasında araya giren 2 kız bıçaklandı Liseli kızların sosyal medya kavgasında araya giren 2 kız bıçaklandı
Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ’’Affet’’ ile coşturdu Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu

15:36
Eşinden tokat yiyen Macron’dan ilk açıklama
Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama
14:05
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
14:02
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi Maaşlar ve ikramiyeler artacak
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
22:19
İstanbul’da korkutan yangın Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
İstanbul'da korkutan yangın! Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
22:17
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama
22:05
Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu
Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu
21:50
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank’ın elinden baklava yedi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank'ın elinden baklava yedi
21:25
Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk
Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk
21:17
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı
20:59
Süper Lig’de küme düşen son takım Bodrum FK oldu
Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK oldu
20:48
AK Partili Çelik’ten terörsüz Türkiye mesajı: Sürece zarar verecek açıklamalarından kaçınılmalı
AK Partili Çelik'ten terörsüz Türkiye mesajı: Sürece zarar verecek açıklamalarından kaçınılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 16:53:11. #7.13#
SON DAKİKA: İBB'de Yolsuzluk Soruşturması: Şoför İfadesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.