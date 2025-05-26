İBB'de Yolsuzluk Soruşturması: Şoför İfadesi

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında yapılan dördüncü dalga operasyonda gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Danışmanlarından Yakup Öner'in makam şoförü Kamuran Ataç'a, emniyette, kardeşiyle para transferleri, şoförlüğünü yaptığı Öner ile telefon görüşmeleri ve ortak baz istasyonunda sinyal vermesi soruldu. Ataç, "Yakup bey ile herhangi bir ticari ilişkim yoktur. Ben kendisinin makam şoförüyüm ve sadece işimin gereği olarak kendisini bir noktadan alıp bir noktaya götürürüm" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen hafta gözaltına alınan 45 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dördüncü dalga operasyonda gözaltına alınan makam şoförü Kamuran Ataç'a, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları isnat edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Danışmanlarından Yakup Öner'in makam şoförü Kamuran Ataç, emniyetteki ifadesinde, 2019'dan bu yana Başkan Danışmanı Yakup Öner'in makam şoförü olarak çalıştığını belirtti.

Adına kayıtlı telefon hatları, banka hesapları, vekaleti, icralık dosyası olup olmadığı soruları yöneltilen Ataç, bir maaş hesabı, bir de başka bankadan kredi kartı bulunduğunu, borcunun olmadığını, kayınvalidesi için bir kez vekalet verdiğini anlattı.

Ataç'a, Ekrem İmamoğlu, Mehmet Murat Çalık, Fatih Keleş, Murat Ongun, Emrah Bağdatlı'nın da aralarında bulunduğu, İBB'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınanların fotoğrafları gösterilerek, bu kişileri tanıyıp tanımadığı soruldu. İmamoğlu ve diğer belediye çalışanlarını belediyedeki görevleri nedeniyle, Yakup Öner'i, makam şoförlüğünü yapması nedeniyle tanıdığını ifade eden Kamuran Ataç, bu kişilerle yaptığı iş dışında herhangi ticari bir bağı bulunmadığını söyledi.

"Yakup Öner isimli şahıs ile herhangi bir alacak ilişkiniz var mıdır? Bu şahsın yanında çalıştınız m? Çalıştıysanız ne tür görevlerde hangi tarihlerde çalıştınız?" sorusuna Ataç, "Yakup Öner isimli şahıs ile herhangi bir ticari bağım ticari ilişkim borç alacak vesaire yoktur. Kendisiyle sadece İBB bünyesinde makam şoförlüğünü yaparak çalıştım. Hatırladığım kadarıyla 2019 Ekim ayından itibaren birlikte çalışmaya başladım" diye konuştu.

"Kendisi bildim bileli varlıklı bir kişidir"

Müşteki Emrullah Turanlı'nın, "Yakup Öner, mayıs ayında ofisime geldi, bu malı elinden alırız şeklinde tehditte bulundu" şeklindeki beyanı da sorulan Ataç, "Bahse konu adrese gidip gitmediğimizi hatırlamıyorum. Gitmiş olabiliriz. Ancak Yakup beyin ben sadece şoförlüğünü yaptığım için herhangi bir toplantısına katılmıyorum. Ben kendisini alır götürürüm, götürdüğüm yerde dışarıda beklerim. Program bittiği zaman kendisini alırım. Konu hakkında herhangi bir bilgim yoktur" yanıtını verdi.

Kamuran Ataç'a, tanık Orhan Alkan'ın, "Yakup Öner; İmamoğlu' nun danışmanıdır. Harita mühendisi olduğunu biliyorum. Belediye ile işi olanlar kendisine gider, bu kişilerin işlerini çözdüğünü duydum" şeklindeki beyanı okunarak, "Herhangi bir bedel karşılığı iş çözüldüğüne şahit oldunuz mu?" sorusu soruldu. Ataç, tanığı tanımadığını, bahse konu beyan ile ilgili hiçbir duruma şahit olmadığını aktardı.

Diğer sorulara karşılık da Ataç, Yakup Öner'in olağan dışı bir zenginleşmesine şahit olmadığı belirterek, "Kendisi bildim bileli varlıklı bir kişidir" dedi.

"Mahalledeki kuyumcu. Düğünde takılan altınları bozdurdum"

Kamuran Ataç'a, MASAK kurumundan temin edilen hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu elde edilen para transferleri de soruldu. Para transferlerinde adı geçen Serhat Ataç'ın kardeşi olduğunu belirten Ataç, Habib Akhan'ın, bir dönem ?? ?arti Antalya il başkanlığı yaptığını, kendisinin avukatı olduğunu bildirdi.

Para transferleri sorulan bir başka kişinin de mahallesindeki kuyumcu olduğunu ifade eden Ataç, "Kendisine ara ara düğünde takılan altınları bozdurmuşumdur. Bu para transferleri bunun karşılığıdır" şeklinde konuştu.

Kendi kullandığı cep telefonu ile Yakup Öner'in telefon hattı arasında, 2019-2025 yılları arasında 799 adet irtibat kaydı bulunduğu belirtilen Ataç, "Yakup Öner'in makam şoförü olmam vesilesiyle aramızda bu kadar çok görüşme olması normaldir" beyanında bulundu,

görüşmelerin, "Evdeyim gelebilirsin, program bitti gelebilirsin, sabah 08.00 de beni alabilirsin" şeklindeki görüşmeler olduğunu aktardı.

Telefon görüşmeleri sorulan Kadir Öztürk'ün, Murat Ongun'un makam şoförü olduğunu, iş için konuşmalar yaptığını belirten Ataç, Yavuz Saltık adlı kişiyle yaptığı görüşmenin ise eşinin ameliyatından kaynaklı geçmiş olsun dileklerini iletmesinden dolayı yaşandığını bildirdi.

Ortak baz verileri soruldu

Ataç'a, cep telefonunun İBB çalışanları ile ortak baz istasyonunda sinyal vermesi ve makam şoförlüğünü yaptığı Yakup Öner ile 641 farklı tarihte ortak baz verisinin bulunması da soruldu. Kamuran Ataç, "Yakup bey ile herhangi bir ticari ilişkim yoktur. Ben kendisinin makam şoförüyüm ve sadece işimin gereği olarak kendisini bir noktadan alıp bir noktaya götürürüm. Kendisinin suç unsuru olabilecek bir durumuna şahit olmamışımdır. Şahsım adına da herhangi bir suç işlemedim. Hayatımda helal ile haramı ayırt ederek büyüdüm. Şahsımın bu tarz suçlamalarla anılması beni rahatsız etmiştir. Eşim ve çocuğumun tedavileri devam etmekte ve yaşanan bu durumdan dolayı bir hayli yıpranmışlardır. Konu hakkında söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" şeklinde beyanda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son dalga operasyonların ardından yaptığı açıklamada, "İBB personeli Yakup Öner'in şoförünü almışlar, 'ne iş yapıyorsun?' diye sormuşlar, cevap 'Yakup Öner'in makam şoförüyüm'. İkinci soru, 'Bu telefon numarasıyla niye bu kadar çok görüştün?', çocuk diyor ki 'Yakup Bey'in telefonu', soruyor 'Peki neden görüştün?', çocuk diyor ki 'Şoförüyüm efendim, görüşmeyeceğim de nasıl çağıracak beni, elbette her gün görüşeceğim" ifadelerini kullanmıştı.