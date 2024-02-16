Gözde Diker, 2023\'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı

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Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) Başkanı Gözde Diker, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Diker, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam", "spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan" adlı fotoğrafını seçen Diker, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 150. saatinde kurtarılan "Dada" isimli kız çocuğunun kendisini çok etkilediğini, umudu, birlik ve beraberliği yeniden hatırlattığını söyledi.

Diker, çocukların değerli olduğunu dile getirerek, "Tüm zorluklarda dahi hayata tutunuyorlar. Biz de onlara güzel bir ülke bırakmak için çok çalışmalıyız. Bu anlamda da umudumuz olmalı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu depremlerde habercilerin de önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Diker, şöyle konuştu:

"Asrın felaketi dediğimiz olayda sadece bu bölgelerdeki canlarımız gitmedi. Bizler de yaşadığımız şehirlerde aynı acıyı hissettik. Bu tarz felaketlerde ne yapacağımızı ve ne yapmamız gerektiğini de haberciler sayesinde takip ettik."

Diker, Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Toz duman" isimli fotoğrafına oy verdi.

Gazze'de yaşananların çok acı olduğunu belirten Diker, "Muhtemelen yeni bombalanmış bir alan ve etrafta dumanlar var. Fotoğraf, dumanı üstünde tüten bir savaşı ve orada tek başına duran bir kadını anlatıyor. Buna rağmen fotoğrafı çeken kişi de kendi canı pahasına yaşananları anlatmak için orada." dedi.

"Haber" kategorisindeki fotoğraflar arasından Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" adlı fotoğrafını seçen Diker, Türkiye'nin, insansız hava aracı (İHA) üzerine yaptığı çalışmalarda önemli adımlar attığını vurguladı.

Diker, "çevre-yaşam" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kaçış" isimli fotoğrafını tercih etti.

Çanakkale'de rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınından kaçan bir karacanın yer aldığı söz konusu fotoğraf karesini değerlendiren Diker, "Biz insanlar çevremize zarar veriyoruz ve bir doğayı katlediyoruz. Bunu yapmayalım. Bitki olsun, hayvan olsun her tür canlıya zarar vermek çok kötü. Fotoğraf da çevre ve yaşam alanında farkındalık yaratan bir kare olmuş." değerlendirmesinde bulundu.

Sporda tercihlerinden biri "dünyanın sultanları" oldu

"Spor" kategorisindeki fotoğrafları da inceleyen Diker, Emin Sansar'ın "Yumruk" adlı fotoğrafı ile Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" isimli karelerine oy verdi.

Diker, "Yumruk" adlı söz konusu fotoğrafın, sporda yaşanmaması gerekeni gösterdiğini belirterek, "Bu kare spora atılan bir yumruktu. Bence spor bu değil. Bunun farkına varmalıyız." ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluğunu gösteren karenin ise gurur verici olduğunu dile getiren Diker, "Onlar gerçekten dünyanın sultanları. Bizi hayata dair sevindirdiler, umutlandırdılar. Kadınlar zaten hayatın sultanları." diye konuştu.