Grup Gündoğarken ve Neco, Ankara\'da yoğun ilgi gören ilk ortak konserini verdi

Müzik dünyasında 44 yılı geride bırakan Grup Gündoğarken ile 60 yıllık sanat yaşamında pop müziğe damga vuran Neco, yıllara dayanan dostluklarını ortak konserlerle sahneye taşıyor.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen Grup Gündoğarken ve Neco konserine Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

AA muhabirine konuşan müzisyen Burhan Şeşen, Neco ile geçmişe dayanan bir dostluklarının bulunduğunu, yıllar içinde birlikte sahne aldıklarını ve birbirlerinin şarkılarını seslendirdiklerini anlattı.

Neco ile yıllar sonra yeniden aynı sahneyi paylaşmalarının bir arkadaşlarına destek olmak amacıyla başladığını söyleyen Şeşen, birlikte yaptıkları müziğin beğenilmesi üzerine projeyi sürdürdüklerini söyledi.

Şeşen, Ankara'daki konserde Neco ile ilk büyük konserlerini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, repertuvarın iki tarafın da kendi şarkılarından oluştuğunu kaydetti.

Grup Gündoğarken ve Neco işbirliğinin devamına ilişkin konuşan Şeşen, "Bu konser ilk büyük işimiz ama birbirini çok seven insanlarız. O bakımdan bunun devamı gelirse buna ne Neco tarafı ne de Gündoğarken tarafı olarak 'hayır' demeyiz." dedi.

Burhan Şeşen, Neco'nun Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası gibi önemli orkestralarda çalıştığını ve uzun yılların getirdiği bir birikime sahip olduğunu belirterek, "Neco'nun tecrübesinden öğreneceğimiz çok şey var. Usta-çırak ilişkisine inanıyoruz ve birlikte gerçekleştirdikleri konserlerin devam etmesini temenni ediyoruz." dedi.

"Gençlerdeki eksiklik usta çırak ilişkisini bilmemeleri"

Şeşen, günümüz genç müzisyenleriyle kendi kuşakları arasında büyük farklılıklar bulunduğuna işaret ederek, bu değişimin yalnızca müzik dünyasıyla sınırlı olmadığını, toplumun genelinde de yaşandığını ifade etti.

Tiyatro ve müzik çalışmalarından örnekler veren Şeşen, "Bence günümüzün genç müzisyenlerinin en büyük eksikliği usta çırak ilişkisini bilmemeleri, o kültürden gelmemeleri. Naçizane görüşüm bu." dedi.

Şeşen, son dönemde eski şarkıların dijital platformlar ve sosyal medya aracılığıyla yeniden geniş kitlelere ulaşmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Bu süreçte televizyon dizilerinin de etkili olduğunu ifade eden Şeşen, daha önce belirli bir dinleyici kitlesi tarafından sevilen ancak geniş kitlelere ulaşamayan eserlerin, dizilerde kullanılmaları sayesinde yeniden gündeme gelebildiğini kaydetti.

Müzisyen Gökhan Şeşen de iyi bir şarkının kolay kolay eskimediğini belirterek, kendisinin de 100 yıl öncesine ait eserlerden türkülere ve 40-50 yıllık şarkılara kadar farklı dönemlerden müzikler dinlediğini ifade etti.

Şarkıların farklı mekanlarda ve biçimlerde dinleyiciyle buluşmasının doğal olduğunu vurgulayan Şeşen, dijital çağda eski eserlerin dijital platformlarda yeniden yayımlanmasını olağan karşıladığını kaydetti.

Ankara'nın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Gökhan Şeşen, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite yıllarını burada geçirdiğini anlattı. Ankara'da güçlü dostluklar kurduğunu belirten Şeşen, konsere katılarak kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti.

"Konser projesi bir anda kendi kendine reklam oldu"

Türk pop müziğine "Neco" olarak damga vuran Nejat Özyılmazel de Grup Gündoğarken ile önceden planlanmış bir işbirliklerinin bulunmadığını, uzun yıllara dayanan dostluklarının yeniden aynı sahneyi paylaşmalarına vesile olduğunu belirtti.

Eylül ayının başında Küçükkuyu'da ortak bir müzisyen arkadaşlarının mekanında bir araya geldiklerini anlatan Neco, burada doğaçlama şekilde sahne aldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Birbirimize 'Hadi sen çık sahneye bir şeyler söyle, sen gel şimdi çık' dedik. Güzel esprilerle bir program yaptık. Bir anda kendi kendine reklam oldu, sonra teklif geldi. 'Niye olmasın? Biz eski arkadaşlar toplanır, çıkarız. Hem biz eğleniriz hem de insanları eğlendiririz.' dedik ve başladık."

"Benim şarkı bir anda meşhur oldu, 50 sene sonra"

Neco, "Seni Bana Katsam" adlı şarkısının dijital platformlarda gördüğü ilgiye ilişkin, eserin dijital platformda yayımlanan bir dizide kullanılmasının ardından yeniden gündeme geldiğini söyledi.

Dizi ekibinin 2025'in başında kendilerine ulaşarak şarkıyı kullanmak istediklerini ilettiğini aktaran Neco, bir süre sonra telefonlarının çalmaya başladığını ve şarkısının yeniden popüler olduğunu öğrendiğini anlattı.

Şarkının 1977'de Fikret Şeneş tarafından kendisine verildiğini belirten Neco, "Ben son 8-10 senedir herhangi bir şarkı yapmadım ki. Hangi şarkı bu? dedim. 'Seni Bana Katsam' dediler. Düşünebiliyor musun? Benim şarkı bir anda meşhur oldu, 50 sene sonra." diye konuştu.

Neco şarkısının tekrar meşhur olmasına şaşırdı

Şarkının ortaya çıktığı dönemin Türkiye'sinde farklı bir siyasi atmosfer bulunduğunu hatırlatan Neco, aradan geçen yıllarda eserin yeniden geniş kitlelere ulaşmasının kendisini şaşırttığını ifade etti.

Görsel ve işitsel medyanın etkisine dikkati çeken Neco, "Görsel ve duyumsal bir medyanın içerisindeki herhangi bir şey insanların benliğine, aklına, ruhlarına daha etkili damga vuruyor. Benim şarkımın da durumu bu." değerlendirmesinde bulundu.

"Seyircinin karşısına çıkmak en büyük zevklerimden biri"

Şarkının yeniden ilgi görmesinin ardından sahne teklifleri aldığını belirten Neco, 79 yaşında olduğunu ve yeni albüm çıkarmayı düşünmediğini dile getirdi.

Neco, "Beni fazla zorlamayın. 79 yaşına geldim. Ara sıra böyle şeyler belki yaparım. En çok hoşlandığım şey seyircinin karşısına çıkmak. Onlarla birlikte olmak bana çok büyük bir haz veriyor." ifadelerini kullandı.

Dinleyicilerin gözlerine bakarak mutluluklarını ve isteklerini görmenin kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Neco, "Onların mutluluğunu veya arzularını görüp ona göre şarkıları söylemek veya seçmek, onlarla bir olmak en büyük zevklerimden biri." dedi.

Neco, Grup Gündoğarken ile yeni konser tekliflerinin geldiğini belirterek, "Ben hiçbir şeyle meşgul olmuyorum. 'Her şeyi yapın, bana haber verin, sahneye çıkayım.' diyorum." yanıtını verdi.