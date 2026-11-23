GUİYANG, 23 Kasım (Xinhua) -- Antalya'da kısa süre önce sona eren Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'ndaki (COP31) Çin standında sunulan rapora göre, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yaşayan Miao ve Dong etnik gruplarının nesiller boyunca aktardığı ekolojiye ilişkin geleneksel bilgiler, iklim eylemi konusunda pratik çözümler sunuyor.

"İklim Sorunlarının Çözümünde Miao ve Dong Bilgeliği" başlıklı rapor, geleneksel uygulamaların iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya, iklim değişikliğine uyum sağlamaya ve toplulukların dayanıklılığını güçlendirmeye nasıl katkıda bulunabileceğini ele alıyor.

Araştırma ekibi, Guizhou eyaletine bağlı Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'nin 25 geleneksel köyünde 41 saha araştırması gerçekleştirdi. Araştırma, pirinç-balık-ördek yetiştiriciliği, eyalete özgü geleneksel ekşi çorbanın fermantasyonu, Dong kumaşının döngüsel üretimi, ormanların korunması ve teraslı tarlalarda su yönetimi gibi çeşitli uygulamaları kayıt altına alıyor.

Araştırılan alanlardan biri pirinç yetiştiriciliğinin balık ve ördek yetiştiriciliğiyle birleştirildiği pirinç-balık-ördek yetiştirme sistemi. Bu geleneksel tarım uygulaması, yerel toplulukların nesiller boyu süren tarım faaliyetleri sonucu elde edilen ekolojik bilgi birikimini yansıtıyor.

Raporda, Dong kumaşının döngüsel üretimi ve Guizhou ekşi çorbasının geleneksel fermantasyon sürecine de dikkat çekiliyor. Bu uygulamalar, yerel toplulukların günlük yaşamlarında geleneksel bilgi birikimi ve kaynaklardan yararlanma yöntemlerini nasıl geliştirdiklerini gözler önüne seriyor.

Rapor, bireysel uygulamaların ötesinde, yerel toplulukların, ormanları ve asırlık ağaçları nasıl koruduğu, su kaynaklarını nasıl yönettiği ve çevre koruma konusunda toplumsal katılımı nasıl güçlendirdiğini de inceliyor. Bu çerçevede köy öz yönetimi ve yerel girişimler, kayıt altına alınan geleneksel yaklaşımlar olarak vurgulanıyor.

Çin'in iklim değişikliği konusundaki ilk özel temsilcisi Xie Zhenhua, raporun, insan ile doğa arasındaki uyuma verdiği önemle öne çıkan geleneksel Çin ekolojik kültürünün, iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı güçlendirme konusunda sunabileceği pratik deneyimi ortaya koyduğunu söyledi.

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli Başkan Yardımcısı Ramon Pichs-Madruga bilimsel araştırmaların, yerel bilgilerle birleştirilmesinin önemini vurgularken, UNESCO Doğu Asya Bölge Ofisi Direktör ve Temsilcisi Shahbaz Khan, iklim sorunlarının çözümünde kültürel çeşitlilik ve geleneksel bilginin rolüne işaret etti.

Peking Üniversitesi Karbon Nötrlüğü Enstitüsü'ne bağlı İklim Hedefleri Küresel İnovasyon Laboratuvarı Başkanı ve raporun baş yazarlarından Wang Binbin, bu uygulamaların, Miao ve Dong halklarının günlük yaşamlarına ve topluluk geleneklerine derinlemesine yerleşmiş olduğunu belirtti.

Wang, "Guizhou'daki etnik toplulukların nesiller boyunca biriktirdiği ekolojik deneyimin, iklim sorunlarıyla mücadelede kendi güçlerini keşfetme konusunda dünya genelinde başka yerel topluluklara da ilham kaynağı olmasını umuyoruz" dedi.