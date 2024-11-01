Gülben Ergen\'den Deprem Bölgesine 11 Anaokulu

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Sanatçı Gülben Ergen, kuruculuğunu ve başkanlığını üstlendiği Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yaptırdığı anaokullarıyla minik öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Sanatçı Gülben Ergen, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Çocuklar Gülsün Diye BTF Anaokulu'nun açılışı için geldiği kentte AA muhabirine konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları işbirliği protokolü kapsamında faaliyet gösterdiklerini vurgulayan Ergen, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç duyulan bölgelerde bugüne kadar 55 anaokulu yaptırdıklarını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası afetin etkilediği 11 ilde ana okulu yaptırma kararı aldıklarını ifade eden Ergen, şöyle devam etti:

"Afet bölgesinde o zaman 11 ilde 11 anaokulu sözü verdik. Bugün 10. okulumuzu açtık, Elazığ'daki inşaatımızı da yapıp deprem bölgesindeki 11. anaokulumuzu teslim ediyoruz. Özellikle deprem zamanı Kahramanmaraş'ta, Hatay'da okullarımız aylarca konteyner görevi gördü. Aylarca onlarca öğrenci bizim ana okullarımızda barındı, yedi, içti ve yaşadı. Sonra tekrar ana okulu olarak düzeltmelerini yaptık ve eğitim vermeye devam ettik. Deprem bölgesinde yaptığımız okullarımızı bir seneye sığdırdık, sığması gerekiyordu."

Diyarbakır'a Narin Güran anaokulu yapılıyor

Gülben Ergen, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümünden herkes gibi çok etkilendiğini de söyledi.

Narin Güran için özel çaba ve emek gösterdiğini anlatan Ergen, Milli Eğitim Bakanlığı onayı doğrultusunda Diyarbakır'da ana okulu açmayı planladıklarını dile getirdi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Narin Güran Anaokulu'nun inşaatının yıl sonunda bitirilerek eğitime açılmasını hedeflediklerini belirten Ergen, "Çocuklar Gülsün Diye Derneği benim Türkiye genelinde kalbimi koyduğum dernektir, 12 yılda binlerce öğrencimiz oldu. Elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Narin Güran Anaokulu da çok hızlı açılıyor. Milli Eğitim Bakanlığımız ile görüştüm ek protokol yaptım. Hemen izin verildi, arazisi bulundu, temeli atıldı. Bazı şeylerin heyecanı ve yapımı benim heyecanımla ilgili." diye konuştu.

"Ömrüm yettiğince hep okul olsun istiyorum"

Gittiği şehirlerde mutlaka yaptırdıkları ana okulunu da ziyaret etmeye özen gösterdiğini anlatan Ergen, şunları kaydetti:

"Bazen okullarıma habersiz sürpriz ziyaretler yapıyorum. Öğretmen ve öğrencilerimiz çok memnun oluyor. Bir çok ilimizde okul yaptık 12 senede 55 anaokulu açarak 30 binin üzerinde öğrenciye ulaştık, bu çok müthiş bir şey. Hayalimde bütün illerimize dokunmak var. Ana okullarımızın sayısı 80, 90, 100 olsun, ömrüm yettiğince hep okul olsun istiyorum. Okullarımızda eğitim alan çocuklarımızdan artık ergenlik çağında olanlar var. Ben gözlerimi kapattığım zaman 3 oğlum bu çalışmaları devam ettirsin istiyorum. Ana okulu çok önemli, eğitimin başlangıcı, çocuklar okul öncesi eğitim alınca ruhsal ve bedensel açıdan gelişim sağlıyor."

Gülben Ergen, Milli Eğitim Bakanlığı ve hayırseverlere okulların yapımına verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür etti.