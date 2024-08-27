Gülbin Tosun'u işinden mi etti? Mansur Yavaş'ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var - Son Dakika
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Gülbin Tosun'u işinden mi etti? Mansur Yavaş'ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var

Gülbin Tosun\'u işinden mi etti? Mansur Yavaş\'ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var

Now TV Ana Haber Spikeri Gülbin Tosun'un Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sokak hayvanlarıyla ilgili eleştirmesinin ardından zorunlu izne çıkmasının yankıları sürerken, Yavaş'tan açıklama geldi. Yavaş, "Bu iddialar tamamen yanlış ve asılsızdır. Asıl nedenin; şahsın şahsi sosyal medya hesaplarında kullandığı küfürlü ve hakaret içeren ifadeler ve bu durumun NOW TV kanal yönetimi tarafından etik standartları açısından kabul edilemez bulunması olduğunu düşünüyoruz." dedi.

27.08.2024 18:57
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Now TV Ana Haber Spikeri Gülbin Tosun'un zorunlu izne çıkarılmasında kendisinin bir ilgisinin olmadığını söyledi. Yavaş yaptığı açıklamada, "Bu iddialar tamamen yanlış ve asılsızdır. Asıl nedenin; şahsın şahsi sosyal medya hesaplarında kullandığı küfürlü ve hakaret içeren ifadeler ve bu durumun NOW TV kanal yönetimi tarafından etik standartları açısından kabul edilemez bulunması olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gülbin Tosun'u işinden mi etti? Mansur Yavaş'ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var

GÜLBİN TOSUN'DAN MANSUR YAVAŞ'A ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Now TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sokak hayvanlarıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sert sözlerle eleştirdi. Tosun, "Başkan siz 'Sokakta köpek olmaz, biz bakarız' derken hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastetmiştiniz! Ne diyeyim bir bardak suya muhtaç olun o zaman." dedi.

Gülbin Tosun'u işinden mi etti? Mansur Yavaş'ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var

ZORUNLU İZNE ÇIKARILDI

Gülbin Tosun söz konusu paylaşımının ardından kanal yönetimi tarafından zorunlu izne çıkarıldı. Tosun'un izne çıkarılmasında Mansur Yavaş'ın etkisinin olduğu öne sürüldü. Mansur Yavaş yaptığı açıklamada iddiaları reddetti.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Yavaş, açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Son günlerde sosyal medya ve basın organlarında NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun'un süresiz ve zorunlu izne çıkarılmasıyla ilgili şahsım üzerinden bazı spekülasyonlar yapılmaktadır.

Gülbin Tosun'u işinden mi etti? Mansur Yavaş'ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var

"İDDİALAR TAMAMEN YANLIŞ VE ASILSIZ"

Konuya ilişkin olarak; Gülbin Tosun'un süresiz ve zorunlu izne çıkarılmasındaki nedenin şahsıma yönelik yaptığı açıklamalara tepki göstermem olduğu yönünde yanıltıcı bir algı oluşturulmuştur. Bu iddialar tamamen yanlış ve asılsızdır.

"KARAR KANAL YÖNETİMİNİN İÇ DİSİPLİNİYLE İLGİLİ"

Asıl nedenin; şahsın şahsi sosyal medya hesaplarında kullandığı küfürlü ve hakaret içeren ifadeler ve bu durumun NOW TV kanal yönetimi tarafından etik standartları açısından kabul edilemez bulunması olduğunu düşünüyoruz. Bu karar, tamamen kanal yönetiminin iç disiplin prosedürleri ile ilgilidir ve benimle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve spekülasyonların önlenmesi adına, bu durumun benim açıklamalarımla veya kişisel görüşlerimle herhangi bir ilgisi olmadığını açıkça ifade eder, saygılarımı sunarım."

Gülbin Tosun'u işinden mi etti? Mansur Yavaş'ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var

Sosyal Medya, Gülbin Tosun, Mansur Yavaş, NOW, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülbin Tosun'u işinden mi etti? Mansur Yavaş'ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Murat: bırak bu işleri.! yetki size geçse siz sizin gibi düşünmeyen herkesi tukaka yaparsınız 34 24 Yanıtla
  • Ibrahim YILDIRIM: hade hade 10 21 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Bir bardak su ya muhtaç olun o zaman dediyse ne olmuş yani... Bunun neresinde hakaret var küfür var.. Yanlı kanallar dan olmadığı için sürekli olarak izliyordum ama hiç bir farkı yok muş Now tv.. Hepiniz aynısınız 14 14 Yanıtla
  • Nafi Aydogan: bu adam varya dünyanın en uyanık adamı nabıza göre şerbet veriyor 9 9 Yanıtla
  • Erkut Köse: Neden o zaman söylediği asıl konuya cevap vermiyorsunda kişiliğini hakaret edildiğine cevap veriyorsun 4 6 Yanıtla
  • murat özdemir: Gülbin, nevşin, şirin bunların hepsi birbirinin laciverti. Yakında youtube haberciliği yapmaya başlar. 2 2 Yanıtla
  • ahmet ak: gizli işler dönüyor 0 2 Yanıtla

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