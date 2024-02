Gülcan Kış: "8 Bakan Eskiten, 3 Temel Atma Töreni Gerçekleştirilen Çukurova Havalimanı 13 Yıldır Bitirilemedi.

Güncel

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun Ocak 2024'te açılacağı sözü verdiği fakat hala inşaat halinde olan Çukurova Havalimanı'na ilişkin "8 Bakan eskiten 3 temel atma töreni gerçekleştirilen Çukurova Havalimanı'nın bitirilememesinin üzerinden geçen süre tam tamına 13 yıl. Dile kolay. 21 yıldır iktidarda olan bir hükümet için bu, tek kelimeyle bir utanç projesidir" diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Ocak 2024'te hizmete açılacağı söylenmesine karşın söylenen ama 13 yıldır bitirilemeyen Çukurova Havalimanı projesine ilişkin bugün TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kış, hala inşaat halinde olan Çukurova Havalimanı'ndan çekilmiş videoları göstererek, şunları söyledi:

"ÇUKUROVA HAVALİMANI, EN ÇOK SEÇİM GÖRME REKORU KIRARAK, AKP'NİN SEÇİM YATIRIMI OLARAK TARİHE GEÇMİŞTİR"

"AKP hükümetinin 21 yıldır, en çok övündüğü konular; köprü, otoyol, tüneller, mega projeler ve havalimanları oldu. 'Her ile havalimanı açıyoruz' diye övünürken, sadece seçim dönemlerinde göz boyayıp, bitirilemeyen projelerin temel atma törenlerini gerçekleştirmek de en büyük gelenekleri olmuştur. İşte buna çok güzel bir örnek vermek istiyorum sizlere. Tam bir yılan hikayesi. 3 kez temel atma töreni yapılan, 8 Ulaştırma Bakanı değiştiren bir proje. Çukurova Havalimanı Projesi. İhaleye çıkarıldığı 2011 yılından beri Mersin'in gündeminde olan Çukurova Havalimanı, en çok seçim görme rekoru kırarak, AKP'nin seçim yatırımı olarak tarihe geçmiştir."

2014 yılında yerel seçimlerden hemen önce havaalanının temel atma törenine dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Kültür Bakanı Ömer Çelik'in katıldığını hatırlatan Kış, sözlerine şöyle devam etti:

"Hedefleri de havalimanını 2013'teki Akdeniz oyunlarına yetiştirmekti. Ancak yetiştiremediler. Sonra, Mart 2016'da tamamlanacağı açıklanmıştı. Ancak yine vaatten öteye geçemedi. Geliyoruz Mart 2017 yılına. İkinci kez temel atma töreni gerçekleştirildi. Bu açılışta, 2018 Genel Seçimleri öncesi. 26 Mart 2017 yılına ait temel atma töreninde, 29 Ekim 2018'de hizmete gireceği sözü bizzat oraya katılan Bakanlar tarafından verildi. İkinci temel atma törenine dönemin Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan katıldı. Temel atma töreninde konuşan dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 'Çukurova Havalimanı için 'Bizim 2019'a kadar bekleme lüksümüz ve sabrımız yok' demiştir. Ancak Havalimanını söz verilen tarihte yine yetiştiremediler.

"BAKAN, 2024 OCAK AYI İÇİNDE HİZMETE AÇILACAĞI SÖZÜNÜ KOMİSYONUNUN HUZURUNDA HERKESE VERDİ"

AKP için seçim yatırımı haline gelen ve hala hizmete giremeyen Çukurova Havalimanı için son olarak göreve gelen Ulaştırma Bakanı Uraloğlu da Haziran 2023 yılında Tarsus ilçesindeki Çukurova Havalimanı inşaat sahasındaki incelemelerinin ardından yıl sonuna kadar Çukurova Havalimanı'nı açacağını söyledi. Tabii ki bu da olmadı. Yine söylemde kaldı. Son olarak da TBMM'de Plan Bütçe görüşmeleri yapılırken komisyonda biz sayın Uraloğlu'ndan net bir tarih duymak için kendisine soru sorduk. Bakan, sorduğumuz soruya yazılı cevap verdi. Gördüğünüz gibi yazılı cevapta da Bakan, 2024 Ocak ayı içinde hizmete açılacağı sözünü komisyonunun huzurunda herkese verdi.

"8 BAKAN ESKİTEN 3 TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇUKUROVA HAVALİMANI'NIN BİTİRİLEMEMESİNİN ÜZERİNDEN GEÇEN SÜRE TAM TAMINA 13 YIL. HÜKÜMET İÇİN BU, TEK KELİMEYLE BİR UTANÇ PROJESİDİR"

Mersin Valisi geçtiğimiz günlerde 'Projemiz bitti açılış için Cumhurbaşkanından tarih bekliyoruz' demişti. Çukurova Havalimanı'nın videolarını gördünüz ne havalimanı bitmiştir ne Cumhurbaşkanımız tarafından bir tarih verilmiştir. Tarih verilmemesinin gerekçesi de bitmeyen bir proje olduğu içindir. Mersin Valisi 'Bitti açılış için tarih bekliyoruz' diyor ancak Tarsus Kaymakamı ise, daha 2 gün önce, 'Havalimanı inşaat sahasında incelemelerde bulunduk' diye internet sitesinde haber yayınlıyor. Yani, Vali 'Bitti' diyor, kaymakam ise 'İnşaat çalışması devam ediyor' diyor. Buradan Sayın Bakan'a, Mersin Vali'sine, Tarsus Kaymakamı'na soruyorum: Hanginiz doğru söylüyor? Hanginiz yalan beyanda bulunuyor? 8 Bakan eskiten 3 temel atma töreni gerçekleştirilen Çukurova Havalimanı'nın bitirilememesinin üzerinden geçen süre tam tamına 13 yıl. Dile kolay. 21 yıldır iktidarda olan bir hükümet için bu, tek kelimeyle bir utanç projesidir.

"MERSİN HALKINDAN ÇALINAN BU 13 YILIN HESABINI VERMELİSİNİZ"

Önümüzde bir yerel seçim var. Ama artık Mersin halkının bu masallara karnı tok. Siz çıkıp her fırsatta köprülerinizle, otoyollarınızla, havaalanlarınızla övüneceksiniz ama bu kadar yıl içerisinde Mersinlilere söz verdiğiniz bu projeyi bitiremeyeceksiniz. Kusura bakmayın ama Mersin halkından çalınan, turizmde, ticarette, sanayide, geri kalmasına zarara uğramasına sebep olunan bu 13 yılın hesabını vermelisiniz. Hesap verecek gibi görünmüyorsunuz. Mersin halkının en kısa zamanda hesap sormasını bilen bir halk olduğunu da buradan söylemek istiyorum. Seçim çalışmaları devam ederken bundan sonra hiçbiriniz çıkıp; Çukurova Havalimanı ile ilgili tek bir vaatte bulunmasın. Mersinliler bu yerel seçimde ne yapacağını çok iyi biliyor. Cezalandırıldığı, her türlü hizmetten ve yatırımdan mahrum bırakılmaya çalışıldığı siyasi bir anlayışa değil, hiçbir ayrımın yapılmadığı, sosyal belediyecilik anlayışı ile her bir vatandaşın kucaklandığı, verdiği sözleri tutan Mersin için alkışlanacak projelerin mimarı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'na yeniden evet diyerek yoluna devam edecektir."