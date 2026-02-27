Gülfidan Soyuğur: Metalin Ruhu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gülfidan Soyuğur: Metalin Ruhu

Gülfidan Soyuğur: Metalin Ruhu
27.02.2026 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakaryalı metal heykel sanatçısı Gülfidan Soyuğur, atölyesinde özgün eserler yaratıyor.

Sakarya'da yaşayan metal heykel sanatçısı Gülfidan Soyuğur, el emeğiyle çeşitli aşamalardan geçirdiği metal parçaları dekoratif objelere dönüştürüyor.

İstanbul'da liseden mezun olduktan sonra çeşitli işlerde çalışan 30 yaşındaki Soyuğur, ilgi duyduğu görsel sanatlara yönelmeye karar verdi.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nü kazanan Soyuğur, mezun olduktan sonra kendini bu alanda geliştirerek atölye açmak istedi.

Bu isteğini metropol şartlarında gerçekleştiremeyen Soyuğur, 2,5 yıl önce evlenerek yerleştiği Akyazı ilçesinde atölye hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Sabahın erken saatlerinde motosikletine binerek geldiği 12 metrekarelik atölyesinde tulumunu giyip işe koyulan Soyuğur, bugüne kadar 22 eser ortaya çıkardı.

Soyuğur, kaynak ve zımpara yaparak bilek gücüyle binbir emekle ortaya çıkardığı eserleri internet üzerinden meraklılarına ulaştırıyor.

"Metale ruh katmak beni büyülüyor"

Gülfidan Soyuğur, AA muhabirine, liseyi bitirdikten sonra maddi imkansızlık nedeniyle üniversiteye gidemediğini, bir dönem çeşitli iş kollarında çalıştığını söyledi.

Daha sonra mutlu olacağı şeyi yapmaya karar vererek çizimler yapmaya başladığını, bir yandan çalışırken bir yandan da güzel sanatlar kursuna gittiğini anlatan Soyuğur, şöyle konuştu:

"Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden mezun oldum. İlerleyen süreçlerde fark ettim ki aslında çocukluğumdan beri yaptığım şeymiş bu; bahçede çamurla oynamak, maket uçak yapmak. Herkes bilgisayarla oynarken, ben sokakta çamurla oynardım. Üniversitede ahşap, mermer, metal, çamur dersleri alıyorduk, sonrasında neyle devam etmek istiyorsan onu seçiyorsun. Ben metal olarak devam ettim. Metalin soğuk, sert bir malzeme olmasıydı beni mutlu eden. Metalin dönüşümünü izlemek, ona bir ruh katmak beni büyüleyen kısım oldu. Ona şekil vermeyi sevdim. Metali biraz hayata benzetmiş olabilirim. Hayatın da zor, dirençli kısımları vardır ama ona şekil ve yön verecek olan biziz. Biraz bununla bağdaştırdım."

Soyuğur, hayalini kurduğu atölyesini açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ne kadar küçük olursa olsun bana ait bir yer olmasıydı önemli olan. Üniversitede atölyenin içinden bile geçemiyorken şimdi kaynağımı, zımparamı yapıyorum. Yaralanıyorum, elimi kesiyorum. Bunların üzerine gitmek kendimi çok daha güçlü hissettiriyor. Bu bana ilham veren ve ayaklarımın üzerinde durmam gerektiğini hissettiren bir olgu." diye konuştu.

Genelde figüratif çalışmalar yaptığını, her heykelin bir hikayesinin olduğunu, bazı eserlerin proje bazlı, bazılarının ise duygulardan ortaya çıktığını anlatan Soyuğur, gününün neredeyse tamamını atölyede geçirdiğini kaydetti.

"Türkiye'nin birçok yerinde heykellerimi görmek istiyorum"

Soyuğur, en büyük destekçisinin ailesi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atölyemde çalışırken beni görenler çok şaşırıyor. Kaynak yaptığımı görüyorlar ama bunu bir kadının yaptığını düşünemiyorlar. Sanayide birçok ağabey tanıdığım var. Birinden tüp alıyorum, birinden metal alıyorum. Sanayiye girdiğimde sanki arkadaşlarımın arasına girmiş gibi oluyorum. Benim için keyifli oluyor. Atölyem benim terapi merkezim. Tüm kaygımı ve stresimi, ruhsal boşluklarımı kapının dışında bırakıyorum. Çekiç darbeleriyle, kaynakla, zımparayla tüm stresimi atıyorum. Buradan çıktığımda 'şifa bulmuş' olarak çıkıyorum. Bu benim için çok kıymetli."

Atölyesini büyütmeyi hedeflediğini anlatan Soyuğur, "Bir yerde çamur, bir yerde ahşabı metalle birleştirebildiğim daha büyük işler yapabileceğim bir alan istiyorum. Sonraki hedefim Türkiye'nin birçok yerinde heykellerimi görebilmek. Şu an Alaçatı Marina'da bir heykelimi görebilirsiniz ama daha farklı yerlerde de görmek istiyorum. İleriki zamanlarda da imkanım olursa o atölyenin kapılarını insanlara açmak istiyorum. Kadınlar gelip benimle heykel yapabilsinler. Yaşadıklarını o heykele aktarabilsinler istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sakarya, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülfidan Soyuğur: Metalin Ruhu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı
1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar inceleme başlatıldı 1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar; inceleme başlatıldı
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
Brezilya’da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi Brezilya'da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Epstein bağlantılı uçuşların, 2019’a kadar İngiliz havalimanları ve üslerini kullandığı belirlendi Epstein bağlantılı uçuşların, 2019'a kadar İngiliz havalimanları ve üslerini kullandığı belirlendi

12:56
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
12:45
Türkiye barış diplomasi için devrede Peş peşe görüşmeler
Türkiye barış diplomasi için devrede! Peş peşe görüşmeler
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
12:26
Galatasaray ve Samsunspor’un Süper Lig’deki 27. hafta maçları ertelendi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi
12:03
PFDK’dan hem Dursun Özbek’e hem de Galatasaray’a şok ceza
PFDK'dan hem Dursun Özbek'e hem de Galatasaray'a şok ceza
11:54
Savaş büyüyor Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban’ın üst düzey ismi öldürüldü
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü
11:34
Şarkıcı Edis yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
Şarkıcı Edis yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
11:24
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan’ın son hali
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali
11:18
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil’den itiraf gibi sözler
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler
11:12
Öcalan’dan PKK’nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 13:07:07. #.0.5#
SON DAKİKA: Gülfidan Soyuğur: Metalin Ruhu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.