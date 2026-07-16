Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika
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Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

16.07.2026 16:43
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Gülistan Doku'nun kayboluşu üzerine yürütülen soruşturmada 17 şüpheli tutuklandı.

ERZURUM Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, olay günü Tunceli merkezde görev yapan tüm zırhlı araçlara ilişkin kapsamlı bilgi ve belgelerin toplanmasını istedi. Başsavcılık, araçların görev emirlerinden GPS verilerine, kamera kayıtlarından araçlarda görev yapan personelin kimlik bilgilerine kadar çok sayıda kayıt ve belgenin dosyaya gönderilmesini Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan talep etti.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturması, HSK'nın 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ebru Cansu'nun talimatıyla yeniden ele alındı. JASAT'tan oluşturulan özel ekip tarafından yaklaşık 700 saatlik KGYS ve güvenlik kamerası görüntüsü ile PTS kayıtları incelendi, yeni görüntüler dosyaya eklendi. Elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma, cinayet dosyasına dönüştürüldü. Düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. ABD'de bulunan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan diğer şüpheli Umut Altaş ise bu ülkede gözaltına alınıp tutuklandı.

VALİNİN OĞLU TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku'ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel'in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, 'Suç delillerini gizleme ve yok etme' suçundan tutuklandı. Ferhat Güven ise Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'ya yönelik eylemi nedeniyle 'Yağma' suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.

DÖNEMİN VALİSİ DE TUTUKLU

Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa'da gözaltına alınan ve Tunceli Adliyesi'ne getirilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı. Vali Tuncay Sonel ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklanarak cezaevine kondu. Şüpheliler U.A. ile Munzur Üniversitesi'nden kameralardan sorumlu olan S.G. ve S.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla 'Delilleri yok etme ve gizleme' suçlamasıyla gözaltına alınan Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

UMUT ALTAŞ, 21 TEMMUZ'DA YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılan ve ABD'de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan firari şüpheli Umut Altaş'ın göçmenlik davasındaki duruşması ise 21 Temmuz'da görülecek.

EKİPLER GÜLİSTAN'IN CENAZESİNİ ARIYOR

Gülistan Doku'nun cenazesinin bulunması için Adalet Bakanlığı'nın talebi ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve JASAT timlerinden oluşan 30 kişilik özel ekip, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun koordinasyonu ve katılımıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin, daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden hareket ederek belirlenen alanlarda yer altı görüntüleme cihazlarıyla tarama gerçekleştiriyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yer altının üç boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor. Yaklaşık 100 kilometrelik alanda süren çalışmalara karşın Doku'nun cansız bedenine henüz rastlanılamadı.

ZIRHLI ARAÇLAR İNCELENECEK

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği yazıda, Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolması ve bu sürecin cinayetle sonuçlandığına ilişkin iddialar kapsamında yürütülen soruşturmanın ikmali amacıyla bilgi ve belge talebinde bulunuldu. Yazıda, soruşturma konusu olayda Tunceli Valiliği bünyesindeki emniyet ve jandarma birimlerine ait zırhlı araçların da olaya karışmış olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak araştırma yapılması istendi. Bu kapsamda, Tunceli il merkezinde 5 Ocak 2020 tarihinde görev yapan tüm zırhlı araçların tespit edilerek liste halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi. Başsavcılık, tespit edilecek araçların resmi ve sivil plakaları, renkleri ile diğer ayırt edici özelliklerinin belirlenmesini, bu araçlarda görev yapan sürücü, araç komutanı, nişancı ve diğer personelin açık kimlik ile sicil bilgilerinin tespit edilmesini istedi. Ayrıca olay günü olay yeri ve yakın çevresinde görevlendirilen ya da geçiş hakkı bulunan zırhlı araçlara ait görev emirleri ile giriş-çıkış ve nizamiye kayıtlarının dosyaya sunulması talep edildi. Yazıda, zırhlı araçlara ait GPS, Araç Takip Sistemi (ATS) ve Ürün Takip Sistemi (ÜTS) verileriyle 5 Ocak 2020 günü saat 00.00 ile 23.59 arasındaki koordinat, hız ve güzergah kayıtlarının gönderilmesi, araç içi ve araç dışı kamera kayıtları ile DVR cihazlarındaki görüntülerin, varsa ham halleriyle dijital ortamda iletilmesi de istendi. Bunun yanı sıra araçların seyir ve kilometre defterlerinin ilgili tarihe ait sayfalarının onaylı örneklerinin gönderilmesi, PTS, KGYS, K Noktası ve Mobese kayıtları incelenerek özellikle Gülistan Doku'nun kaybolduğu güzergahta şüpheli hareket sergileyen araçların tespit edilmesi ve güzergah analizlerinin yapılması talep edildi. Yazıda ayrıca, Tunceli Valiliği bünyesinde kullanılan makam ve koruma araçlarının da belirlenerek, bu araçların zırhlı araçlarla birlikte hareket edip etmediğinin araştırılması istendi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı ile Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Gülistan Doku soruşturmasının, çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar elde edilen tüm delil ve bulguların ayrıntılı şekilde değerlendirildiği, yeni bilgi ve iddiaların da hassasiyetle incelendiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Gülistan Doku, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika

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