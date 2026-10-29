Tuğyan Ülkem Gülter'in yoğun bakım ünitesinde halay çektiği anlar soruşturmada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tuğyan Ülkem Gülter'in yoğun bakım ünitesinde halay çektiği anlar soruşturmada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Tuğyan Ülkem Gülter\'in yoğun bakım ünitesinde halay çektiği anlar soruşturmada
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tuğyan Ülkem Gülter\'in yoğun bakım ünitesinde halay çektiği anlar soruşturmada
Haber Videosu

Yalova'da hastalara eziyet ettiği iddiasıyla soruşturulan Tuğyan Ülkem Gülter'in, özel hastanede görev yaptığı dönemde yoğun bakımda bir hastane personeliyle halay çektiği görüntü dosyaya eklendi. Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkındaki suç duyurusunu eski nişanlısı Kervan Eminoğlu yapmıştı.

Şarkıcı Güllü'nün ölümünden suçlu bulunarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, özel hastanede çalıştığı dönemde hastalara eziyet ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürerken, yoğun bakım ünitesinde bir personelle halay çektiği görüntüye ulaşıldı. Görüntünün soruşturma dosyasına girdiği belirtildi.

Yalova'da 'Güllü' adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un (52) ölümüne ilişkin davada tutuklu yargılanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter (28) hakkında, geçmişte özel bir hastanede çalıştığı dönemde hastalara eziyet ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak bazı görüntüleri teslim ettiği belirtildi.

HASTALARA İĞNE YAPTIĞI İDDİASI

Eminoğlu, suç duyurusunda Gülter'in gece saatlerinde kendi rahatını sağlamak amacıyla hastalara uyumaları için iğne yaptığını öne sürdü. Eminoğlu ayrıca Gülter'in hastanedeki temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yapmayı öğrettiğini ve yoğun bakımda bulunan hastalara yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğunu iddia etti.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Eminoğlu'nun suç duyurusunda, yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği iddiasının yer aldığı öne sürüldü. Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte faaliyet gösteren özel bir sağlık kuruluşunda geçmişte görev yapan bir personelin çalışma sırasındaki uygulamalarına ilişkin iddiaların gündeme geldiği belirtilerek, iddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

YOĞUN BAKIMDA HALAY GÖRÜNTÜSÜ

Tuğyan Ülkem Gülter'in hastanede görev yaptığı döneme ait soruşturma dosyasına giren görüntülerden birine daha ulaşıldı. Görüntüde Gülter'in, yoğun bakım ünitesinde bir hastane personeliyle birlikte halay çektiği görüldü.

Kaynak: DHA
İl Sağlık Müdürlüğü3. SayfaMagazinGüncelYalovaGüllüSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Oğuz Özen Oğuz Özen:
    Bu katili nasıl çalıştırmışlar hastanede 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Mamak’ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü Mamak'ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü
Aliyev, Türkiye’ye gelmiyor İşte nedeni Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni
Kupada büyük sürpriz 3. Lig ekibi Süper Lig’den düşen takıma gol yağdırdı Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı
Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı 5 kişi hayatını kaybetti Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Çukur’un Timsah Celil’i Meli Bendeli tahliye edildi: İlk açıklaması geldi Çukur’un Timsah Celil’i Meli Bendeli tahliye edildi: İlk açıklaması geldi
Bahçeli ve Dervişoğlu’nun Anıtkabir’de kol kola yürümesi İYİ Partili Usta’yı kızdırdı Bahçeli ve Dervişoğlu'nun Anıtkabir'de kol kola yürümesi İYİ Partili Usta'yı kızdırdı
3 eksik var İşte Galatasaray’ın Konyaspor kadrosu 3 eksik var! İşte Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu
20:23
Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon Liderlerle yemekteyken aradı
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon! Liderlerle yemekteyken aradı
19:16
Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış
Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış
19:06
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi 65 bin TL’lik dava açtı
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı
18:59
Zelenski: Rusya’nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti
Zelenski: Rusya'nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti
18:08
Abdullah Avcı’dan Fenerbahçe’ye büyük kolaylık Aziz Yıldırım’a mesaj gönderdi
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye büyük kolaylık! Aziz Yıldırım'a mesaj gönderdi
18:07
Kapadokya’daki peribacası faciasında can kaybı 3’e çıktı
Kapadokya'daki peribacası faciasında can kaybı 3'e çıktı
17:24
3 eksik var İşte Galatasaray’ın Konyaspor kadrosu
3 eksik var! İşte Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu
16:38
Kupada büyük sürpriz 3. Lig ekibi Süper Lig’den düşen takıma gol yağdırdı
Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı
16:20
Aliyev, Türkiye’ye gelmiyor İşte nedeni
Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni
14:33
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 20:35:58. #.0.3#
SON DAKİKA: Tuğyan Ülkem Gülter'in yoğun bakım ünitesinde halay çektiği anlar soruşturmada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android