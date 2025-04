Gülşah Bulut'un Azmi Başarıya Dönüştü

Hocasının "Sen yapamazsın, yeteneğin yok" dediği yolda büyük başarıya ulaştı

ELAZIĞ - Ressam Gülşah Bulut, Antalya'daki sanat eğitimi sırasında hocasının, "Sen yapamazsın, yeteneğin" denilerek başladığı yolculukla, bugün Türkiye'nin dört bir yanındaki otel ve villalara tablo gönderen başarılı bir sanatçı oldu. Kadın temalı eserleriyle dikkat çeken Bulut, her yıl sergiler düzenleyip elde ettiği gelirleri kadın projelerine yönlendiriyor ve Elazığ'daki üretim tesisiyle el yapımı ürünler üretiyor.

Elazığ'da ikamet eden ressam Gülşah Bulut (35), 15 yıllık sanat yolculuğunda, azim ve kararlılıkla büyük bir başarıya imza attı. Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü akabinde ise Beykoz Üniversitesi iç mimarlık bölümünü okuyan Bulut, şimdilerde yağlı boya, akrilik, rölyef ve soyut çalışma yapıyor. Antalya'da üniversite okurken sanat eğitimi aldığı dönemde, öğretmeninin "Sen yapamazsın, yeteneğin yok" sözleriyle içindeki azmi keşfeden Bulut, bu zorlu başlangıcın ardından kendini sanatta geliştirerek Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde birçok otel, villa ve özel mekana tablo göndermeye başladı. Sanatını, kadın gücüne ve değişim oluşturma potansiyeline inandığı için büyük ölçüde kadın temalı eserlerle şekillendirdiğini ifade eden Bulut, her eserinde kadının gücünü, hüznünü, mutluluğunu ve başarısını detaylarla anlattığını kaydetti. Ayrıca, her yıl sergiler açarak sanatını daha geniş kitlelere ulaştırdığını ve elde ettiği gelirleri kadınlara yönelik projelere yönlendirmeyi hedeflediğini dile getiren Bulut, Elazığ'da bir buçuk yıldır kurduğu üretim tesisiyle, sanatla uyumlu el yapımı ürünler üreterek Türkiye ve yurt dışına gönderiyor. Türkiye'deki ilk iki firmadan biri olarak büyük bir ivme yakaladıklarını belirten Bulut, bu alanda da daha güzel sonuçlar elde etmeyi umut ediyor.

15 yıldır resim ve tablo yapıyor

15 yıldır aktif olarak resim ve tablo yaptığını ifade eden Bulut, "Heykelcilikle de uğraşıyorum. Temel olarak 15 yıl öncesine gidersek, bu kadar çok tablo ve resim yapmamın en büyük sebeplerinden biri Antalya'da okuduğum dönemde kurstaki başlangıç noktamdı. Oradaki öğretmenimin bana 'Sen yapamazsın, yeteneğin yok' demesiyle içimde büyük bir azim belirdi. Şu an birçok otel, villa ve Türkiye'nin birçok yerine tablo hazırlayıp gönderiyorum. Aynı zamanda, atölyeme gelen birçok kadın ve çocuk var. Onlarla güzel tablolar yapıyoruz, anıları paylaşıyoruz. Her yıl mutlaka sergiler açıyorum ve sergilere katılıyorum. Kadın programlarına destek veriyoruz ve güzel bir süreç ilerliyor. Genel olarak kadın temalı çalışıyorum. Çünkü, kadının gücünün büyük olduğuna ve her şeyi değiştirebileceğine inanıyorum. Sadece istemek önemli ve çaba sarf etmek gerekli. Bu yüzden her figürde kadın çizmesem bile, şalında, ayakkabısında, gözünde, her detayda ya hüznü ya mutluluğu ya da başarıyı anlatmışımdır. Hepsinin bir hikayesi var. Bence, hayatta hikayesi olmayan hiçbir şey yoktur" dedi.

"El yapımı olan ürünlerimizi Türkiye ve yurt dışına gönderiyoruz"

Açtığı kurslarla öğrenci de yetiştirdiğini belirten Bulut, "Kursa katılım gösteren öğrencilerim var en fazla iki kişilik grup dersleri şeklinde yapıyorum çünkü hepsiyle birebir ilgileniyorum hepsiyle. Çoğunun ilk tablosu, sergilerde satış yapacak çok büyük rakamlar şeklinde tablolar oluyor. Hepsi de o anı görünce inanılmaz mutlu oluyor. Güzel bir süreç işliyor şu anda atölyemiz çok güzel ve ortamımız çok sıcak. Bu sene de bir sergi yapmayı düşünüyoruz ve elde edeceğimiz gelirleri kadınlara yönelik harcayacağız. Hayatta yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Sadece azim etmek, sabretmek ve bunun için emek vermek gerekiyor. Bunun sonuçlarını çok güzel aldığımı düşünüyorum. En önemli şey, inanmak inandıktan sonra her şey gelir. Aynı zamanda bir buçuk yıldır Elazığ'da çok güzel bir üretim tesisi kurduk. Yine sanatla bağdaşık, çizimlerini yapıyorum boya ve şekillenmesi tamamen el yapımı olan ürünlerimizi Türkiye ve yurt dışına gönderiyoruz. Türkiye'de ki ilk iki firmalardan biriyiz. Çok güzel bir ivme yakaladık umarım daha güzel sonuçlar elde ederiz" diye konuştu.