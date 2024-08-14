Gümrük Kaçakçılığı ile Mücadelede Dedektör Köpeklerin Rolü

Güncel

GÜMRÜK kaçakçılığı ile mücadelede etkin rol alan dedektör köpekler, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün Ankara'daki Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitilip, yetiştiriliyor. Merkezde hassas burunlara, özel veterinerlik hizmeti de veriliyor.

Ticaret Bakanlığı'nın gümrük kaçakçılığı ile mücadelesinde yer alan 242 dedektör köpek, bu yıl 906 olayda, 12 ton 289 kilo uyuşturucunun yakalanmasında etkin rol aldı. Çay- tütün dedektör köpekleri 157 olayın 120'sinde, canlı insan arama dedektör köpekleri 294 düzensiz göçmen olayının 130'unda, nakit kontrol dedektör köpekleri 34 olayın 15'inde, patlayıcı-silah ve mühimmat dedektör köpekleri ise 4 olaydan 2'sinde yer aldı.

Kaçakçılıkta büyük önem taşıyan dedektör köpekler, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün Ankara'daki Köpek Eğitim Merkezi'nde yetiştiriliyor, eğitiliyor. Avrupa'da köpek eğitim merkezlerinde veterinerlik hizmetleri satın alma yöntemi ile gerçekleşirken, bakanlığa ait merkezde hassas burunlara özel veteriner kliniği bulunuyor. Operasyonlarda yaralanan veya hastalanan köpekler, röntgen, ultrason, endoskopi ve görüntüleme cihazları ile diğer cihazların bulunduğu klinikte tedavi edilip, gerektiğinde operasyonları yapılıyor. Köpeklerin genel muayenesi, aşı uygulamaları da burada gerçekleştiriliyor.

'400 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Baltacı, kliniğin 10 yıldır hizmette olduğunu ve burada 3 veteriner hekimin görev yaptığını belirterek, "Kliniğimiz, veteriner hekim odaları, gözetim odası, muayenehane, ameliyathane, röntgen odası ve laboratuvardan oluşuyor. Bu zamana kadar yaklaşık 400 tane operasyon gerçekleştirildi. Bunlarda ilginç olan, akciğer tümörü rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçiren ve solunum sorunu neticesinde hayatını kaybetme ihtimali olan köpeğimiz, uzman hekimlerimiz tarafından yapılan müdahale sonrası tekrar hayata döndürüldü. Görev köpeklerinde genellikle ortopedik rahatsızlıklar görülebiliyor. Kliniğimizde köpeklerin genel muayenesi, aşı uygulamaları, dahili ve cerrahi operasyonları gerçekleşiyor. Köpek Eğitim Merkezi tarafından köpeklerin muayenesi, yavru köpeklerin yetiştirmesindeki hizmetlerle birlikte taşrada görevli olan idarecilerimize yönelik danışmanlık hizmetleri de veriliyor" dedi.

'MERKEZDE 69 KÖPEK YETİŞTİRİLDİ'

Köpekler göreve gelmeden önce 3 ayda bir rutin kontroller yapıldığını ve bu kontrol esnasında aşı ile ilaç uygulamalarının yapıldığını söyleyen Yaşar Baltacı, "Köpekler merkeze geldikten sonra hem genel muayenesi hem de kan analizleri yapılıyor. Ayrıca ortopedik kontrolleri de yapılıyor. Taşrada görev yapan yavru köpeklerimizin 69 tanesi de köpek eğitim merkezinde yavru eğitim programı kapsamında yetiştirilmiştir. Yapılan rutin kontroller ve aşı ilaç uygulamaları sayesinde çok ciddi sağlık problemleriyle karşılaşılmıyor ancak karşılaşıldığında da uzman hekimlerimizce müdahale edilmektedir. Burada çok fazla ilginç olaylarla da karşılaşıyoruz. Yaklaşık 40 gün önce doğum yapan 'Maya' isimli köpeğimizin yavrularından bir tanesi dünyaya geldi ve kemik gelişiminin ardından uzman hekimler tarafından yine zor bir operasyon olan protez ayak operasyonu gerçekleştirecek" diye konuştu.